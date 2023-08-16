Враг ежедневно штурмует позиции ВСУ на Востоке, пытается блокировать и захватить Купянск, - Сырский

Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону ВСУ, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно узниками, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захват Купянска. По результатам работы с командирами на этом направлении, был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", – заявил Сырский.

На Лиманском направлении армия РФ осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части вследствие понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям.

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На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая. Враг контратакует, осуществляет минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Однако даже в таких условиях украинские войска постепенно продвигаются вперед.

"С командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряда других мер, направленных на достижение победы над врагом", - рассказал Сырский.