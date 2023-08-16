Страны Юга могут заставить Россию изменить свою позицию, - Кулеба
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Страны Глобального Юга могут оказать коллективное влияние на Россию и заставить ее изменить свою позицию.
Об этом в интервью Arab News заявив глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, страны Юга имеют особые отношения с РФ. Как пример – Турция, Китай и Саудовская Аравия.
"Итак, возможно, каждая действующая сама по себе страна не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию", - отметил Кулеба.
Цель Украины, сказал министр, объединить всех, кто хочет изменить ситуацию к лучшему.
"Так как вместе мы можем остановить эту войну, мы сможем реализовать формулу мира и восстановить территориальную целостность Украины в интересах всего международного сообщества", - добавил он.
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