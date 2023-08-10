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Новини атака на ЗАЕС
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Російські окупанти хочуть повернути 4-й енергоблок Запорізької АЕС у холодний режим через проблеми з блоком

заес

Росіяни переведуть четвертий енергоблок Запорізької атомної станції в холодний режим через виявлене технічне порушення, однак при цьому планують запустити в гарячий режим шостий блок станції.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"У процесі експлуатації четвертого блоку Запорізької АЕС персоналом станції виявлено ознаки нещільності трубної частини парогенератора номер 3", - йдеться в повідомленні.

Водночас, тепер окупанти збираються запустити в гарячий режим шостий блок станції.

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"Для забезпечення парових власних потреб Запорізької АЕС розглядається питання щодо переведення енергоблоку номер 6 у стан "гарячий останов", - уточнили на окупованій ЗАЕС.

Нагадуємо, станція перебуває в окупації з березня 2022 року. При цьому "Росатом", який незаконно здійснює керівництво ЗАЕС і є невід'ємною частиною окупаційного механізму, - одна з небагатьох російських державних корпорацій, яка не потрапила під міжнародні санкції.

У ніч на 10 серпня ЗАЕС вкотре втратила живлення від основної високовольтної лінії 750 кВ - станція на межі чергового блекауту.

Головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

За словами т.в.о. виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тараса Ткача, у разі повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції - і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції": "У цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його в умовах відсутності охолоджувальних насосів".

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

Автор: 

росія (65073) Запорізька АЕС (1404) атака на ЗАЕС (173)


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Нехай повернуть ''атомку'' і підуть на*ер то спекаються багатьох проблем.
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10.08.2023 21:26 Відповісти
Підорасня немита дограється на свою дупу. Після звільнення Енергодара, треба всім захопленим там кацапам рубати руки по самісінькі яйця.
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10.08.2023 21:33 Відповісти
Ні. Відправляти в концтабір в Рудому лісі під ЧАЕС. Щоб звалися Ваше Сіятельство від рентгенів.
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10.08.2023 21:42 Відповісти
Одне іншому не завадить.
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10.08.2023 21:49 Відповісти
Хто може сказати - для чого вони переводять блоки в режим гарячої зупинки? Тобто що в реальності їм це може дати, окрім як тримати всіх під загрозою?
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10.08.2023 21:42 Відповісти
Паливні касети в реакторі та басейнах витримки відпрацьованого палива охолоджуються водою яка містить 16 г/літр борної кислоти. Протічки цієї води збираються, випаровуються, очищаються і знову подаються в контур охолодження. Отже для переробки протічок потрібен пар, який також потрібен для приготування розчину борної кислоти.
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11.08.2023 06:35 Відповісти
 
 