Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия на Херсонщине, потому что боятся активизации партизан, - ОВА

Россияне запретили местным жителям перемещаться между рядом населенных пунктов временно оккупированной части Херсона из-за страха перед активизацией действий партизан на День Независимости.

Об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире Радио Свобода.

"До 24 августа они опасаются партизанского движения, каких-то активных действий партизан на оккупированной территории. На Кинбурнской косе они сосредоточили какое-то количество своих сил и планируют какую-нибудь атаку, возможно", - рассказал Толоконников.

По его словам, опасения россиян состоят в том, что их позиции на Кинбурнской косе могут сдать, и после этого украинские защитники отработают по полученным координатам.

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Напомним, Генштаб сообщал, что противник ужесточил фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой.