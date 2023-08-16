Враг ежедневно штурмует позиции ВСУ на Востоке, пытается блокировать и захватить Купянск, - Сырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону ВСУ, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска на Харьковщине.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно узниками, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захват Купянска. По результатам работы с командирами на этом направлении, был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", – заявил Сырский.
На Лиманском направлении армия РФ осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части вследствие понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям.
На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая. Враг контратакует, осуществляет минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Однако даже в таких условиях украинские войска постепенно продвигаются вперед.
"С командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряда других мер, направленных на достижение победы над врагом", - рассказал Сырский.
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Відомо що Хомчака зрадив своїх бійців та побіг - Еловайський котел.
Батьки Сирского мешкають у рф.
Сам він підтримується Ермаком.
Кадуть що ОП плануе звільнити Залужного та поставити на його місто Сирьского….
змініть вже методичку.
вилізло дристати
Хто керував звільненням Харківської області?
Операцією зі звільнення Харківщини керував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський,що пане вийшли самі на себе.
У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.
Це галіме російське агентіще. Не може буть, щоб його не заворбували у рашці
за ним тянется мутный шлейф из Дебальцево.
В Украине есть масса достойных военных, окончивших украинские военные вузы.
Але мало хто знає який на вигляд бригадний генерал Тарнавський, що командує успішним просуванням ЗСУ на півдні. Тому що його не піарять.
От така несправедливість ...
але, чому сирський не каже мені правду, що через два місяці, куп'янськ, буде виглядати як бахмут?
По военной логике его попытаются захватить или уничтожить.
Як то кажуть хочуть зробити їх разом ще раз