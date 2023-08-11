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Новости Война
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ВСУ имеют успехи на Запорожском направлении, - группировка войск "Таврія"

оружие, война, зсу, украинский

Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи на Запорожском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на Запорожском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны Украины. Бойцы постепенно уничтожают врага, освобождая украинские села и города.

"Шаг за шагом мы продвигаемся вперед. На сегодня есть определенные успехи, но о них говорить еще рановато, потому что идет наступательная операция", - рассказал Кузьмин.

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Он также отметил, что "враг бесится потому, что чувствует, что теряет свою силу и мощь".

"Чувствуется, что мы движемся вперед и побеждаем на поле боя, и не даем ему никаких шансов", - добавил заместитель командующего.

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складається враження,що один навипередки іншого ,біжать щоб докласти про успіхи..звичайно сидячи в Києві ,в штабі.
це напевно про Роботине успіхи
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11.08.2023 14:20 Ответить
Якісь секретні від народу успіхи. Суцільна таємничість і загадковість. Туману напускають коли хочуть хочуть когось обдурити. Кацапи ситуацію на фронті бачать, значить дурять нас. Для чого і кому потрібна ця спадщина комуністичної пропаганди типу ви живете найкраще в світі, ви багаті і щасливі, бо вистоявши довжелезну чергу змогли купити батон вареної ковбаси? Є успіхи - показуйте, нема - теж визнавайте, Ніїхто не вимагає озвучувати якісь секретні плани, але люди донатять і підтримують ЗСУ всім чим можуть і мають повне право отримувати правдиву інформацію.
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11.08.2023 14:46 Ответить
За хрюськім кораблём ,ать два,ать два....
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11.08.2023 15:34 Ответить
 
 