ВСУ добились тактически значительных успехов на западе Запорожской области, - ISW

В Институте изучения войны (ISW) отметили тактически значительные успехи сил обороны в западной части Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на сайт ISW.

Аналитики отмечают, что украинские силы достигли тактически значимых успехов в западной части Запорожской области на фоне продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта 11 августа.

Геолокационные данные, опубликованные 11 августа, подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области, хотя постоянство и протяженность этих позиций пока неясны.

ISW напоминает, что украинские войска уже несколько недель проводят регулярные наземные атаки в направлении Роботино в рамках операций, направленных на ослабление российской обороны.

Как говорится в отчете, способность Сил обороны продвинуться к окрестностям Роботино, на оборону которого российские войска потратили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если украинские достижения на данный момент являются ограниченными.

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Опубликованные 11 августа геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

По мнению экспертов, украинские контрнаступательные операции, похоже, заставляют российских военных латерально передислоцировать российские силы, обороняющиеся на западе Запорожской области. Это указывает на то, что украинские усилия там могут существенно ослабить российскую оборону.

Также специалисты указывают на то, что российская практика проведения боковых передислокаций на ключевых участках фронта, вероятно, еще больше ослабит российские оборонительные линии в целом, поскольку операции с обеих сторон закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта.

Эти боковые подкрепления, вероятно, сорвут российские наступательные и оборонительные операции в тех секторах, откуда они прибыли, и угрожают быстрой деградацией сил, которые российские военные используют в качестве подкрепления.

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Кроме того, отмечается, что сейчас Россия, похоже, не имеет значительных имеющихся сил, которые она могла бы привлечь для подкрепления, не ставя под угрозу другие сектора фронта.

Украинские контрнаступательные операции оттянули элитные российские соединения и части в район Бахмута и продолжают их там удерживать.

Российские войска также задействовали значительное количество сил для локальных наступательных операций в районе Купянска и Сватово, которые имеют целью так же оттянуть украинские войска от районов украинских контрнаступательных операций.

"Даже если российское командование решит прекратить локальные наступательные операции в этих районах, российским войскам, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для передислокации в сторону, не открывая участков фронта для успешных украинских контратак.

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Ограниченная российская передислокация частей 7-й дивизии ВДВ с левого берега Херсонской области в июне, похоже, создала условия, которые позволили украинским войскам более свободно действовать в этом районе, и украинские войска, вероятно, так же будут использовать ослабленные российские группировки на других участках фронта, где они активно проводят наступательные операции, в случае дальнейшего передвижения российских войск", – говорится в обзоре.

С другой стороны, говорят аналитики, украинские войска имеют резервы, которые позволяют им проводить ротацию подразделений вместо того, чтобы полагаться на передислокацию подразделений, которые ведут оборонительные и наступательные операции на другие участки фронта без отдыха.

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По их мнению, украинские войска, вероятно, могут поддерживать необходимый боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации российских сил, которые защищаются на юге Украины и в районе Бахмута, одновременно сдерживая продвижение россиян вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

А передислокация войск РФ в боковом направлении, вероятно, увеличит вероятность того, что россияне будут вынуждены отступить на подготовленные оборонительные позиции без значительной поддержки в случае украинского прорыва.

"Таким образом, дальнейшая деградация российских обороняющихся войск создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим", – заключают эксперты.

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