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Дело главаря "ЛНР" Пасечника передали в суд, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

пасечник

Так называемого "главу "ЛНР" Леонида Пасечника обвиняют в ряде преступлений против основ нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Расследованием установлено, что с 2018 года обвиняемый после так называемых "очередных выборов" возглавил незаконно созданную псевдореспублику.

20 сентября 2022 года "председатель лнр" подписал фейковый закон "О референдуме лнр по вопросу вхождения в состав российской федерации на правах субъекта РФ". Он систематически заявлял в пропагандистских местных и российских СМИ о необходимости присоединения "республики" к стране-агрессору", - говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, на основе "документа" организована подготовка постановочного волеизъявления, проведенного на захваченной врагом части региона. После обнародования "результатов" незаконного референдума обвиняемый обратился к президенту России с предложением о принятии "ЛНР" в состав РФ.

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"30 сентября 2022 года так называемый "председатель лнр" во время встречи с президентом РФ подписал незаконный договор о "присоединении" временно оккупированной территории Луганской области к России, чем нарушил территориальную целостность Украины в границах, определенных Конституцией Украины. Обвиняемый активно осуществляет антиукраинскую деятельность, издает и подписывает юридически ничтожные "документы" и сотрудничает с представителями государства-агрессора", - отметили там.

Пасичнику инкриминируются умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.111-1 УК Украины). Обвинительный акт был направлен в суд.

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Топ комментарии
+2
залишились самі дрібниці - піймати підараса.
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17.08.2023 14:50
+2
ВСУ заняли острова возле Новой Каховки. Солдаты были удивлены пустыми окопами орков. Лишь труппы и брошенные раненые орки в траншеях и норах
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17.08.2023 14:54
+1
«Рафік невчьом неувєновен» - так виголосить судя та прокурор.
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17.08.2023 14:59
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Ого, оце швидкість, майже наздогнали третю космічну!
Не поспішайте, куди спішить? Ще ж є час, рочків сто тридцять десь можна матерьяли збирать.
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17.08.2023 14:50 Ответить
залишились самі дрібниці - піймати підараса.
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17.08.2023 14:50 Ответить
Простіше його ********.
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17.08.2023 16:19 Ответить
варіант схвалюю.
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17.08.2023 16:20 Ответить
ВСУ заняли острова возле Новой Каховки. Солдаты были удивлены пустыми окопами орков. Лишь труппы и брошенные раненые орки в траншеях и норах
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17.08.2023 14:54 Ответить
«Рафік невчьом неувєновен» - так виголосить судя та прокурор.
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17.08.2023 14:59 Ответить
а в2014 он перешел на сторону раши или это не преступление????????
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17.08.2023 15:06 Ответить
Тоже подумал так, когда прочитал заглавие
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17.08.2023 15:54 Ответить
вот дебіли

Для таких як він тільки показова страта а тут суди якісь
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17.08.2023 15:14 Ответить
Пасічник заплакав.
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17.08.2023 16:17 Ответить
Люди та повішайте вже цього йолопа,щоб воно вже не вякало.
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17.08.2023 17:18 Ответить
 
 