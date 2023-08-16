Россияне усиливают фильтрационные мероприятия на оккупированной Херсонской области - запрещено передвижение между Голой Пристанью и Кинбурнской косой, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о фильтрационных мероприятиях, которые осуществляют российские оккупанты в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении указывается: "Противник ужесточил фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.".

Читайте также: Враг пытается имитировать процесс интеграции оккупированных территорий в РФ, - ГУР МО