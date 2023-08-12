На Донетчине под огонь россиян попали пожилые супруги, женщина погибла, - прокуратура

Вечером 11 августа военные РФ обстреляли село Елизаветовка Марьинской громады на Донетчине, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Донбас со ссылкой на представительницу Донецкой областной прокуратуры Елену Руденко.

"11 августа, по состоянию на 19:00, войска РФ совершили, вероятно, из артиллерийского оружия, обстрел села Елизаветовка Марьинской городской громады Покровского района. В результате попадания снаряда на территорию частного домовладения погибла 70-летняя женщина. Ее муж 76 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения", - рассказала она.

Руденко добавила, что раненому мужчине была оказана медицинская помощь.

Прокуратура начала досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

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