Чехия допускает передачу Украине вертолетов Ми-24
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что советские вертолеты Ми-24, которые Чехия заменяет на американские вертолеты, могут найти применение в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.
"Хотя мы сегодня символически попрощаемся с ними (вертолетами. - Ред), их история, безусловно, не закончилась. Думаю, мы все подозреваем, что сегодня они еще могут найти себе применение там, где сейчас есть потребность в любой оборонной технике. Именно туда уже много месяцев уходит и будет идти наша помощь", – отметила Чернохова.
Она добавила, что вертолеты Ми находятся в хорошем состоянии и уже долго выполняют задачи в интересах армии, в том числе и в зарубежных операциях.
На вооружении чешской армии находится около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Она также имеет 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш и может их эксплуатировать до 2035 года.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3438078
рівноцінно ж замінять, а Єрмаку зіпхнуть хлам, ЗРАадддка!!1111
З початку року Україна отримала від Чехії 24 танки та 76 БМП - А по факту буде півтора вертольота
Джерело: https://censor.net/ua/n3427389
"Ну але ж все як завжди..."не смійте критикувати ці крихти " -
Сліпій дівчинці здавалося, що її об'їдають батьки. На день народження батьки вирішили помиритися, сварили їй 2 кг вареникiв, поставили перед нею та дали у руки вилку. Дівчинка тикає вилкою в вареникi, і каже: Уявляю, скільки ви собі нанаклали!!!
а то шо тупо, навіть тут відео було - короб браунінга - "десь туди" шмальнули, то в новині = "солдат опитний навчив не опитного"(ну якось так), а по факту - відкрито тупо з окопа пустив "туди десь" короб. Я думаю шо трампісти в тому числі скажуть - вон, як ваші васали воюють.
я не знаю, але це смішно - тупо хрен зна куди цілий цинк вистрілити і тут це тіпа - ой, наші класно воюють.... ох мля... непогано "звабити" виборців Байдена до голосування.
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/viper-venom-vrtulnik-bell-namest-armada-rehka-cernochova.A230816_174432_zpr_nato_inc