Ворог щоденно штурмує позиції ЗСУ на Сході, намагається блокувати та захопити Куп’янськ, - Сирський

Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону ЗСУ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська. За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони", – заявив Сирський.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Однак навіть у таких умовах українські війська поступово просуваються вперед.

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"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", – розповів Сирський.