На Донеччині під вогонь росіян потрапило літнє подружжя, жінка загинула, - прокуратура

Увечері 11 серпня військові РФ обстріляли село Єлизаветівка Мар’їнської громади на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка та поранений чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на представницю Донецької обласної прокуратури Олену Руденко.

"11 серпня, станом на 19:00, війська РФ здійснили, ймовірно, з артилерійської зброї, обстріл села Єлизаветівка Мар'їнської міської громади Покровського району. В результаті влучання снаряда на територію приватного домоволодіння загинула 70-річна жінка. Її чоловік 76 років отримав мінно-вибухову травму й осколкові поранення", - розповіла вона.

Руденко додала, що пораненому чоловікові надали медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

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