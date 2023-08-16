Ворог щоденно штурмує позиції ЗСУ на Сході, намагається блокувати та захопити Куп’янськ, - Сирський
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Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону ЗСУ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська на Харківщині.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
"Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська. За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони", – заявив Сирський.
На Лиманському напрямку армія РФ здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.
На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Однак навіть у таких умовах українські війська поступово просуваються вперед.
"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", – розповів Сирський.
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https://twitter.com/i/status/1691491187985723402
Відомо що Хомчака зрадив своїх бійців та побіг - Еловайський котел.
Батьки Сирского мешкають у рф.
Сам він підтримується Ермаком.
Кадуть що ОП плануе звільнити Залужного та поставити на його місто Сирьского….
змініть вже методичку.
вилізло дристати
Хто керував звільненням Харківської області?
Операцією зі звільнення Харківщини керував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський,що пане вийшли самі на себе.
У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.
Це галіме російське агентіще. Не може буть, щоб його не заворбували у рашці
за ним тянется мутный шлейф из Дебальцево.
В Украине есть масса достойных военных, окончивших украинские военные вузы.
Але мало хто знає який на вигляд бригадний генерал Тарнавський, що командує успішним просуванням ЗСУ на півдні. Тому що його не піарять.
От така несправедливість ...
але, чому сирський не каже мені правду, що через два місяці, куп'янськ, буде виглядати як бахмут?
По военной логике его попытаются захватить или уничтожить.
Як то кажуть хочуть зробити їх разом ще раз