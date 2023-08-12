Російська влада заявляє про збиття безпілотника у Калузькій області РФ
Російські окупанти заявили, що нібито збили безпілотник у Калузькій області, яка межує з Московською.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі губернатор області Владислав Шапша.
Безпілотник збили нібито вночі на 12 серпня.
Окупанти рапортують, що "наслідків для людей та інфраструктури немає".
Інших деталей він не навів.
У Калузькій області періодично "збивають дрони". Приміром, днями росіяни заявляли, нібито збили БПЛА, який "летів у бік Москви".
Топ коментарі
+6 Vitaliy Mauler #573781
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+3 ivan nepupik
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В Уссурійську, що на болотах сьогодні вранці прорвало дамбу у мікрорайоні Сім вітрів. Рівень води в районі однієї з вулиць, куди ринув основний потік, досяг трьох поверхів.
Від паводків постраждав не лише Уссурійськ - у 13 муніципальних утвореннях та 70 населених пунктах Примор'я підтоплено 543 приватні будинки та 40 ділянок доріг.
Від транспортного сполучення відрізано 32 населені пункти болотного регіону. (c)
- Но дворец покойному построили не за его "философские" труды, а за принципы реактивного движения, за космос, за придуманные им ракеты…
- Ракеты существовали с XIII века. Причем не придуманные, а реальные, твердотопливные, пороховые. Циолковский это знал. Он читал брошюру морского офицера Федорова, на которую неоднократно ссылался. Что сделал Циолковский? Циолковский предложил сесть на ракету и полететь на ней в космос. Но первое предложение по этому поводу сделал физик и писатель Сирано де Бержерак еще в 1648 году. (Китаец Ван Ху, по легенде, пытался взлететь на 150 лет раньше. - П.Х.) Дальше был Жюль Верн с тем же предложением. Был китаец Ван Ху… да масса людей!.. Циолковский не придумал ничего нового.
- Я читал, что Циолковский первым придумал многоступенчатые ракеты.
- Наглое и циничное вранье! Уже в XVIII веке такие ракеты существовали в проектах. А впервые патент на многоступенчатые ракеты получил Роберт Годдард в Америке в 1914 году. Немного позже, в 1923 году, выходит книжка немецкого профессора Оберта, который предложил двухступенчатую ракету для полета в космос. И только спустя четыре года своей идеей разрожается наконец господин Циолковский. Да к этому времени вся страна уже знала про многоступенчатые ракеты! Потому что газета "Правда" неоднократно писала об идее "немецкого профессора Оберта, который придумал способ полета в космос"! Но Циолковский "Правды" не читал…
Да и не придумывал Циолковский никаких многоступенчатых ракет. Знаете, что на самом деле предложил Циолковский? Он предложил одновременно запустить 512 РАЗНЫХ ракет, которыми управляют 512 пилотов. Когда топливо израсходуется наполовину, ракеты как-то встречаются в воздухе попарно - и половина ракет переливает остаток топлива в другие. Пустые ракеты с пилотами падают, остальные летят, пока опять не выработают полбака. И так далее. Космоса достигает одна из 512 ракет и один пилот. Бред сивой кобылы!
Даже сочувствующий Циолковскому популяризатор его трудов Перельман не выдержал и в своей книге в 1937 году написал: да надо их соединять, ракеты! И тогда не понадобятся 512 пилотов, а хватит одного, и проще будет отбрасывать отработавшие ракеты, "как это и предлагали Годдард и Оберт".
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!..
- У Циолковского был серьезный сдвиг. Он сам об этом писал: "Я получил нервное расстройство, такое сильное, что совсем разучился бегать, и это отразилось на моих детях". Я решил проверить это его признание и убедился, что у Циолковского почти все в роду были сумасшедшими. Из шести его детей двое покончили жизнь самоубийством. Один всю жизнь хотел проколоть себе барабанную перепонку, чтобы стать таким же гениальным, как его отец. Еще один был попросту слабоумным…
- Можно было не трудиться с дурной наследственностью. Диагноз Циолковского виден как на ладони в его трудах и воспоминаниях. Я помню, он сам описывал, как ему мерещилось слово "рай", написанное на небе. А уж его философские взгляды…
- Да, у него просто жуткая философия. Суть ее в следующем - когда человек умирает, его атомы рассеиваются по всей Вселенной, а потом поселяются в какое-то другое живое существо. Так начинается вторая их жизнь в другом обличье. И если умершее существо было счастливым, значит, и атомы будут счастливые, и новая жизнь нового существа будет счастливой. Если атомы несчастные - наоборот. И задача человечества - уничтожить всю несчастную жизнь на Земле и в космосе. Далее Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: "больных, калек, слабоумных, несознательных… диких и домашних животных, насекомых…"
Попередньо, балістика. Без жертв, всі деталі нині уточнюються