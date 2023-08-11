Запорожскую АЭС подключили к основной линии питания

Временно захваченную россиянами Запорожскую атомную станцию удалось подключить к основной линии питания.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером временно оккупированную ЗАЭС удалось подключить к основной воздушной линии электропередачи 750 кВт", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что ранее станция потеряла питание по основной линии из-за вражеских обстрелов. Место повреждения при этом находилось в нескольких километрах от станции.

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - добавили в Минэнерго.

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