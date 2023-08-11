Запорізьку АЕС підключили до основної лінії живлення

Тимчасово захоплену росіянами Запорізьку атомну станцію вдалося підключити до основної лінії живлення.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері тимчасово окуповану ЗАЕС вдалося підключити до основної повітряної лінії електропередачі 750 кВт", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що раніше станція втратила живлення з основної лінії через ворожий обстріл. Місце пошкодження при цьому знаходилося за кілька кілометрів від станції.

"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,19 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - додали в Міненерго.

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