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Новости Политика Украины
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НАТО (8930) США (23177) Кирби (336)

Белый дом отрицает разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории: Ничего подобного

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кирби

Администрация Байдена опровергает информацию о якобы возможном предоставлении Украине членства в НАТО в обмен на отказ от части оккупированных территорий в пользу РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".

Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель аппарата генсека НАТО Йенсен называет ошибкой свои слова относительно территориальных уступок Украины в обмен на членство в Альянсе

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украины в НАТО – ред.) может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.

Напомним, ранее руководитель аппарата генсека НАТО Йенсен заявлял, что Украину могут принять в НАТО после того, как она откажется от части своих территорий. Но отмечалось, что такое решение может принять только Киев.

В МИД Украины такие заявления назвали совершенно неприемлемыми.
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Топ комментарии
+11
Коли в керівництві України не буде москалів,зрадників та злодіїв,тоді ми станемо членами НАТО
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17.08.2023 07:20
+9
Дерьмак з арахамією може відмовитися і ніхто не буде проти?
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17.08.2023 06:36
+9
Абсолютная чушь. Сдача территорий только раззадорит россию. Апетит приходить во время еды. Через некоторое время война вспыхнет в ещё большей силой
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17.08.2023 09:30
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Дерьмак з арахамією може відмовитися і ніхто не буде проти?
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17.08.2023 06:36 Ответить
Їм жити хочеться після війни
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17.08.2023 07:29 Ответить
ЗеУБЛЮДКИ 🤢🤡🎪забыли про стамбульский ДОГОВОРНЯК , на котором сами предлагали паРАШЕ -АГРЕССОРКЕ-ТЕРРОРИСТКЕ - СТАТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ , не вступление в НАТО , отказ от Крыма и ОРДЛО ………? МЕРЗОПАКОСТНЫЕ ************* готовили капитуляцию , ДО СИХ ПОР. Продают ТЕРРОРИСТАМ ТИТАН ДЛЯ БОМБАРДИРОВЩИКОВ , ВОРУЮТ уЗСУ МИЛЛИАРДЫ‼️
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17.08.2023 09:06 Ответить
Рекомендую почати писати по-людськи на українській мові. Я з смітників не їм, а тому чого мій мозок має таке споживати?
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17.08.2023 10:11 Ответить
Гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння - Будапешт... В НАТО - в обмін на території?
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17.08.2023 06:43 Ответить
Все буде Україна, і на окупованих територіях вже прозрівають, в статті нижче, лише в Горловці, 20 тисяч місцевих ватників вже удобрюють землю, далі буде....
Слава ЗСУ....
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17.08.2023 07:39 Ответить
Дивна позиція у Вас, Юрий Нестеренко!

Прецеде́нт praecedens - той, що передує) - випадок або подія, що відбулися у минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у сьогоденні.

Тобто, подібне веде до повного розвалу основ міжнародно- правових відносин. Тепер віддати, а що буде далі? Вся Україна? Потім Молдова, потім... ?

А щодо "ватників", то люди не винні.

Їх такими зробила реальність і пропаганда, телевізор і все інше на фоні збагачення одних і збідніння інших.

Реальність робить з людей ватників. Як і "виліковує" їх від ватництва. Для когось треба було побачити "освободітєлєй" в Бучі, пережити "освобождєніє" щоб змінитися.
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17.08.2023 07:55 Ответить
а как назвать тех , кто голосовал за 4-уклониста , афериста пособника международного преступника Каламойского , наркомана , заявлявшего , что он будет « ДОГОВАРИВАТЬСЯ ПААСЕРЕДИНЕ» , что раша , «просто отодвигает границы «, « повстанцы молодцы», « какая разница»? ДО СИХ ПОР НЕ ДОШЛО , что выбрали СТРАШНЕЙШУЮ МАФИЮ , готовую угробить всех за ради собственной миллиарднойнаживы
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17.08.2023 09:29 Ответить
тільки з перемогою Україна увійде в НАТО
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17.08.2023 06:51 Ответить
Коли в керівництві України не буде москалів,зрадників та злодіїв,тоді ми станемо членами НАТО
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17.08.2023 07:20 Ответить
Третій місяць наступу і що маємо, звільнено десяток сіл ціною десятків тисяч загиблих і поранених Українців.
Резервів для наступу вже немає, яка перемога?
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17.08.2023 09:08 Ответить
не разганяй зраду, чому так повільно - пояснив генштаб, не треба поспішати, чекаємо потужнішу зброю і головне бережемо армію
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17.08.2023 11:33 Ответить
Так так, спеціально не поспішаємо, це все хитрий план.
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17.08.2023 13:53 Ответить
Ну тобі з дивану видніше ніж мені як бережуть солдатів і не поспішают
" ВПЕРЕД, ВПЕРЕД"
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17.08.2023 14:35 Ответить
те, що "видніше" тобі - вигідно ворогу, зневіра в ЗСУ і перемозі це мрія оккупанта
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17.08.2023 15:12 Ответить
Якщо справи будуть іти далі як ідуть зараз то треба розглядати різні варіанти. Хоча тим хто нагорі *****. Зараз їх усе влаштовує. Як написала мері попінс, не час думати про потім. Не переживайте замість вас завезуть африканців.
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17.08.2023 07:48 Ответить
Отже договорняки на цю тему йдуть.

Вікно Овертона.

В ні якому випадку - можливо чисто теоретично - Давайте обговоримо - це непоганий варіант - це єдиний можливий варіант.
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17.08.2023 08:06 Ответить
Цю тезу, щодо членства в НАТО в обмін на наші території розігнали представники нашої влади, там в перших рядах і РНБО, щоб показати себе "незламними" борцями за суверенітет України, замовачуючи про здачу півдня, домовленностві в Омані, заморозку ракетних програм, відвід наших військ...,думють правити вічно і ми про це не дізнаємося?
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17.08.2023 08:25 Ответить
Зелёная шваль с управляемым Ермаком клоуном нас та усиленно хотят переслать с НАТО ,и США,от которых мы полностью зависим! Твари! А то США не знают откуда все это гвно исходит!
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17.08.2023 09:16 Ответить
А когда мы вернем домбасс, то это што опять придется кормить кормильцов как раньше?
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17.08.2023 09:21 Ответить
Ну так с 14-го года они и жрут в два горла - за пенсиями «в хунту» целый туризм был. Переползали, Получали бабло, покупали товары, продукты, лекарства, возвращались домой и хаяли-кляли «укропию» да ещё радовались, как они доят хахлов . Что изменилось к лучшему? Наоборот, стали люто ненавидеть «убийц наших мальчегов» и паскудить при любой возможности, от саботажа до шпионажа
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17.08.2023 12:16 Ответить
Даунбасс - это какая-то адская проблема. Минимум половина там проживающих - это просто какой-то совково-фашистский биомусор.

В июле нынешнего года встретил в поезде Киев-Варшава "беженку с Донбасса" : бешеная совковая тварь лет 58-ми, всё украинское ненавидит до пены на клыках, воняет, что "Америка развязала эту войну, стравила Украину и Россию, чтобы захапать и подчинить себе Украину".

И при этом совковая ватная мразота сидит на пособии в Польше, как "украинская беженка"...
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18.08.2023 07:26 Ответить
Абсолютная чушь. Сдача территорий только раззадорит россию. Апетит приходить во время еды. Через некоторое время война вспыхнет в ещё большей силой
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17.08.2023 09:30 Ответить
Нда? Ты точно уверен, что Расия нападёт на НАТО?
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17.08.2023 09:49 Ответить
Як можна сдати те, що ти вже десь 9, десь 1,5 років не контролюєш?
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17.08.2023 13:54 Ответить
Усе ясно. Білий дім веде перемовини про сдачу територій України без її вступу у НАТО. ***** аплодує стоячи.
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17.08.2023 09:27 Ответить
Десь в голові Кірбі: "Нічого подібного щодо членства. Але обмін територій можемо обговорити"
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17.08.2023 10:01 Ответить
не "обмін" - сдачу
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17.08.2023 10:29 Ответить
здамо територію не будеУкраїни і не будем в нато все просто.
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17.08.2023 10:30 Ответить
это была проверка Украины
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17.08.2023 12:33 Ответить
Все и так знают что вы несгибаемы и не пойдёте на уступки.
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17.08.2023 14:54 Ответить
Треба оприлюднити,що хотіли зробити в Омані.
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17.08.2023 13:06 Ответить
 
 