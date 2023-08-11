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Запорожскую АЭС подключили к основной линии питания

заэс,аэс,запорожская

Временно захваченную россиянами Запорожскую атомную станцию удалось подключить к основной линии питания.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером временно оккупированную ЗАЭС удалось подключить к основной воздушной линии электропередачи 750 кВт", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что ранее станция потеряла питание по основной линии из-за вражеских обстрелов. Место повреждения при этом находилось в нескольких километрах от станции.

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - добавили в Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты хотят вернуть 4-й энергоблок Запорожской АЭС в холодный режим из-за проблем с блоком

Автор: 

оккупация (10133) Минэнерго (363) Запорожская АЭС (702)


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Тобто - платимо за рашистів…?
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11.08.2023 12:06 Ответить
куди йде електроєнергія, яку виробляє ЗАЕС? У Россію? А ми повинні радіти, що підживлюємо виробництво. Чи навпаки, росіяне виробляють єлектроєнергію і направляють іі до украінської єлектромережі?
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11.08.2023 12:42 Ответить
Ніхто нічого не виробляє
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11.08.2023 14:02 Ответить
Мадам, никакой энергии станция не производит, она по этой ЛЭП - 750 получает необходимую энергию для собственных нужд, т.к. не может снабжать энергией себя ( генераторы не работают).
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11.08.2023 14:58 Ответить
спасибо. сразу стало легче. Украина поддерживает жизнедеятельность аэс, которая под управлением россии. А зарплату российскому персоналу тоже платим?
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11.08.2023 17:10 Ответить
Мадам, а вы хотите, шестикратный Чернобыль? Энергия необходима для насосов охлаждения, Я.Р., пультов управления реакторов...хотя бы.
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11.08.2023 17:42 Ответить
мадам хочет лишения лицензии, предоставленной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.
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11.08.2023 18:13 Ответить
 
 