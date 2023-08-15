Речник МЗС Ніколенко: "Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними"

У МЗС відреагували на заяви апарату генерального секретаря НАТО про те, що, можливо, Україні доведеться піти на територіальні поступки, щоб вступити до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис речника МЗС Олега Ніколенка.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - йдеться в дописі.

Зазанчається, що у МЗС Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

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Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.