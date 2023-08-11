ЗСУ мають успіхи на Запорізькому напрямку, - угруповання військ "Таврія"

Збройні сили України мають певні успіхи на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на Запорізькому напрямку триває наступальна операція Сил оборони України. Бійці поступово нищать ворога, звільняючи українські села і міста.

"Крок за кроком рухаємося ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трошки зарано, тому що триває наступальна операція", - розповів Кузьмін.

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Він також зазначив, що "ворог скаженіє тому, що він відчуває, що втрачає свою силу і міць".

"Відчуває, що ми рухаємося вперед і перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів", - додав заступник командувача.