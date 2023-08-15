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Речник МЗС Ніколенко: "Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ніколенко

У МЗС відреагували на заяви апарату генерального секретаря НАТО про те, що, можливо, Україні доведеться піти на територіальні поступки, щоб вступити до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис речника МЗС Олега Ніколенка.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - йдеться в дописі. 

Зазанчається, що у МЗС Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

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Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.
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Топ коментарі
+33
А які розмови вести ?
Давайте розмірковувати раціонально.
Вибір 2019 призвів до катастрофи.
Зеля оголив тили, знищив оборону держави.
Рашка захопила величезні території смішними силами. 180 тисяч. Наразі вони воюють не менше ніж мільйоном і готують ще стільки ж. Вони випускають ракети, що дуже небезпечно для нас, бо ми не маємо ППО. Вже мовчу про інше озброєння і великий моб ресурс. Якщо на півдні вони виставлять мільйонне озброєне угрупування, що нам з ним робити ? Просто там вмирати, втрачаючи населення ? Потрохи нам починають пропонувати варіанти вижити. Про перемогу вже не йдеться.
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15.08.2023 19:30
+27
100%!!!

Нато ще буде просить Україну вступити.

Слава бійцям ЗСУ!
Віремо Залужному!
Смерть москальським окупантам!
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15.08.2023 19:30
+26
Поверніть хоча б послом в США Валерія Чалого. Дайте гідну роботу пану Огризку в МЗС. Зелені, зробіть хоча б один гідний вчинок для порятунку України.
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15.08.2023 19:30
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Сране фсб кидає всі ресурси на розгін теми "треба домовлятися, ми не витягнем" й т.п.
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15.08.2023 23:29 Відповісти
Скільки тут гнилої кацапської пропоганди!
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15.08.2023 21:08 Відповісти
маєш на увазі-"У МЗС відреагували на заяви апарату генерального секретаря НАТО про те, що, можливо, Україні доведеться піти на територіальні поступки, щоб вступити до Альянсу."- .що це і є гнила кацапська пропоганда від апарату генсека НАТО???
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15.08.2023 21:44 Відповісти
Прапорець поміняй, троль кацапський. Щось ти дуже активний сьогодні.
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15.08.2023 23:44 Відповісти
ти дурний як пробка, коли активність "зе влади" ,на заяву натівського,як сказав Данілов "клєрка" видаєш за мою активність
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16.08.2023 00:21 Відповісти
Поспливало усе гімно

Давайте їх запам"ятаємо

А то може статися, якщо Україна вистоїть, то вони перші полізуть у герої
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16.08.2023 00:40 Відповісти
Речник МЗС може говорити що лиш забажає, а результат війни залежатиме від того як довго і в якій мірі Захід згоден надавати Україні військову та фінансову підтримки. Зрозуміло і те, що тривала позиційна війна підвищуватиме ймовірність закінчення війни переговорами.
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15.08.2023 21:11 Відповісти
До війни раша шантажувала НАТО вимогою,що НАТО має відійти на кордони 1997року.Війни ще не було,але в Італії в один голос кричали :" в Калінінграді стоять боєголовки,які дістають до Лісабона.Нащо нам ті Литва і Латвія,ми навіть не знаємо де вони знаходяться,якщо ми ризикуємо тим,що росіяни можуть розбомбити нам наш Рим! В нашій Бреші НАТО тримає сто ядерних боєголовок,а це дуже злить росію,тому хай НАТО забирає ті свої ракети і тримає їх в себе." Тобто,держава НАТО,з ядерним арсеналом на своїй території,навіть,не заїкалася про якісь свої зобов'язання по 5 статті НАТО.Більше того,суспільство розділилося на тва табори,один з яких доказував,що дякуючи НАТО Італії живе спокійно,тоді ж як другий з піною на морді кричав,що НАТО-це агресивний блок,якому війна є вигідна.І тільки фото звільненої Бучі,трохи стулило писки антиНАТОвцям.До чого веду-ну віддасте ви москалям кусок України і може інший кусок і ввійде в НАТО,але ж ракети з Калінінграду нікуди не дінуться.Перед тим як ділити Україну на куски,чому ви не спитаєте в жителів Європи чи будуть вони згідні вислати війська своїх держав захищати той кусок України,який ***** не віддали?Ви не думаєте,що можете дістати відповідь нафік нам та Україна,ми навіть не знаєте де вона,а москалі нас ніколи не обіжали і грошей в них багато?
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15.08.2023 21:14 Відповісти
Мені подобається цей варіант. Де підписати, щоб ці анклави Зе і Яника, обміняти на НАТО?
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15.08.2023 21:16 Відповісти
мені теж цей варіант виглядає нормальним, заради того, щоб перестали гинути кращі українці . Один родич загинув, інший родич з важкою контузією, знайомого похоронили, сусід вчора загинув, він був батьком трьох дітей... Не вірю, що в криму і в окупованій лугандонії більшість чекає на українців, там в основному одні zомбаки.
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15.08.2023 21:37 Відповісти
Юрий Нестеренко 5820abf7 Alex Sven 5aee7aa9, ви до СБУ не хочете завітати?
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16.08.2023 01:17 Відповісти
а ви не бажаєте мобілізуватися? Мої всі найближчі рідні, які є військовозобов'язаними, вже мобілізовані, при чому добровільно, ще весною минулого року.
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16.08.2023 10:35 Відповісти
Якщо б нас реально взяли в НАТО можна булоб на таке піти. Але хрен Расея на таке погодться.
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15.08.2023 21:22 Відповісти
дело не в россии) в нато нас не берут сша и германия)
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16.08.2023 01:20 Відповісти
нато - фсе 👎👎👎
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15.08.2023 21:43 Відповісти
Это НАТО даже одного пустого украинского села не стоит.Организация стурбованых сцикунов себя защитить не может,куда там Украину.
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15.08.2023 21:46 Відповісти
Я не удивлюсь, если это НАТО согласится отдать всю территорию Украины этим скотам. Т.к штаны у них уже полные... Никто нам не поможет, пока мы сами себе не поможем. ЯО - одназначно.
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15.08.2023 21:52 Відповісти
правильно!
а тепер би почути ті ж слова від голови МЗС, а не якогось там речника.
ну і від презЕдента також треба обов'язково почути такі слова!
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15.08.2023 22:44 Відповісти
А Зеля набреше як завжди ! Це марно!
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16.08.2023 07:09 Відповісти
а я б провів референдум чи опитування в дії де в парі з голосом за "воювати до пабедного" йшла повістка якщо чоловік а якщо жінка чи "інвалід" то найближчому родичу без інвалідності.
От тоді побачимо скільки людей готові воювати за землю, бо з диванів, телеекранів та теплих державних крісел, з бронею, всі мастаки.
Є ще каста "переселенців" яка в тилу або європах а хтось має їх землі відбивати, хтось та не вони.
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15.08.2023 22:58 Відповісти
В принципе возможно, но не при сегодняшних раскладах. Надо вывести войска, полностью, потом чуткий референдум. А так ведь хотят просто принудить Украину, силой. Так не по правилам. По понятиям разве что. То есть сначала надо демонтировать восточный режим. В общем без выхода.
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15.08.2023 23:06 Відповісти
Почему Украина должна отдавать свои территории? Может НАТО хочет расширить Калининградскую область вылизывав известное место бункерному тогда флаг в руки!
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15.08.2023 23:22 Відповісти
Вот это точно, а то взяли моду распоряжаться чужими территорию, свои пускай отдают.
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16.08.2023 14:01 Відповісти
Ну ось і стало все більш -меншзрозуміло по коментаторах на форумі.Всі кацапи і прокацаплені,ждуни і "консерви" в один голос заволали-ВІДДАЄМ УКРАЇНУ,бо вже всьо...Зе хоч її "продав" в Омані за 2 мілліарди,надіюсь що не фублів...
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15.08.2023 23:33 Відповісти
повертайтеся в Україну, будемо разом визволяти землі
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16.08.2023 10:59 Відповісти
Маю теорію, може й хибну, але вже як є, що до НАТО Україну не взяли би раніше та й зараз не візьмуть у будь-якому випадку. Що українці вибирають не тих президентів чи ніяк не можуть викорінити корупцію, чи дипломати недопрацьовують - то тупі відмовки, просто у західних "друзів" на нас геть інші плани - роль червоної ганчірки для кацапів. Така собі глобальна корида, дуже жорстока і кривава.
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15.08.2023 23:46 Відповісти

Бо путлєр мобілізує утамльонних вайной украінцов для завоювання Європи.
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15.08.2023 23:48 Відповісти
Ага,може знов пороха в произведении? Оце було б кумедно.
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16.08.2023 00:23 Відповісти
"Хоть паржом" говорили фани Слуг. Чи іржуть ще й досі ті, що вижили?
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16.08.2023 00:36 Відповісти
Призеденти*
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16.08.2023 00:24 Відповісти
Хто такі Призеденти*?
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16.08.2023 00:37 Відповісти
У НАТО ЗАЯВИЛИ ПРО ЧІТКІСТЬ І НЕЗМІННІСТЬ ПОЗИЦІЇ ЩОДО УКРАЇНИ НА ТЛІ ЗАЯВИ ГЛАВИ ОФІСУ ГЕНСЕКА - ЗМІ

Після того, як директор Офісу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, нібито Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на передання частини територій Росії, офіційний представник північноатлантичного блоку заявив про повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави союзниками в коментарі "Суспільному".

За його словами, лідери держав-членів підтвердили таку позицію під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі, після чого вона не змінювалася.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, й ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру", - наголосив співрозмовник медіа.

Як зазначив посадовець Альянсу, очевидним також є існування потреби в наявності безпекових домовленостей, які б гарантували, що війна не повториться.

"Позиція Альянсу чітка та не змінилася", - підсумував представник НАТО.

https://zn.ua/ukr/war/u-nato-zajavili-pro-chitkist-i-nezminnist-pozitsiji-shchodo-ukrajini-na-tli-zajavi-hlavi-ofisu-henseka-zmi.html
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16.08.2023 00:51 Відповісти
Товариш з НАТО правильно оцінив багаторічні зусилля Зелі та підписання ним домовленості в Омані.
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16.08.2023 07:13 Відповісти
От на хєра воно оце брякнуло?! На радість кацапні, там уже майже свято.
Чемберлен та Деладьє в 1938 році теж, здавши у Мюнхені Чехословаччину Гітлеру, думали, що "принесли мир цілому поколінню"...Через півтора роки німці марширували по Парижу, а на Лондон падали бомби.
Історія європейських товстопузів нічому не вчить...
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16.08.2023 07:40 Відповісти
Нажаль за всi роки незалежностi, в Украiнi не з"явилось свого Ататюрка, Вацлава Гавела або Леха Валенси!! При наявностi ракето будiвних потужностей, у нас нема ракет! При наявностi судно будiвних потужностей, у нас нема бодай "москiтного флоту"! До цiх "здобуткiв", доклались всi, без виключеня президенти Украiни i так звана "полiтична елiта"! Як на мене, знаковим показником буде самiт НАТО у Вашингтонi у квiтнi 2024.Якщо на самитi, нас не запросять до НАТО, Украiна стане сiрою,буферною зоною.Без членства в НАТО, нiяких iнвестицiй чекати не варто. Почекаемо квiтня...
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16.08.2023 08:37 Відповісти
Був у нас свій Лєх Валєнса. За нього не проголосували, а вибрали Кучму та Кравчука. Какая разніца.
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16.08.2023 10:03 Відповісти
Був В.Чорновіл.Але наш "нарід" не підтримав його а обрав перефарбоване комуністичне лайно.
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16.08.2023 11:52 Відповісти
Не будет никаких переговоров с кацапами. Мы или победим, либо ***** сотрет тут все с лица земли к херам собачим. Третьего варианта не дано, увы...
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16.08.2023 11:09 Відповісти
амфаш А ви Батенька пропонуєте Хасовьюрт Вумник ви наш цензорнетовскій В першу чергу треба меняти Зеленского з Ермаком , а потім усе буде добре
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16.08.2023 10:31 Відповісти
Все буде залежати від надання F16 і ракет заходом, тому що таке враження що Байден хоче все це надати під вибори в США, тіпа дивіться який я молодець, а не раніше. Але за цей час кацапи підготуються, і потім навіть з F16 буде складніше. Те що ми залежимо від постачання зброї та фінансів від заходу - це факт, інше питання чи можливо так зробити щоб не відмовлятись від територій і в той же час вступити в НАТО з тими територіями які будуть по факту, як це зробила ФРГ, вони не відмовлялись від окупованої кацапами ГДР, і потім коли ссср розвалився, відбулось з'єднання Німеччини.
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16.08.2023 10:33 Відповісти
ФРГ не була самостійним суб'єктом, щоб мати можливість "не відмовлятися" від чогось, зокрема ГДР, східної Пруссії та інших територій. Розділення було узгоджено між союзниками-переможцями, а німців лише поставили перед фактом. Аналогія с ФРГ не підходить.
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16.08.2023 11:47 Відповісти
можемо відмовитись від Кубані. Там все одно самі свинособаки живуть тепер.
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16.08.2023 10:50 Відповісти
Я согласен на вариант границ 1991 года, но я буду воевать с дивана
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16.08.2023 11:02 Відповісти
Если по этому варианту Украина вдруг вступит в НАТО, кто-нибудь думал, что дальше? РФ будет шатать НАТО уже через Украину, что означает: обстрелы Херсона и Запорожья неизвестно кем (это если их не додумаются отдать за НАТО), вдруг прилетела какая-то ракета, что-то взорвалось это уже 5-я статья или нет ? НАТО будет жевать сопли - "это недостаточная провокация" да и раша не признается. Это означает снова бесконечное АТО , жирный крест на инвестициях, восстановлении, и как-минимум обезлюдинивание приграничных территорий.
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16.08.2023 11:29 Відповісти
Если отдадим часть Украины, то станет безопаснее? А, пример Бучи и Ирпеня ничему не учит?
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16.08.2023 12:19 Відповісти
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