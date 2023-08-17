Білий дім заперечує розмови про членство України в НАТО в обмін на території: Нічого подібного
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Адміністрація Байдена спростовує інформацію про нібито можливе надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини окупованих територій на користь РФ.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".
Посадовець наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.
"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО. - ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", - сказав Кірбі.
Нагадаємо, раніше керівник апарату генсека НАТО Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.
У МЗС України такі заяви назвали абсолютно неприйнятними.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ....
Прецеде́нт praecedens - той, що передує) - випадок або подія, що відбулися у минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у сьогоденні.
Тобто, подібне веде до повного розвалу основ міжнародно- правових відносин. Тепер віддати, а що буде далі? Вся Україна? Потім Молдова, потім... ?
А щодо "ватників", то люди не винні.
Їх такими зробила реальність і пропаганда, телевізор і все інше на фоні збагачення одних і збідніння інших.
Реальність робить з людей ватників. Як і "виліковує" їх від ватництва. Для когось треба було побачити "освободітєлєй" в Бучі, пережити "освобождєніє" щоб змінитися.
Резервів для наступу вже немає, яка перемога?
" ВПЕРЕД, ВПЕРЕД"
Вікно Овертона.
В ні якому випадку - можливо чисто теоретично - Давайте обговоримо - це непоганий варіант - це єдиний можливий варіант.
В июле нынешнего года встретил в поезде Киев-Варшава "беженку с Донбасса" : бешеная совковая тварь лет 58-ми, всё украинское ненавидит до пены на клыках, воняет, что "Америка развязала эту войну, стравила Украину и Россию, чтобы захапать и подчинить себе Украину".
И при этом совковая ватная мразота сидит на пособии в Польше, как "украинская беженка"...