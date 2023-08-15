Речник МЗС Ніколенко: "Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними"
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У МЗС відреагували на заяви апарату генерального секретаря НАТО про те, що, можливо, Україні доведеться піти на територіальні поступки, щоб вступити до Альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис речника МЗС Олега Ніколенка.
"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - йдеться в дописі.
Зазанчається, що у МЗС Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.
Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.
Будь ласка, зачекайте...
Давайте їх запам"ятаємо
А то може статися, якщо Україна вистоїть, то вони перші полізуть у герої
а тепер би почути ті ж слова від голови МЗС, а не якогось там речника.
ну і від презЕдента також треба обов'язково почути такі слова!
От тоді побачимо скільки людей готові воювати за землю, бо з диванів, телеекранів та теплих державних крісел, з бронею, всі мастаки.
Є ще каста "переселенців" яка в тилу або європах а хтось має їх землі відбивати, хтось та не вони.
Бо путлєр мобілізує утамльонних вайной украінцов для завоювання Європи.
Після того, як директор Офісу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, нібито Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на передання частини територій Росії, офіційний представник північноатлантичного блоку заявив про повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави союзниками в коментарі "Суспільному".
За його словами, лідери держав-членів підтвердили таку позицію під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі, після чого вона не змінювалася.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, й ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру", - наголосив співрозмовник медіа.
Як зазначив посадовець Альянсу, очевидним також є існування потреби в наявності безпекових домовленостей, які б гарантували, що війна не повториться.
"Позиція Альянсу чітка та не змінилася", - підсумував представник НАТО.
https://zn.ua/ukr/war/u-nato-zajavili-pro-chitkist-i-nezminnist-pozitsiji-shchodo-ukrajini-na-tli-zajavi-hlavi-ofisu-henseka-zmi.html
Чемберлен та Деладьє в 1938 році теж, здавши у Мюнхені Чехословаччину Гітлеру, думали, що "принесли мир цілому поколінню"...Через півтора роки німці марширували по Парижу, а на Лондон падали бомби.
Історія європейських товстопузів нічому не вчить...