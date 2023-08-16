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Страны Юга могут заставить Россию изменить свою позицию, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дмитрий,кулеба

Страны Глобального Юга могут оказать коллективное влияние на Россию и заставить ее изменить свою позицию.

Об этом в интервью Arab News заявив глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, страны Юга имеют особые отношения с РФ. Как пример – Турция, Китай и Саудовская Аравия.

"Итак, возможно, каждая действующая сама по себе страна не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию", - отметил Кулеба.

Цель Украины, сказал министр, объединить всех, кто хочет изменить ситуацию к лучшему.

"Так как вместе мы можем остановить эту войну, мы сможем реализовать формулу мира и восстановить территориальную целостность Украины в интересах всего международного сообщества", - добавил он.

Также читайте: Осень будет тяжелой, - Кулеба прогнозирует усиление "голосов", которые будут говорить о "переговорах с Россией"
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Топ комментарии
+6
Ось ця присвята ікона,змінить все.Кажуть,що вона мироточить.Але документальних підтверджень ще не було.

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16.08.2023 13:50
+3
проснись- ці країни прямо або опосередковано допомагають рашистам
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16.08.2023 13:47
+2
Что у него в руках за свитки? Оманские? А зачем яйцо вокруг головы?
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16.08.2023 13:57
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проснись- ці країни прямо або опосередковано допомагають рашистам
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16.08.2023 13:47 Ответить
Ось ця присвята ікона,змінить все.Кажуть,що вона мироточить.Але документальних підтверджень ще не було.

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16.08.2023 13:50 Ответить
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16.08.2023 13:51 Ответить
Что у него в руках за свитки? Оманские? А зачем яйцо вокруг головы?
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16.08.2023 13:57 Ответить
Не моя творчість.Знати не можу.
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16.08.2023 13:59 Ответить
Понял Автопортрет лидора.
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16.08.2023 14:06 Ответить
Не яйцо, а жовток з яйця по 17. Шкарлупа - ЗСУ, Рєзнікову білки, а жовтки ... на партрет.
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16.08.2023 15:03 Ответить
А навар кому?
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16.08.2023 15:48 Ответить
Це нехай САП з'ясує, якщо з ними не поділились.
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16.08.2023 21:24 Ответить
Кулеба підтвердить, він бачив особисто
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16.08.2023 14:03 Ответить
А воно їм треба? Може, їх поточна позиція влаштовує.
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16.08.2023 13:55 Ответить
Якась нова брєдятіна від Кулеби! Китай - частина глобального Півдня?! Туреччина...
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16.08.2023 13:56 Ответить
І що вони курять... Шапіто...
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16.08.2023 14:01 Ответить
а заступник дєрьмака по мін'єтчицям-послицям не припускає, що країнам "глобального півдня" може буде дешевше й вигідніше змусити НАС (!!) змінити свою позицію?! чи вже геть отупів у зеленому шапіто?
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16.08.2023 14:09 Ответить
Цензор, зробіть унікальну функцію на сайті для персоналізації контенту.
Щоб користувач міг вказати особисті мінус-слова, по яким не показувати новини.

Мій список мінус-слів був би таким:
-зеленський -кулеба -маляр
-данилов -єрмак -сирський
-гетманцев -резніков -подоляк
-верещук -буданов -малюк
-андрющенко -ігнат -арахамія

ще б замінусував пустодзвонів (спалюють час внікуди) : -салліван -блінкен -кірбі -ходжес

інший шлак, слава богу, цензор фільтрує сам (-арестович -маск та інші зашкварщики).
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16.08.2023 14:23 Ответить
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16.08.2023 14:38 Ответить
А шо так? Північніше вже хамству ігнор включили чи вагу дипломатичної пошти обмежили? Агааа. Вміст чумайданів з "дипломатичною поштою" на півдні ближче до Оману переправляти. Хоча звідти мабуть і не треба, Порох після Панамського скандалу в Емірати рвонув, значить там безпечно для "дипломатичного вантажу". Досвід попередника такі згодився."
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16.08.2023 15:16 Ответить
А я всегда думал что Кулеба поумнее будет.
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16.08.2023 15:50 Ответить
Що це за словосполучення "глобальний південь, нова глобальна валюта" не поторюйте прокацапські вислови.
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16.08.2023 18:08 Ответить
 
 