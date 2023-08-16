Россияне усиливают фильтрационные мероприятия на оккупированной Херсонской области - запрещено передвижение между Голой Пристанью и Кинбурнской косой, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о фильтрационных мероприятиях, которые осуществляют российские оккупанты в Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении указывается: "Противник ужесточил фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий16.08.2023 21:39 Ответить Мне нравится 0
Андрей Лавриненко d1f009ef
показать весь комментарий16.08.2023 21:40 Ответить Мне нравится 0
Серг Серг
показать весь комментарий16.08.2023 21:53 Ответить Мне нравится 0
✘
Urs
показать весь комментарий16.08.2023 23:19 Ответить Мне нравится 0
Серг Серг
показать весь комментарий17.08.2023 08:55 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий16.08.2023 23:20 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...