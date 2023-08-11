Ремонт Чонгарського мосту триватиме щонайменше один-два місяці, - зрадник Сальдо

Очільник окупованої Росією частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ремонт Чонгарського мосту триватиме щонайменше один-два місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами зрадника, оперативнішому відновленню споруди заважають "складності технічного плану".

"Зараз цивільні та військові інженерні фахівці вивчають ситуацію, як зробити ремонт швидше", – додав Сальдо.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Збройних силах України 6 серпня підтвердили ураження двох мостів - Чонгарського та Генічеського, на межі тимчасово захопленої території Херсонської області та Криму.

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