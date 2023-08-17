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Новини За кордоном
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Кремль хоче примусити ряд країн відмовитися від співпраці з "вагнерівцями", - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кремль

Російський уряд погрожує деяким країнам Африки припинити матеріальну та військово-технічну підтримку, якщо вони й надалі співпрацюватимуть з ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку аналітиків Інституту, Міноборони РФ може використовувати форум "Армія-2023" у Москві, що б примусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнера". Також форум може бути використаний для реклами підконтрольних Міноборони РФ приватних військових компаній.

Уряд РФ погрожує припинити військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо їхнє керівництво продовжить використовувати існуючі зв'язки з "Вагнером".

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Ультиматум такого роду Міноборони РФ, за даними джерел, вже пред’явило владі Буркіна-Фасо. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями "Вагнера", але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК "Вагнера" на користь ПВК, контрольованих Міноборони Росії.

Автор: Ольга Лузан
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Жабогадюкінг.
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17.08.2023 09:42 Відповісти
кремльовського педофіла зоновський пєтух раком поставив, а непорозуміння під назвою "НАТО" кремльовського недоростка боїться
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17.08.2023 09:51 Відповісти
То есть за хороший кєш эти гуси могут запросто продаться врагам России. Вот и все что нам надо знать про хваленое русское ЧВК.
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17.08.2023 10:35 Відповісти
неужели в ISW не понимают, что кремль (его спецслужбы) и есть создателем, нанимателем, финансистом и штабом вчк вагнера ?
И ISW сейчас поддерживает кремлевский "нарратив" про якобы независимость Пригожина и вчк Вагнера.
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17.08.2023 10:51 Відповісти
кацапи на правильному шляху - чим більше погроз, тим "більше" союзників. )
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17.08.2023 10:56 Відповісти
А чого "вагнерівцями"?!. Таке ім'я, великого композитора, паплюжити ось цими зеками. називайте все своїми іменами. пвк "опущенних". ну на крайній випадок "законтачені".
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17.08.2023 12:14 Відповісти
 
 