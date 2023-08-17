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Кремль хочет заставить ряд стран отказаться от сотрудничества с "вагнеровцами", - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кремль

Российское правительство угрожает некоторым странам Африки прекратить материальную и военно-техническую поддержку, если они и дальше будут сотрудничать с ЧВК "Вагнер".

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ

По мнению аналитиков Института, Минобороны РФ может использовать форум "Армия-2023" в Москве, чтобы принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". Также форум может быть использован для рекламы подконтрольных Минобороны РФ частных военных компаний.

Правительство РФ угрожает прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторых стран Африки, если их руководство продолжит использовать существующие связи с "Вагнером".

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Ультиматум такого рода Минобороны РФ, по данным источников, уже предъявило властям Буркина-Фасо. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками "Вагнера", но они совпадают с предварительными оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнер" в пользу ЧВК, контролируемых Минобороны России.
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Жабогадюкінг.
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17.08.2023 09:42 Ответить
кремльовського педофіла зоновський пєтух раком поставив, а непорозуміння під назвою "НАТО" кремльовського недоростка боїться
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17.08.2023 09:51 Ответить
То есть за хороший кєш эти гуси могут запросто продаться врагам России. Вот и все что нам надо знать про хваленое русское ЧВК.
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17.08.2023 10:35 Ответить
неужели в ISW не понимают, что кремль (его спецслужбы) и есть создателем, нанимателем, финансистом и штабом вчк вагнера ?
И ISW сейчас поддерживает кремлевский "нарратив" про якобы независимость Пригожина и вчк Вагнера.
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17.08.2023 10:51 Ответить
кацапи на правильному шляху - чим більше погроз, тим "більше" союзників. )
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17.08.2023 10:56 Ответить
А чого "вагнерівцями"?!. Таке ім'я, великого композитора, паплюжити ось цими зеками. називайте все своїми іменами. пвк "опущенних". ну на крайній випадок "законтачені".
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17.08.2023 12:14 Ответить
 
 