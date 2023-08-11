ВСУ имеют успехи на Запорожском направлении, - группировка войск "Таврія"

Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи на Запорожском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на Запорожском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны Украины. Бойцы постепенно уничтожают врага, освобождая украинские села и города.

"Шаг за шагом мы продвигаемся вперед. На сегодня есть определенные успехи, но о них говорить еще рановато, потому что идет наступательная операция", - рассказал Кузьмин.

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Он также отметил, что "враг бесится потому, что чувствует, что теряет свою силу и мощь".

"Чувствуется, что мы движемся вперед и побеждаем на поле боя, и не даем ему никаких шансов", - добавил заместитель командующего.