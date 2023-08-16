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Россияне усиливают фильтрационные мероприятия на оккупированной Херсонской области - запрещено передвижение между Голой Пристанью и Кинбурнской косой, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонська

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о фильтрационных мероприятиях, которые осуществляют российские оккупанты в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении указывается: "Противник ужесточил фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.".

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дивно що кацапи ще не спалили Кінбурнську косу.
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16.08.2023 21:39 Ответить
Нечего сообщать, скоро Генштаб прогноз погоды будет делать. У нас как-бы МВД есть.
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16.08.2023 21:40 Ответить
Все это на совести малоросов выбравших себе подобного малороса.Главное перестать стрелять..,одно успокаивает.. Порох точно не при делах. К ЗЕсвинарчукам все вопросы
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16.08.2023 21:53 Ответить
Кацап, іди ***** звідси.
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16.08.2023 23:19 Ответить
Так ты из-за этого выбрал колени перед куйло?) Не позорься, терпила малорослая… ржунемогу..
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17.08.2023 08:55 Ответить
******* кацапня
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16.08.2023 23:20 Ответить
 
 