Російські окупанти хочуть повернути 4-й енергоблок Запорізької АЕС у холодний режим через проблеми з блоком

Росіяни переведуть четвертий енергоблок Запорізької атомної станції в холодний режим через виявлене технічне порушення, однак при цьому планують запустити в гарячий режим шостий блок станції.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"У процесі експлуатації четвертого блоку Запорізької АЕС персоналом станції виявлено ознаки нещільності трубної частини парогенератора номер 3", - йдеться в повідомленні.

Водночас, тепер окупанти збираються запустити в гарячий режим шостий блок станції.

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"Для забезпечення парових власних потреб Запорізької АЕС розглядається питання щодо переведення енергоблоку номер 6 у стан "гарячий останов", - уточнили на окупованій ЗАЕС.

Нагадуємо, станція перебуває в окупації з березня 2022 року. При цьому "Росатом", який незаконно здійснює керівництво ЗАЕС і є невід'ємною частиною окупаційного механізму, - одна з небагатьох російських державних корпорацій, яка не потрапила під міжнародні санкції.

У ніч на 10 серпня ЗАЕС вкотре втратила живлення від основної високовольтної лінії 750 кВ - станція на межі чергового блекауту.

Головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

За словами т.в.о. виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тараса Ткача, у разі повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції - і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції": "У цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його в умовах відсутності охолоджувальних насосів".

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.