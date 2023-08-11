Ремонт Чонгарського мосту триватиме щонайменше один-два місяці, - зрадник Сальдо
Очільник окупованої Росією частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ремонт Чонгарського мосту триватиме щонайменше один-два місяці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За словами зрадника, оперативнішому відновленню споруди заважають "складності технічного плану".
"Зараз цивільні та військові інженерні фахівці вивчають ситуацію, як зробити ремонт швидше", – додав Сальдо.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Збройних силах України 6 серпня підтвердили ураження двох мостів - Чонгарського та Генічеського, на межі тимчасово захопленої території Херсонської області та Криму.
Топ коментарі
+7 Дімонич
показати весь коментар11.08.2023 21:54
+5 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар11.08.2023 21:53
+3 Саша Пончик
показати весь коментар11.08.2023 21:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
можливийвірогідній візит Storm Shadow/SCALP?
Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.
І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.
Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний.
Керувати Україною грузін Осетрович приїхав з міста Цители-Цкаро (нова назва Дедоплис - Цкаро). За його спиною цікава біографія. Російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.
Екстрасенс із Кахетії з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.
Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії він на телеканалах вішав глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.
2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».
В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо «Буратіно» не пройде на другий термін.
Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох брехунів Україна не витримає.