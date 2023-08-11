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Запорізьку АЕС підключили до основної лінії живлення

заес,аес,запорізька

Тимчасово захоплену росіянами Запорізьку атомну станцію вдалося підключити до основної лінії живлення.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері тимчасово окуповану ЗАЕС вдалося підключити до основної повітряної лінії електропередачі 750 кВт", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що раніше станція втратила живлення з основної лінії через ворожий обстріл. Місце пошкодження при цьому знаходилося за кілька кілометрів від станції.

"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,19 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - додали в Міненерго.

Також читайте: Російські окупанти хочуть повернути 4-й енергоблок Запорізької АЕС у холодний режим через проблеми з блоком

Автор: 

окупація (6683) Міненерго (1403) Запорізька АЕС (1404)


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Тобто - платимо за рашистів…?
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11.08.2023 12:06 Відповісти
куди йде електроєнергія, яку виробляє ЗАЕС? У Россію? А ми повинні радіти, що підживлюємо виробництво. Чи навпаки, росіяне виробляють єлектроєнергію і направляють іі до украінської єлектромережі?
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11.08.2023 12:42 Відповісти
Ніхто нічого не виробляє
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11.08.2023 14:02 Відповісти
Мадам, никакой энергии станция не производит, она по этой ЛЭП - 750 получает необходимую энергию для собственных нужд, т.к. не может снабжать энергией себя ( генераторы не работают).
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11.08.2023 14:58 Відповісти
спасибо. сразу стало легче. Украина поддерживает жизнедеятельность аэс, которая под управлением россии. А зарплату российскому персоналу тоже платим?
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11.08.2023 17:10 Відповісти
Мадам, а вы хотите, шестикратный Чернобыль? Энергия необходима для насосов охлаждения, Я.Р., пультов управления реакторов...хотя бы.
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11.08.2023 17:42 Відповісти
мадам хочет лишения лицензии, предоставленной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.
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11.08.2023 18:13 Відповісти
 
 