Запорожскую АЭС подключили к основной линии питания
Временно захваченную россиянами Запорожскую атомную станцию удалось подключить к основной линии питания.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером временно оккупированную ЗАЭС удалось подключить к основной воздушной линии электропередачи 750 кВт", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что ранее станция потеряла питание по основной линии из-за вражеских обстрелов. Место повреждения при этом находилось в нескольких километрах от станции.
"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - добавили в Минэнерго.
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Luk Viktor
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Анна Сергеева #552705
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Григорич #421689
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Анна Сергеева #552705
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