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Новости Война
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Ремонт Чонгарского моста продлится минимум один-два месяца, - предатель Сальдо

чонгар,міст

Глава оккупированной Россией части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ремонт Чонгарского моста продлится минимум один-два месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам предателя, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана".

"Сейчас гражданские и военные инженерные специалисты изучают ситуацию, как сделать ремонт быстрее", – добавил Сальдо.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Вооруженных силах Украины 6 августа подтвердили поражение двух мостов - Чонгарского и Генического, на границе временно захваченной территории Херсонской области и Крыма.

Смотрите также: Россияне построили в Чонгаре понтонный мост между поврежденными, - OSINT-аналитик. ФОТО со спутника

Автор: 

Крым (26376) мост (1027) Сальдо Владимир (69) Чонгар (19)


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Топ комментарии
+7
Я б сказав не просто сальдо, - а тимчасово живий сосальдо
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11.08.2023 21:54
+5
А "складності технічного плану" - це можливий вірогідній візит Storm Shadow/SCALP?
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11.08.2023 21:53
+3
Ще одна піздюліна і ремонтувати вже не буде що.
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11.08.2023 21:55
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А "складності технічного плану" - це можливий вірогідній візит Storm Shadow/SCALP?
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11.08.2023 21:53 Ответить
Зразу ж після ремонту.
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11.08.2023 21:55 Ответить
Я б сказав не просто сальдо, - а тимчасово живий сосальдо
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11.08.2023 21:54 Ответить
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до реформ, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний.
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11.08.2023 23:27 Ответить
До 2012 року ні про який "руський мир" не було і думок. Усі хотіли дешевого російського газу, бо більшість домів в Херсонській області побудовані з холодного силікату і отоплюються газом.
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12.08.2023 07:41 Ответить
Ще одна піздюліна і ремонтувати вже не буде що.
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11.08.2023 21:55 Ответить
Най візьме на роботу абдристовича! Тоді ремонт займе 2-3 тижні максимум! А ракет для ударів по цьому мосту в ЗСУ всього на 2-3 рази лишилось (за абдристовичем)...
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11.08.2023 21:56 Ответить
так вони понтонну переправу на другий день навели . як шурувала кацапська техніка та БК цілодобово так і йде. то мабудь так треба ? щоб кацапчікикам воювати було краще?
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11.08.2023 22:01 Ответить
І я не здивуюсь, якщо гроши на це видилять з бюджету України.
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11.08.2023 22:10 Ответить
візьме на роботу абдристовича!

Керувати Україною грузін Осетрович приїхав з міста Цители-Цкаро (нова назва Дедоплис - Цкаро). За його спиною цікава біографія. Російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.

Екстрасенс із Кахетії з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії він на телеканалах вішав глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

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Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох брехунів Україна не витримає.

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11.08.2023 23:29 Ответить
це ж скільки ізолєнти знадобиться!
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11.08.2023 23:31 Ответить
...а под эту тварь сальду еще взрывчатку не положили !!!!
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12.08.2023 08:44 Ответить
 
 