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Новини
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ЗСУ досягли тактично значних успіхів на заході Запорізької області, - ISW

війна,зсу

В Інституті вивчення війни (ISW) помітили тактично значні успіхи Сил оборони у західній частині Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на сайт ISW.

Аналітики відзначають, що українські сили досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області на тлі продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту 11 серпня.

Геолокаційні дані, опубліковані 11 серпня, підтверджують, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча постійність і протяжність цих позицій наразі незрозумілі.

ISW нагадує, що українські війська вже кілька тижнів проводять регулярні наземні атаки в напрямку Роботиного в рамках операцій, спрямованих на ослаблення російської оборони.

Як ідеться у звіті, здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення на даний момент є обмеженими.

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Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

На думку експертів, українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових латерально передислоковувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це вказує на те, що українські зусилля там можуть суттєво послабити російську оборону.

Також фахівці вказують на те, що російська практика проведення бокових передислокацій на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому, оскільки операції по обидва боки закріплюють російські підрозділи на певних ділянках фронту.

Ці бокові підкріплення, ймовірно, зірвуть російські наступальні та оборонні операції в тих секторах, звідки вони прибули, і загрожують швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення.

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Крім того, зазначається, що наразі Росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту.

Українські контрнаступальні операції відтягнули елітні російські з'єднання і частини в район Бахмута і продовжують їх там утримувати.

Російські війська також задіяли значну кількість сил для локальних наступальних операцій в районі Куп'янська і Сватового, які мають на меті так само відтягнути українські війська від районів українських контрнаступальних операцій.

"Навіть якщо російське командування вирішить припинити локальні наступальні операції в цих районах, російським військам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для передислокації в бік, не відкриваючи ділянок фронту для успішних українських контратак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ може бути успішним завдяки постійному тиску ЗСУ та кампанії перекриття, - аналітики ISW

Обмежена російська передислокація частин 7-ї дивізії ПДВ з лівого берега Херсонської області в червні, схоже, створила умови, які дозволили українським військам більш вільно діяти в цьому районі, і українські війська, ймовірно, так само використовуватимуть ослаблені російські угруповання на інших ділянках фронту, де вони активно проводять наступальні операції, у разі подальшого пересування російських військ", – ідеться в огляді.

З іншого боку, кажуть аналітики, українські війська мають резерви, які дозволяють їм проводити ротацію підрозділів замість того, щоб покладатися на передислокацію підрозділів, які ведуть оборонні та наступальні операції на інші ділянки фронту без відпочинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська влада наказала мовчати воєнкорам про удар ЗСУ по Чонгарському мосту, – ISW

На їхню думку, українські війська, ймовірно, можуть підтримувати необхідний бойовий потенціал, необхідний для продовження деградації російських сил, які захищаються на півдні України та в районі Бахмута, одночасно стримуючи просування росіян вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

А передислокація військ РФ у бічному напрямку, вірогідно, збільшить ймовірність того, що росіяни будуть змушені відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки в разі українського прориву.

"Таким чином, подальша деградація російських військ, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним", – підсумовують експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни досягли успіху щонайменше на 3 ділянках фронту, - ISW

Автор: 

Запорізька область (3589) ЗСУ (7531) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Просто мапа Діп стейп не показує мінні поля та ту лінію оборони, яку зараз проривають, поля, завалені трупами орків. А от за цією лінією оборони після того, як мясо перемелють касетні снаряди вже відкриється великий простір. Тому все ще попереду. Головне, що ЗСУ обрало тактику берегти свої сили, а не досягати успіхів мясом як орки і така тактика, хоч і не скоро, але неодмінно приведе до великого прориву
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12.08.2023 09:26
+7
Так, ЗСУ зайшли на околиці Роботине, але ще не закріпилися. Нажаль, будемо чекати на позитив, бо там пекло, а просування уже фіксують карти. Усе буде Україна,супроти інформації під егідою оп,що осінь буде важкою в дипломатії і що будуть думати про альтернативні кроки,а не про Перемоги України
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12.08.2023 08:06
+5
Вистачило звільнити Харківщину, Київщину, Сумщину, вистачить і зараз, але при обережному наступі буде збережено багато життів наших воїнів
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12.08.2023 09:27
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Нам би добити цих деградованих
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12.08.2023 08:06 Відповісти
Так, ЗСУ зайшли на околиці Роботине, але ще не закріпилися. Нажаль, будемо чекати на позитив, бо там пекло, а просування уже фіксують карти. Усе буде Україна,супроти інформації під егідою оп,що осінь буде важкою в дипломатії і що будуть думати про альтернативні кроки,а не про Перемоги України
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12.08.2023 08:06 Відповісти
Не треба умілятись такими публікаціями.Просто відкриваєш Діп стейп і дивишься,скільки землі було деокуповано за 2,5 місяців наступу.А там всього нічого.
Треба бути реалістами.
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12.08.2023 08:52 Відповісти
Реалісти давно змінили прапор, а ви ще тут.
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12.08.2023 08:55 Відповісти
Ви ура-патріот?
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12.08.2023 09:06 Відповісти
Ше не вечір. Нема не Мардерів, не Страйкерів, Ні Челенджерів, І з двох десятків Лео-2 щл задіяних, 80 щтук ще не задіяні. Сотні дві Бредлі чекають з Росомахами польскими
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12.08.2023 08:57 Відповісти
Не смішить мене.Цієї техніки буде недостатьно,плюс немає переваги в артилерії та в повітрі,немає далекобійних ракет.
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12.08.2023 09:08 Відповісти
ви особисто порахували скільки чого в нас і московитів? так розкажіть нам тут дуже цікаво
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12.08.2023 09:25 Відповісти
Вистачило звільнити Харківщину, Київщину, Сумщину, вистачить і зараз, але при обережному наступі буде збережено багато життів наших воїнів
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12.08.2023 09:27 Відповісти
Вже до осені занадто мало часу. Військові пишуть, якщо в серпні не буде прорива на 70-80 км, то про Крим можна забути назавжди. А військові найкраще бачуть ситуацію, саме їм і можна зараз довіряти.
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12.08.2023 11:40 Відповісти
Як Ви за#бали, диванні експьорди по діпстейту.
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12.08.2023 09:13 Відповісти
1.5 tysiac min na kvadratni kilometr,neocen tut i pospesis.Netu dostatocno distancionix razmenirovanije sistem,pocti netu texniki s volami i tralami.Razminirorujet liudi kotoryje kak i texnika pervaja cel dlia kacapov,droni,mini nad nimi letajet na eti uze neobracajet vnimanije.Idut vperiod,kak i bylo Chersone te ze sami vet rukovodit Zaporozskom napravlenije kak i bylo Chersone.Bachmute toze idut vperiod
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12.08.2023 09:21 Відповісти
Просто мапа Діп стейп не показує мінні поля та ту лінію оборони, яку зараз проривають, поля, завалені трупами орків. А от за цією лінією оборони після того, як мясо перемелють касетні снаряди вже відкриється великий простір. Тому все ще попереду. Головне, що ЗСУ обрало тактику берегти свої сили, а не досягати успіхів мясом як орки і така тактика, хоч і не скоро, але неодмінно приведе до великого прориву
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12.08.2023 09:26 Відповісти
Просто мапа Діп стейп не показує мінні поля та ту лінію оборони, яку зараз проривають, поля, завалені трупами орків. А от за цією лінією оборони після того, як мясо перемелють касетні снаряди вже відкриється великий простір.
Дуже хочеться,щоб було так,як ви описали,дуже.І,можливо,так і буде...
Але.
Я займаюсь аналітикою інфопростору з 14 року і досяг певних успіхів.Так от восени буде оперативна пауза,або заморожування війни.Але я хочу помилитись і щоб вийшов ваш варіант.
Життя покаже.
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12.08.2023 10:14 Відповісти
Якщо Ти з 14 року не зрозумів що з х₴йлом неможливо ні про що домовитись і крім того він навіть Мінськ розглядає як свою поразку, то гріш ціна твоїй аналітиці - побажання вестернів і чутки які ходять мережею не мають нічого спільного з тим які реальні можливості для перемир'я існують в данних умовах (тобто жодних).
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12.08.2023 10:31 Відповісти
Якщо Ти з 14 року не зрозумів що з х₴йлом неможливо ні про що домовитись, то гріш ціна твоїй аналітиці
Я то знаю,а ви знаєте,що нашу країну можуть поставити в такі умови,і,в принципі вже ставлять,що мінімум без оперативної паузи до слідуючого літа вже не обійтись.
крім того він навіть Мінськ розглядає як свою поразку
мало що він там каже.Те,що він каже,не завжди правда.
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12.08.2023 10:58 Відповісти
Вони-то звичайно можуть. Але який сенс їм підігрівати ][уйлу? Щоби що? Переговорний процес з ним прогнозовано забуксує ще на моменті припинення вогню, не кажучи про вивід військ чи визнання нашого суверенітету над нашими територіями які він сам вписав в свою ж конституцію. А тому не бачу жодної реальної передумови щоб їм виникла потреба тиснути на нас в питанні поступок.
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12.08.2023 21:09 Відповісти
Якщо доводиться самому себе хвалити, значить з успіхами не густо. ))
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12.08.2023 10:52 Відповісти
коли рік тому московити перли зі всіх напрямків тут часто писали - вірте у ЗСУ. а тепер що? зневірилися? Ще зарано!
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12.08.2023 09:24 Відповісти
Этот институт явно болельщик ВСУ. А хотелось бы нормальной аналитики. Хоть от кого-то.
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12.08.2023 10:43 Відповісти
Не існує явища "нормальна аналітика" для загалу. Єдиний спосіб до цього прийти - аналізувати кілька джерел (включно з isw) і самому робити висновки по ситуації.
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12.08.2023 10:54 Відповісти
Для москворотих і солов'йов аналітик.
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12.08.2023 10:57 Відповісти
Нормальної аналітики не знайти, в нас " офіційні іксперти" працюють продовженням ************, заколисуючи лохторат "перемогою" через 2-3 нєдєлі. Варіант читати описи самих військових, обираючи тих, хто не ліг під зелену щоблу. Усі зелені - брешуть, і це аксіома.
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12.08.2023 11:50 Відповісти
 
 