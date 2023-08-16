Країни Півдня можуть змусити Росію змінити свою позицію, - Кулеба
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Країни Глобального Півдня можуть мати колективний вплив на Росію та змусити її змінити свою позицію.
Про це в інтерв'ю Arab News заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, країни Півдня мають особливі відносини з РФ. Як приклад - Туреччина, Китай та Саудівська Аравія.
"Отже, можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію", - зазначив Кулеба.
Мета України, сказав міністр, об’єднати всіх, хто хоче змінити ситуацію на краще.
"Тому що разом ми можемо зупинити цю війну, ми зможемо реалізувати формулу миру та відновити територіальну цілісність України в інтересах усього міжнародного співтовариства", - додав він.
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