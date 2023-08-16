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Харківщина (4265) Олександр Сирський (205) Куп'янськ (449)

Ворог щоденно штурмує позиції ЗСУ на Сході, намагається блокувати та захопити Куп’янськ, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирський

Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону ЗСУ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська. За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони", – заявив Сирський.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Однак навіть у таких умовах українські війська поступово просуваються вперед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Тривають бої, - Міноборони

"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", – розповів Сирський.
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Топ коментарі
+24
Харківську область звільняли та на звільнених землях незводили укріплень та не проводили мінувань.

Хто керував звільненням Харківської області?

Операцією зі звільнення Харківщини керував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський,що пане вийшли самі на себе.
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16.08.2023 17:08
+15
В Україні майже всі знають, як виглядає Сирський. Тому що його активно піарять.
Але мало хто знає який на вигляд бригадний генерал Тарнавський, що командує успішним просуванням ЗСУ на півдні. Тому що його не піарять.

От така несправедливість ...

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16.08.2023 17:40
+14
Сирский е «висуванцем « генерала Хомчака, який щильно працюе з каламійським.

Відомо що Хомчака зрадив своїх бійців та побіг - Еловайський котел.

Батьки Сирского мешкають у рф.

Сам він підтримується Ермаком.

Кадуть що ОП плануе звільнити Залужного та поставити на його місто Сирьского….
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16.08.2023 17:00
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Редкая российская зенитная батарея С-300В4 подверглась атаке украинских войск на юге страны - в результате ударами ГМПЛС были уничтожены ТЭЛАР 9А83М2 и ТЭЛ 9А84-2, а также повреждены РЛС 9С32М1 и 9С19М2.

https://twitter.com/i/status/1691491187985723402
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16.08.2023 16:56 Відповісти
Сирский е «висуванцем « генерала Хомчака, який щильно працюе з каламійським.

Відомо що Хомчака зрадив своїх бійців та побіг - Еловайський котел.

Батьки Сирского мешкають у рф.

Сам він підтримується Ермаком.

Кадуть що ОП плануе звільнити Залужного та поставити на його місто Сирьского….
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16.08.2023 17:00 Відповісти
Етнічний кацап - улюблений генерал оп. Хароший рускій...
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16.08.2023 17:05 Відповісти
цьому ІПСО москальскому вжебільше року, а Залужного все ніяк не знімуть і Сирського все ніяк не поставлять замість нього.
змініть вже методичку.
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16.08.2023 17:10 Відповісти
кацап, по перше або обґрунтовано пиши, або йди нах..
вилізло дристати
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16.08.2023 17:25 Відповісти
Цензор! Агов! Україна більше потребує новин про ЗАЛУЖНОГО!!!
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16.08.2023 19:47 Відповісти
Мало того Сирський закінчив воєнну академію у Москві, і зараз з усіма рос. офіцерами на ти.
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16.08.2023 22:07 Відповісти
Не оскорбляйте генерала, він Київ відстояв. Назначати війскових по політичним мотивам злочин. Сирський досвідчений керівник.
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17.08.2023 00:40 Відповісти
Харківську область звільняли та на звільнених землях незводили укріплень та не проводили мінувань.

Хто керував звільненням Харківської області?

Операцією зі звільнення Харківщини керував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський,що пане вийшли самі на себе.
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16.08.2023 17:08 Відповісти
А зрада у чому ? Може хоч 20 зрадоботів. що лайкнули-нададуть відповідь ? Сирьскій доповідає сьогоднішню оперативну ситуацію на даному напрямку. Рік тому майже звільнили Харківську область. Орки рік намагаються відбити втрачене. Безуспішно станом на сьогодні. Зрада де ?
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16.08.2023 22:48 Відповісти
там где командует сырский там почему у ЗСУ одни провалы и большие потери по сравнению с другими участками фронта - этот совковый генерал не способен вести современную войну .. если не хуже
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17.08.2023 00:57 Відповісти
А нічого, що Сирський командує на найгарячіших напрямках фронту ? Чи ти думаєш, що втрати на таких ділянках мають бути найменшими ?
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17.08.2023 08:15 Відповісти
То може вони і найгарячіші, що там командує сирський?
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17.08.2023 09:01 Відповісти
А може тому, шо там зосереджено найбільші сили ворога и орки насипають там найбільше-таке у голову не приходило ?
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17.08.2023 10:45 Відповісти
то есть кацапы кидают все свои силы только на участки где командует сырский? иначе как понять? выходит им легче против него воевать?
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17.08.2023 15:00 Відповісти
Судячи по їх втратах-настільки "легше", шо орки постійно на це жаліються, як їх там разом з технікою перемелюють )
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17.08.2023 15:58 Відповісти
дай бог что бы все так и было на самом деле и ты был прав ..
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19.08.2023 14:30 Відповісти
Сирському нема довіри. Мутний кацапський чувачило.
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16.08.2023 17:15 Відповісти
Олександр Станіславович Сирський (нар. 26 липня 1965, Новинки, Кіржацький район, Владимирська область, РРФСР
У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.
Це галіме російське агентіще. Не може буть, щоб його не заворбували у рашці
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16.08.2023 17:18 Відповісти
Sirski 1 iz ne mnogix kotory ucastvoval raznix programax pri NATO.Ecio 2 takije jest 93 brigadi Olecuk kazetsia familija i ecio 1 familiju nepomniu,drugije mesnoje ucilice ili maskovskoje takix jest nemalo
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16.08.2023 17:36 Відповісти
Сырский этнический русский. Учился в россие. Нет гарантии, что он не на крючке у раши.
за ним тянется мутный шлейф из Дебальцево.
В Украине есть масса достойных военных, окончивших украинские военные вузы.
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16.08.2023 17:50 Відповісти
Naiev toze zakoncil maskovskoje vyseje vojenoje ucilice dlia primera.Jest takije sto sovsem nicego nezakoncili,jest takije sto zvanije generala polucili neponiatno za sto
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16.08.2023 17:56 Відповісти
Jesli Sirski byl bi spionom kacapov,nebylo bi Balakleji eto samaja lucaja operacija teperesnej vojne.
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16.08.2023 18:05 Відповісти
так що ? вводять наші резерви на купянському напрямку чи ще ні?
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16.08.2023 17:19 Відповісти
Успехов у него маловато, а вот потерями всё в порядке.
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16.08.2023 17:23 Відповісти
В Україні майже всі знають, як виглядає Сирський. Тому що його активно піарять.
Але мало хто знає який на вигляд бригадний генерал Тарнавський, що командує успішним просуванням ЗСУ на півдні. Тому що його не піарять.

От така несправедливість ...

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16.08.2023 17:40 Відповісти
Тарнавський незграба.Хотів кавалерійським наскоком просунутися на Мелитополь,не помітив.що русня мінні поля на шляху розмістило.Пощастило,що таки обережно атакували,тому втрати не такі великі,як у русні.Сподіваюся,що Тарнавський таки повчився на своїх помилках і діє обережніше.Але Завітне Бажання могли б уже звільнити,якби не поспіх наприкінці червня
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16.08.2023 19:24 Відповісти
Сирський в цьому плані, як мінімум, не кращий.
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16.08.2023 19:29 Відповісти
ну,Сирський навіть гірший.достатньо й того,що військові комісаріати підпорядковані особисто йому
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17.08.2023 15:24 Відповісти
Бо Верка Седючка(при всій повазі до творчасті) на військовому параді з голови найвеличнійвшивійшего головнокомандувача не вийшла.
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16.08.2023 21:47 Відповісти
Так херачьте по ним всем что есть.
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16.08.2023 17:47 Відповісти
Po zekam tak teper kasetnimi ix ugocajet
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16.08.2023 17:52 Відповісти
Комнатний ручний генерал зєрьмака.
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16.08.2023 18:41 Відповісти
я не маю права писати про бойові дії. я не в окопі.
але, чому сирський не каже мені правду, що через два місяці, куп'янськ, буде виглядати як бахмут?
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16.08.2023 19:15 Відповісти
Тому, що майбутнє ще не прийшло. І вірогідності цього майбутнього можуть бути різними. Орки теж казали про "Кієв за трі дня". І ще, для поціновувачів гугл(чи іншого)-перекладача - назви українських міст Куп'яньска та Бахмута пишуться-з великої літери.
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16.08.2023 22:58 Відповісти
а когда бахмут "оборонял" сырский ты тоже самое писал? еще не пришло время? сколько там положили не нужных жертв ублюдочное руководство
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17.08.2023 01:01 Відповісти
Купянск как кость в горле для рашки. Он находится на правом берегу Оскола, на возвышенности и является хорошим укрепрайоном.
По военной логике его попытаются захватить или уничтожить.
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17.08.2023 09:28 Відповісти
Минулого року коли звільняли харківську обл. насправді стояв вибір що звільняти, південні області чи харківщину? Адже і там, і там, ситуація склалася однакова. Вибрали ніяку в стратегічному плані харківщину щоб дати перемогу Сирському. Так Зе-падло здав південь вдруге.
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16.08.2023 19:39 Відповісти
В тому що Зе-падло згоден...
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16.08.2023 21:43 Відповісти
срн - пнх
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16.08.2023 20:53 Відповісти
Залужний так заважає розміновувачам Чонгару, що почали випускати Сирського в проституточні, в більшої совій частині, українські змі.
Як то кажуть хочуть зробити їх разом ще раз
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16.08.2023 21:41 Відповісти
Господи, бережи та допоможи нашим захисникам
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16.08.2023 21:45 Відповісти
Зате у нас купа в'язнів готові воювати але їм не дозволяють краще наловлять по містах сикунів які не хочуть йти у бій,опамятайтесь люди у владі по даним правозахисників 20000 тисяч українських в'язнів готові і хочуть воювати дайте їм шанс це реальна бойова сила вмотивованих і сильних духом людей які підуть на смерть і будуть нищити ворога
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16.08.2023 21:54 Відповісти
Для цього надали касети, бити по наступаючій піхоті в полі, а не в норах і дзотах.
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17.08.2023 00:42 Відповісти
 
 