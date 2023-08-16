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Країни Півдня можуть змусити Росію змінити свою позицію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дмитро,кулеба

Країни Глобального Півдня можуть мати колективний вплив на Росію та змусити її змінити свою позицію.

Про це в інтерв'ю Arab News заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, країни Півдня мають особливі відносини з РФ. Як приклад - Туреччина, Китай та Саудівська Аравія.

"Отже, можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію", - зазначив Кулеба.

Мета України, сказав міністр, об’єднати всіх, хто хоче змінити ситуацію на краще.

"Тому що разом ми можемо зупинити цю війну, ми зможемо реалізувати формулу миру та відновити територіальну цілісність України в інтересах усього міжнародного співтовариства", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники не послаблюють підтримку України, уряди на правильному шляху, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ось ця присвята ікона,змінить все.Кажуть,що вона мироточить.Але документальних підтверджень ще не було.

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16.08.2023 13:50
+3
проснись- ці країни прямо або опосередковано допомагають рашистам
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16.08.2023 13:47
+2
Что у него в руках за свитки? Оманские? А зачем яйцо вокруг головы?
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16.08.2023 13:57
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проснись- ці країни прямо або опосередковано допомагають рашистам
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16.08.2023 13:47 Відповісти
Ось ця присвята ікона,змінить все.Кажуть,що вона мироточить.Але документальних підтверджень ще не було.

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16.08.2023 13:50 Відповісти
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16.08.2023 13:51 Відповісти
Что у него в руках за свитки? Оманские? А зачем яйцо вокруг головы?
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16.08.2023 13:57 Відповісти
Не моя творчість.Знати не можу.
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16.08.2023 13:59 Відповісти
Понял Автопортрет лидора.
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16.08.2023 14:06 Відповісти
Не яйцо, а жовток з яйця по 17. Шкарлупа - ЗСУ, Рєзнікову білки, а жовтки ... на партрет.
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16.08.2023 15:03 Відповісти
А навар кому?
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16.08.2023 15:48 Відповісти
Це нехай САП з'ясує, якщо з ними не поділились.
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16.08.2023 21:24 Відповісти
Кулеба підтвердить, він бачив особисто
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16.08.2023 14:03 Відповісти
А воно їм треба? Може, їх поточна позиція влаштовує.
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16.08.2023 13:55 Відповісти
Якась нова брєдятіна від Кулеби! Китай - частина глобального Півдня?! Туреччина...
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16.08.2023 13:56 Відповісти
І що вони курять... Шапіто...
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16.08.2023 14:01 Відповісти
а заступник дєрьмака по мін'єтчицям-послицям не припускає, що країнам "глобального півдня" може буде дешевше й вигідніше змусити НАС (!!) змінити свою позицію?! чи вже геть отупів у зеленому шапіто?
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16.08.2023 14:09 Відповісти
Цензор, зробіть унікальну функцію на сайті для персоналізації контенту.
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Мій список мінус-слів був би таким:
-зеленський -кулеба -маляр
-данилов -єрмак -сирський
-гетманцев -резніков -подоляк
-верещук -буданов -малюк
-андрющенко -ігнат -арахамія

ще б замінусував пустодзвонів (спалюють час внікуди) : -салліван -блінкен -кірбі -ходжес

інший шлак, слава богу, цензор фільтрує сам (-арестович -маск та інші зашкварщики).
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16.08.2023 14:23 Відповісти
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16.08.2023 14:38 Відповісти
А шо так? Північніше вже хамству ігнор включили чи вагу дипломатичної пошти обмежили? Агааа. Вміст чумайданів з "дипломатичною поштою" на півдні ближче до Оману переправляти. Хоча звідти мабуть і не треба, Порох після Панамського скандалу в Емірати рвонув, значить там безпечно для "дипломатичного вантажу". Досвід попередника такі згодився."
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16.08.2023 15:16 Відповісти
А я всегда думал что Кулеба поумнее будет.
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16.08.2023 15:50 Відповісти
Що це за словосполучення "глобальний південь, нова глобальна валюта" не поторюйте прокацапські вислови.
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16.08.2023 18:08 Відповісти
 
 