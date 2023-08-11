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ЗСУ мають успіхи на Запорізькому напрямку, - угруповання військ "Таврія"

зброя,війна,зсу,українська

Збройні сили України мають певні успіхи на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на Запорізькому напрямку триває наступальна операція Сил оборони України. Бійці поступово нищать ворога, звільняючи українські села і міста.

"Крок за кроком рухаємося ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трошки зарано, тому що триває наступальна операція", - розповів Кузьмін.

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Він також зазначив, що "ворог скаженіє тому, що він відчуває, що втрачає свою силу і міць".

"Відчуває, що ми рухаємося вперед і перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів", - додав заступник командувача.

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ЗСУ (7531) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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складається враження,що один навипередки іншого ,біжать щоб докласти про успіхи..звичайно сидячи в Києві ,в штабі.
це напевно про Роботине успіхи
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11.08.2023 14:20 Відповісти
Якісь секретні від народу успіхи. Суцільна таємничість і загадковість. Туману напускають коли хочуть хочуть когось обдурити. Кацапи ситуацію на фронті бачать, значить дурять нас. Для чого і кому потрібна ця спадщина комуністичної пропаганди типу ви живете найкраще в світі, ви багаті і щасливі, бо вистоявши довжелезну чергу змогли купити батон вареної ковбаси? Є успіхи - показуйте, нема - теж визнавайте, Ніїхто не вимагає озвучувати якісь секретні плани, але люди донатять і підтримують ЗСУ всім чим можуть і мають повне право отримувати правдиву інформацію.
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11.08.2023 14:46 Відповісти
За хрюськім кораблём ,ать два,ать два....
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11.08.2023 15:34 Відповісти
 
 