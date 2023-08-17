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Чехия допускает передачу Украине вертолетов Ми-24

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер,мі-24

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что советские вертолеты Ми-24, которые Чехия заменяет на американские вертолеты, могут найти применение в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.

"Хотя мы сегодня символически попрощаемся с ними (вертолетами. - Ред), их история, безусловно, не закончилась. Думаю, мы все подозреваем, что сегодня они еще могут найти себе применение там, где сейчас есть потребность в любой оборонной технике. Именно туда уже много месяцев уходит и будет идти наша помощь", – отметила Чернохова.

Она добавила, что вертолеты Ми находятся в хорошем состоянии и уже долго выполняют задачи в интересах армии, в том числе и в зарубежных операциях.

На вооружении чешской армии находится около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Она также имеет 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш и может их эксплуатировать до 2035 года.

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Топ комментарии
+10
Чернохова
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17.08.2023 17:19
+9
До чого це зараз було? Ви вважаєте що Чехія мало домомогла Україні?
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17.08.2023 17:23
+5
Прикольно.....радянські гелікоптери Мі-24, які Чехія замінює на американські вертольоти,

Джерело: https://censor.net/ua/n3438078
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17.08.2023 17:16
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прикольно.....радянські гелікоптери Мі-24, які Чехія замінює на американські вертольоти,

Джерело: https://censor.net/ua/n3438078
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17.08.2023 17:16 Ответить
а ТТо шо не оДДне і тЕЕ ж шо лядяньцькі(СОВКОВІ), на американські?
рівноцінно ж замінять, а Єрмаку зіпхнуть хлам, ЗРАадддка!!1111
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17.08.2023 17:39 Ответить
Чернохова
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17.08.2023 17:19 Ответить
Блаблабла ...мемеме.... А по факту буде півтора вертольота. Ну але ж все як завжди..."не смійте критикувати ці крихти бо зелень взагалі все в асфальт закатала"....🤷
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17.08.2023 17:20 Ответить
До чого це зараз було? Ви вважаєте що Чехія мало домомогла Україні?
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17.08.2023 17:23 Ответить
цей пан походу ще шашлик на День Обіду не дохавав. Давиться так шо клістронами хотів би закусити(він думає шо клістрон - то такий "дрінк" для крутих парнєй)
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17.08.2023 17:40 Ответить
Міністерка оборони Чехії заявила - Блаблабла ...мемеме....
З початку року Україна отримала від Чехії 24 танки та 76 БМП - А по факту буде півтора вертольота
Джерело: https://censor.net/ua/n3427389

"Ну але ж все як завжди..."не смійте критикувати ці крихти " -
Сліпій дівчинці здавалося, що її об'їдають батьки. На день народження батьки вирішили помиритися, сварили їй 2 кг вареникiв, поставили перед нею та дали у руки вилку. Дівчинка тикає вилкою в вареникi, і каже: Уявляю, скільки ви собі нанаклали!!!
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17.08.2023 17:41 Ответить
Краще б керовані ракети для гвинтокрилів, а то у білий світ шмаляють НУРС-ами.
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17.08.2023 17:25 Ответить
там збити можуть.
а то шо тупо, навіть тут відео було - короб браунінга - "десь туди" шмальнули, то в новині = "солдат опитний навчив не опитного"(ну якось так), а по факту - відкрито тупо з окопа пустив "туди десь" короб. Я думаю шо трампісти в тому числі скажуть - вон, як ваші васали воюють.
я не знаю, але це смішно - тупо хрен зна куди цілий цинк вистрілити і тут це тіпа - ой, наші класно воюють.... ох мля... непогано "звабити" виборців Байдена до голосування.
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17.08.2023 17:45 Ответить
Може нехай виродки нехай ракет дадуть вдосталь а не думав
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17.08.2023 21:37 Ответить
Не в белый свет. И не НУРСами, а НАРами, выходите из совка. Неуправляемые ракеты предназначены для поражения площадных целей, а не для точечного удара по конкретной малоразмерной цели.
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17.08.2023 18:11 Ответить
Не в білий світ? Звісно, десь туди. Яка різниця НУРСи чи НАРи? І всім відомо, для чого НУРСи чи НАРи. До чого тут це? Всім також відомо, що для ******** війни цей вид зброї втратив своє значення через розвиток ППО. А от керовані авіаційні ракети набули основне значення.
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17.08.2023 19:01 Ответить
Ще мені цікаво - які на зараз "площадные цели" для гвинтокрила, якому лячно підлітити до лінії зіткнення, бо тут же зіб'ють?
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17.08.2023 19:09 Ответить
Поэтому и пускают с кабрирования перед линией фронта, чтобы не сбили.
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17.08.2023 19:23 Ответить
А тепер ми можемо подивитися, як це виглядає - відео. Ну і різні речі в коробках.
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/viper-venom-vrtulnik-bell-namest-armada-rehka-cernochova.A230816_174432_zpr_nato_inc
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17.08.2023 18:01 Ответить
Американцы недавно списали 250 Апачей и поставили их на хранение,но нам пока их заживают.
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17.08.2023 18:37 Ответить
 
 