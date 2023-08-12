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ВСУ добились тактически значительных успехов на западе Запорожской области, - ISW

война,всу

В Институте изучения войны (ISW) отметили тактически значительные успехи сил обороны в западной части Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на сайт ISW.

Аналитики отмечают, что украинские силы достигли тактически значимых успехов в западной части Запорожской области на фоне продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта 11 августа.

Геолокационные данные, опубликованные 11 августа, подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области, хотя постоянство и протяженность этих позиций пока неясны.

ISW напоминает, что украинские войска уже несколько недель проводят регулярные наземные атаки в направлении Роботино в рамках операций, направленных на ослабление российской обороны.

Как говорится в отчете, способность Сил обороны продвинуться к окрестностям Роботино, на оборону которого российские войска потратили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если украинские достижения на данный момент являются ограниченными.

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Опубликованные 11 августа геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

По мнению экспертов, украинские контрнаступательные операции, похоже, заставляют российских военных латерально передислоцировать российские силы, обороняющиеся на западе Запорожской области. Это указывает на то, что украинские усилия там могут существенно ослабить российскую оборону.

Также специалисты указывают на то, что российская практика проведения боковых передислокаций на ключевых участках фронта, вероятно, еще больше ослабит российские оборонительные линии в целом, поскольку операции с обеих сторон закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта.

Эти боковые подкрепления, вероятно, сорвут российские наступательные и оборонительные операции в тех секторах, откуда они прибыли, и угрожают быстрой деградацией сил, которые российские военные используют в качестве подкрепления.

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Кроме того, отмечается, что сейчас Россия, похоже, не имеет значительных имеющихся сил, которые она могла бы привлечь для подкрепления, не ставя под угрозу другие сектора фронта.

Украинские контрнаступательные операции оттянули элитные российские соединения и части в район Бахмута и продолжают их там удерживать.

Российские войска также задействовали значительное количество сил для локальных наступательных операций в районе Купянска и Сватово, которые имеют целью так же оттянуть украинские войска от районов украинских контрнаступательных операций.

"Даже если российское командование решит прекратить локальные наступательные операции в этих районах, российским войскам, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для передислокации в сторону, не открывая участков фронта для успешных украинских контратак.

Также читайте: Контрнаступление может быть успешным благодаря постоянному давлению ВСУ и кампании перекрытия, - аналитики ISW

Ограниченная российская передислокация частей 7-й дивизии ВДВ с левого берега Херсонской области в июне, похоже, создала условия, которые позволили украинским войскам более свободно действовать в этом районе, и украинские войска, вероятно, так же будут использовать ослабленные российские группировки на других участках фронта, где они активно проводят наступательные операции, в случае дальнейшего передвижения российских войск", – говорится в обзоре.

С другой стороны, говорят аналитики, украинские войска имеют резервы, которые позволяют им проводить ротацию подразделений вместо того, чтобы полагаться на передислокацию подразделений, которые ведут оборонительные и наступательные операции на другие участки фронта без отдыха.

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По их мнению, украинские войска, вероятно, могут поддерживать необходимый боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации российских сил, которые защищаются на юге Украины и в районе Бахмута, одновременно сдерживая продвижение россиян вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

А передислокация войск РФ в боковом направлении, вероятно, увеличит вероятность того, что россияне будут вынуждены отступить на подготовленные оборонительные позиции без значительной поддержки в случае украинского прорыва.

"Таким образом, дальнейшая деградация российских обороняющихся войск создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим", – заключают эксперты.

Также читайте: Украинские воины достигли успеха по меньшей мере на 3 участках фронта, - ISW

Автор: 

Запорожская область (3067) ВСУ (6577) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Просто мапа Діп стейп не показує мінні поля та ту лінію оборони, яку зараз проривають, поля, завалені трупами орків. А от за цією лінією оборони після того, як мясо перемелють касетні снаряди вже відкриється великий простір. Тому все ще попереду. Головне, що ЗСУ обрало тактику берегти свої сили, а не досягати успіхів мясом як орки і така тактика, хоч і не скоро, але неодмінно приведе до великого прориву
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12.08.2023 09:26
+7
Так, ЗСУ зайшли на околиці Роботине, але ще не закріпилися. Нажаль, будемо чекати на позитив, бо там пекло, а просування уже фіксують карти. Усе буде Україна,супроти інформації під егідою оп,що осінь буде важкою в дипломатії і що будуть думати про альтернативні кроки,а не про Перемоги України
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12.08.2023 08:06
+5
Вистачило звільнити Харківщину, Київщину, Сумщину, вистачить і зараз, але при обережному наступі буде збережено багато життів наших воїнів
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12.08.2023 09:27
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Правила форума Совет форумчан
Нам би добити цих деградованих
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12.08.2023 08:06 Ответить
Так, ЗСУ зайшли на околиці Роботине, але ще не закріпилися. Нажаль, будемо чекати на позитив, бо там пекло, а просування уже фіксують карти. Усе буде Україна,супроти інформації під егідою оп,що осінь буде важкою в дипломатії і що будуть думати про альтернативні кроки,а не про Перемоги України
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12.08.2023 08:06 Ответить
Не треба умілятись такими публікаціями.Просто відкриваєш Діп стейп і дивишься,скільки землі було деокуповано за 2,5 місяців наступу.А там всього нічого.
Треба бути реалістами.
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12.08.2023 08:52 Ответить
Реалісти давно змінили прапор, а ви ще тут.
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12.08.2023 08:55 Ответить
Ви ура-патріот?
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12.08.2023 09:06 Ответить
Ше не вечір. Нема не Мардерів, не Страйкерів, Ні Челенджерів, І з двох десятків Лео-2 щл задіяних, 80 щтук ще не задіяні. Сотні дві Бредлі чекають з Росомахами польскими
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12.08.2023 08:57 Ответить
Не смішить мене.Цієї техніки буде недостатьно,плюс немає переваги в артилерії та в повітрі,немає далекобійних ракет.
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12.08.2023 09:08 Ответить
ви особисто порахували скільки чого в нас і московитів? так розкажіть нам тут дуже цікаво
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12.08.2023 09:25 Ответить
Вистачило звільнити Харківщину, Київщину, Сумщину, вистачить і зараз, але при обережному наступі буде збережено багато життів наших воїнів
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12.08.2023 09:27 Ответить
Вже до осені занадто мало часу. Військові пишуть, якщо в серпні не буде прорива на 70-80 км, то про Крим можна забути назавжди. А військові найкраще бачуть ситуацію, саме їм і можна зараз довіряти.
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12.08.2023 11:40 Ответить
Як Ви за#бали, диванні експьорди по діпстейту.
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12.08.2023 09:13 Ответить
1.5 tysiac min na kvadratni kilometr,neocen tut i pospesis.Netu dostatocno distancionix razmenirovanije sistem,pocti netu texniki s volami i tralami.Razminirorujet liudi kotoryje kak i texnika pervaja cel dlia kacapov,droni,mini nad nimi letajet na eti uze neobracajet vnimanije.Idut vperiod,kak i bylo Chersone te ze sami vet rukovodit Zaporozskom napravlenije kak i bylo Chersone.Bachmute toze idut vperiod
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12.08.2023 09:21 Ответить
Просто мапа Діп стейп не показує мінні поля та ту лінію оборони, яку зараз проривають, поля, завалені трупами орків. А от за цією лінією оборони після того, як мясо перемелють касетні снаряди вже відкриється великий простір. Тому все ще попереду. Головне, що ЗСУ обрало тактику берегти свої сили, а не досягати успіхів мясом як орки і така тактика, хоч і не скоро, але неодмінно приведе до великого прориву
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12.08.2023 09:26 Ответить
Просто мапа Діп стейп не показує мінні поля та ту лінію оборони, яку зараз проривають, поля, завалені трупами орків. А от за цією лінією оборони після того, як мясо перемелють касетні снаряди вже відкриється великий простір.
Дуже хочеться,щоб було так,як ви описали,дуже.І,можливо,так і буде...
Але.
Я займаюсь аналітикою інфопростору з 14 року і досяг певних успіхів.Так от восени буде оперативна пауза,або заморожування війни.Але я хочу помилитись і щоб вийшов ваш варіант.
Життя покаже.
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12.08.2023 10:14 Ответить
Якщо Ти з 14 року не зрозумів що з х₴йлом неможливо ні про що домовитись і крім того він навіть Мінськ розглядає як свою поразку, то гріш ціна твоїй аналітиці - побажання вестернів і чутки які ходять мережею не мають нічого спільного з тим які реальні можливості для перемир'я існують в данних умовах (тобто жодних).
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12.08.2023 10:31 Ответить
Якщо Ти з 14 року не зрозумів що з х₴йлом неможливо ні про що домовитись, то гріш ціна твоїй аналітиці
Я то знаю,а ви знаєте,що нашу країну можуть поставити в такі умови,і,в принципі вже ставлять,що мінімум без оперативної паузи до слідуючого літа вже не обійтись.
крім того він навіть Мінськ розглядає як свою поразку
мало що він там каже.Те,що він каже,не завжди правда.
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12.08.2023 10:58 Ответить
Вони-то звичайно можуть. Але який сенс їм підігрівати ][уйлу? Щоби що? Переговорний процес з ним прогнозовано забуксує ще на моменті припинення вогню, не кажучи про вивід військ чи визнання нашого суверенітету над нашими територіями які він сам вписав в свою ж конституцію. А тому не бачу жодної реальної передумови щоб їм виникла потреба тиснути на нас в питанні поступок.
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12.08.2023 21:09 Ответить
Якщо доводиться самому себе хвалити, значить з успіхами не густо. ))
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12.08.2023 10:52 Ответить
коли рік тому московити перли зі всіх напрямків тут часто писали - вірте у ЗСУ. а тепер що? зневірилися? Ще зарано!
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12.08.2023 09:24 Ответить
Этот институт явно болельщик ВСУ. А хотелось бы нормальной аналитики. Хоть от кого-то.
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12.08.2023 10:43 Ответить
Не існує явища "нормальна аналітика" для загалу. Єдиний спосіб до цього прийти - аналізувати кілька джерел (включно з isw) і самому робити висновки по ситуації.
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12.08.2023 10:54 Ответить
Для москворотих і солов'йов аналітик.
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12.08.2023 10:57 Ответить
Нормальної аналітики не знайти, в нас " офіційні іксперти" працюють продовженням ************, заколисуючи лохторат "перемогою" через 2-3 нєдєлі. Варіант читати описи самих військових, обираючи тих, хто не ліг під зелену щоблу. Усі зелені - брешуть, і це аксіома.
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12.08.2023 11:50 Ответить
 
 