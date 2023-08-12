Российские власти заявляют о сбитии беспилотника в Калужской области РФ

Российские оккупанты заявили, что якобы сбили беспилотник в Калужской области, граничащей с Московской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме губернатор области Владислав Шапша.

Беспилотник был сбит якобы ночью на 12 августа.

Оккупанты рапортуют, что "последствий для людей и инфраструктуры нет".

Других деталей он не привел.

В Калужской области периодически "сбивают дроны". К примеру, на днях россияне заявляли, что якобы сбили БПЛА, который "летел в сторону Москвы".

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