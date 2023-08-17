Белый дом отрицает разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории: Ничего подобного
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Администрация Байдена опровергает информацию о якобы возможном предоставлении Украине членства в НАТО в обмен на отказ от части оккупированных территорий в пользу РФ.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".
Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.
"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украины в НАТО – ред.) может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.
Напомним, ранее руководитель аппарата генсека НАТО Йенсен заявлял, что Украину могут принять в НАТО после того, как она откажется от части своих территорий. Но отмечалось, что такое решение может принять только Киев.
В МИД Украины такие заявления назвали совершенно неприемлемыми.
Пожалуйста, подождите...
Слава ЗСУ....
Прецеде́нт praecedens - той, що передує) - випадок або подія, що відбулися у минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у сьогоденні.
Тобто, подібне веде до повного розвалу основ міжнародно- правових відносин. Тепер віддати, а що буде далі? Вся Україна? Потім Молдова, потім... ?
А щодо "ватників", то люди не винні.
Їх такими зробила реальність і пропаганда, телевізор і все інше на фоні збагачення одних і збідніння інших.
Реальність робить з людей ватників. Як і "виліковує" їх від ватництва. Для когось треба було побачити "освободітєлєй" в Бучі, пережити "освобождєніє" щоб змінитися.
Резервів для наступу вже немає, яка перемога?
" ВПЕРЕД, ВПЕРЕД"
Вікно Овертона.
В ні якому випадку - можливо чисто теоретично - Давайте обговоримо - це непоганий варіант - це єдиний можливий варіант.
В июле нынешнего года встретил в поезде Киев-Варшава "беженку с Донбасса" : бешеная совковая тварь лет 58-ми, всё украинское ненавидит до пены на клыках, воняет, что "Америка развязала эту войну, стравила Украину и Россию, чтобы захапать и подчинить себе Украину".
И при этом совковая ватная мразота сидит на пособии в Польше, как "украинская беженка"...