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Новини Політика України
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НАТО (5120) США (14451) Кірбі (408)

Білий дім заперечує розмови про членство України в НАТО в обмін на території: Нічого подібного

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кірбі

Адміністрація Байдена спростовує інформацію про нібито можливе надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини окупованих територій на користь РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".

Посадовець наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

Також читайте: Керівник апарату генсека НАТО Єнссен називає помилкою свої слова щодо територіальних поступок України в обмін на членство в Альянсі

"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО. - ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше керівник апарату генсека НАТО Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.

У МЗС України такі заяви назвали абсолютно неприйнятними.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Коли в керівництві України не буде москалів,зрадників та злодіїв,тоді ми станемо членами НАТО
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17.08.2023 07:20
+9
Дерьмак з арахамією може відмовитися і ніхто не буде проти?
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17.08.2023 06:36
+9
Абсолютная чушь. Сдача территорий только раззадорит россию. Апетит приходить во время еды. Через некоторое время война вспыхнет в ещё большей силой
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17.08.2023 09:30
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Дерьмак з арахамією може відмовитися і ніхто не буде проти?
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17.08.2023 06:36 Відповісти
Їм жити хочеться після війни
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17.08.2023 07:29 Відповісти
ЗеУБЛЮДКИ 🤢🤡🎪забыли про стамбульский ДОГОВОРНЯК , на котором сами предлагали паРАШЕ -АГРЕССОРКЕ-ТЕРРОРИСТКЕ - СТАТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ , не вступление в НАТО , отказ от Крыма и ОРДЛО ………? МЕРЗОПАКОСТНЫЕ ************* готовили капитуляцию , ДО СИХ ПОР. Продают ТЕРРОРИСТАМ ТИТАН ДЛЯ БОМБАРДИРОВЩИКОВ , ВОРУЮТ уЗСУ МИЛЛИАРДЫ‼️
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17.08.2023 09:06 Відповісти
Рекомендую почати писати по-людськи на українській мові. Я з смітників не їм, а тому чого мій мозок має таке споживати?
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17.08.2023 10:11 Відповісти
Гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння - Будапешт... В НАТО - в обмін на території?
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17.08.2023 06:43 Відповісти
Все буде Україна, і на окупованих територіях вже прозрівають, в статті нижче, лише в Горловці, 20 тисяч місцевих ватників вже удобрюють землю, далі буде....
Слава ЗСУ....
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17.08.2023 07:39 Відповісти
Дивна позиція у Вас, Юрий Нестеренко!

Прецеде́нт praecedens - той, що передує) - випадок або подія, що відбулися у минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у сьогоденні.

Тобто, подібне веде до повного розвалу основ міжнародно- правових відносин. Тепер віддати, а що буде далі? Вся Україна? Потім Молдова, потім... ?

А щодо "ватників", то люди не винні.

Їх такими зробила реальність і пропаганда, телевізор і все інше на фоні збагачення одних і збідніння інших.

Реальність робить з людей ватників. Як і "виліковує" їх від ватництва. Для когось треба було побачити "освободітєлєй" в Бучі, пережити "освобождєніє" щоб змінитися.
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17.08.2023 07:55 Відповісти
а как назвать тех , кто голосовал за 4-уклониста , афериста пособника международного преступника Каламойского , наркомана , заявлявшего , что он будет « ДОГОВАРИВАТЬСЯ ПААСЕРЕДИНЕ» , что раша , «просто отодвигает границы «, « повстанцы молодцы», « какая разница»? ДО СИХ ПОР НЕ ДОШЛО , что выбрали СТРАШНЕЙШУЮ МАФИЮ , готовую угробить всех за ради собственной миллиарднойнаживы
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17.08.2023 09:29 Відповісти
тільки з перемогою Україна увійде в НАТО
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17.08.2023 06:51 Відповісти
Коли в керівництві України не буде москалів,зрадників та злодіїв,тоді ми станемо членами НАТО
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17.08.2023 07:20 Відповісти
Третій місяць наступу і що маємо, звільнено десяток сіл ціною десятків тисяч загиблих і поранених Українців.
Резервів для наступу вже немає, яка перемога?
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17.08.2023 09:08 Відповісти
не разганяй зраду, чому так повільно - пояснив генштаб, не треба поспішати, чекаємо потужнішу зброю і головне бережемо армію
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17.08.2023 11:33 Відповісти
Так так, спеціально не поспішаємо, це все хитрий план.
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17.08.2023 13:53 Відповісти
Ну тобі з дивану видніше ніж мені як бережуть солдатів і не поспішают
" ВПЕРЕД, ВПЕРЕД"
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17.08.2023 14:35 Відповісти
те, що "видніше" тобі - вигідно ворогу, зневіра в ЗСУ і перемозі це мрія оккупанта
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17.08.2023 15:12 Відповісти
Якщо справи будуть іти далі як ідуть зараз то треба розглядати різні варіанти. Хоча тим хто нагорі *****. Зараз їх усе влаштовує. Як написала мері попінс, не час думати про потім. Не переживайте замість вас завезуть африканців.
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17.08.2023 07:48 Відповісти
Отже договорняки на цю тему йдуть.

Вікно Овертона.

В ні якому випадку - можливо чисто теоретично - Давайте обговоримо - це непоганий варіант - це єдиний можливий варіант.
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17.08.2023 08:06 Відповісти
Цю тезу, щодо членства в НАТО в обмін на наші території розігнали представники нашої влади, там в перших рядах і РНБО, щоб показати себе "незламними" борцями за суверенітет України, замовачуючи про здачу півдня, домовленностві в Омані, заморозку ракетних програм, відвід наших військ...,думють правити вічно і ми про це не дізнаємося?
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17.08.2023 08:25 Відповісти
Зелёная шваль с управляемым Ермаком клоуном нас та усиленно хотят переслать с НАТО ,и США,от которых мы полностью зависим! Твари! А то США не знают откуда все это гвно исходит!
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17.08.2023 09:16 Відповісти
А когда мы вернем домбасс, то это што опять придется кормить кормильцов как раньше?
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17.08.2023 09:21 Відповісти
Ну так с 14-го года они и жрут в два горла - за пенсиями «в хунту» целый туризм был. Переползали, Получали бабло, покупали товары, продукты, лекарства, возвращались домой и хаяли-кляли «укропию» да ещё радовались, как они доят хахлов . Что изменилось к лучшему? Наоборот, стали люто ненавидеть «убийц наших мальчегов» и паскудить при любой возможности, от саботажа до шпионажа
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17.08.2023 12:16 Відповісти
Даунбасс - это какая-то адская проблема. Минимум половина там проживающих - это просто какой-то совково-фашистский биомусор.

В июле нынешнего года встретил в поезде Киев-Варшава "беженку с Донбасса" : бешеная совковая тварь лет 58-ми, всё украинское ненавидит до пены на клыках, воняет, что "Америка развязала эту войну, стравила Украину и Россию, чтобы захапать и подчинить себе Украину".

И при этом совковая ватная мразота сидит на пособии в Польше, как "украинская беженка"...
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18.08.2023 07:26 Відповісти
Абсолютная чушь. Сдача территорий только раззадорит россию. Апетит приходить во время еды. Через некоторое время война вспыхнет в ещё большей силой
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17.08.2023 09:30 Відповісти
Нда? Ты точно уверен, что Расия нападёт на НАТО?
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17.08.2023 09:49 Відповісти
Як можна сдати те, що ти вже десь 9, десь 1,5 років не контролюєш?
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17.08.2023 13:54 Відповісти
Усе ясно. Білий дім веде перемовини про сдачу територій України без її вступу у НАТО. ***** аплодує стоячи.
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17.08.2023 09:27 Відповісти
Десь в голові Кірбі: "Нічого подібного щодо членства. Але обмін територій можемо обговорити"
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17.08.2023 10:01 Відповісти
не "обмін" - сдачу
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17.08.2023 10:29 Відповісти
здамо територію не будеУкраїни і не будем в нато все просто.
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17.08.2023 10:30 Відповісти
это была проверка Украины
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17.08.2023 12:33 Відповісти
Все и так знают что вы несгибаемы и не пойдёте на уступки.
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17.08.2023 14:54 Відповісти
Треба оприлюднити,що хотіли зробити в Омані.
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17.08.2023 13:06 Відповісти
 
 