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Новости За рубежом
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Россия (91256) курс рубля (6)

Правительство России закручивает гайки экспортерам, чтобы остановить обвал рубля, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубль

Власти России готовят "неформальные" рекомендации для экспортеров, чтобы убедить их отдавать больше своих доходов, чтобы помочь стабилизировать рубль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии на встрече в среду между президентом РФ Путиным и чиновниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По данным агентства, эти рекомендации коснутся не только продажи валютной выручки. Их могут распространить на переводы в твердой валюте - в частности, дивидендов и займов.

Чиновники сообщили экспортерам о том, что такие меры рассматриваются, подтвердили топ-менеджеры в двух фирмах.

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Путин был проинформирован об этих планах на совещании, в котором участвовали глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, пишут "Ведомости".

При этом вариант с введением "формального" контроля за движением капитала все еще не исключен. Это будет зависеть от развития ситуации с курсом рубля, уточнили источники.

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Правительственные дискуссии активизировались на этой неделе после того, как рубль на короткое время прорвал отметку 100 за доллар впервые с марта прошлого года. Инициативы изначально обсуждались на встрече между правительством и компаниями-экспортерами в понедельник.
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Топ комментарии
+6
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17.08.2023 17:41
+5
Уряд Росії закручує гайки експортерам, щоб зупинити обвал рубля, - Bloomberg
Тут помилка в тексті, правильно буде - Уряду росії закручують у сраку болт з лівою різьбою

До речі, слово росія завжди пишеться лише з маленької літери.
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17.08.2023 17:40
+5
Це як в три літри молока, налити літр води. Молока стало більше, дефіциту нема
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17.08.2023 17:59
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17.08.2023 17:36 Ответить
Уряд Росії закручує гайки експортерам, щоб зупинити обвал рубля, - Bloomberg
Тут помилка в тексті, правильно буде - Уряду росії закручують у сраку болт з лівою різьбою

До речі, слово росія завжди пишеться лише з маленької літери.
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17.08.2023 17:40 Ответить
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17.08.2023 17:41 Ответить
Стабілізувати рубль?
Як можна стабілізувати рубль коли всі доходи кацапи просирають на війну ці кошти не йдуть на розвиток все на війну
А путлер робить вигляд як піклується про громадян
А народ неграмотний і вірить бункерному пенсіонеру
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17.08.2023 17:41 Ответить
Схема проста.
Орка наймали на війну за 200.000. це було 3.000. Тепер це 2.000. а треба буде зроблять і 1.000 і менше.
Всьо по чесному, по рускі...
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17.08.2023 17:46 Ответить
Кацапи просто вирішили проблему дефіциту бюджету опустивши ржубль на 20 %. Не варто шукати там чогось більшого...
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17.08.2023 17:42 Ответить
Це як в три літри молока, налити літр води. Молока стало більше, дефіциту нема
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17.08.2023 17:59 Ответить
х...лономіка вона така
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17.08.2023 18:16 Ответить
Гайку может сорвать и гаечный ключ попадёт в глаз.
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17.08.2023 17:57 Ответить
Не той випадок, не та країна
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17.08.2023 18:00 Ответить
Якщо відданого путінського собаку Пригожина переклинило,
то якогось Алікперова, що втратив мільярди, перемкне також.
Багатих впливових людей, які на цій війні втрачають - більше.
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17.08.2023 19:12 Ответить
Експортерам?? Нафіга? Закручувати гайки треба імпортерам! Чи я шось не розуію....
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17.08.2023 18:11 Ответить
"Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти" - сказал в 2004 году Путин. Это единственное обещание которое он сдержал
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17.08.2023 18:22 Ответить
В України з кацапстаном іде змагання - хто більше хєрні наробить, той і програв. З поправкою на товщину ресурсів.
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17.08.2023 18:25 Ответить
Текст почитай, там информации немного больше чем в заголовке

Баксовыручку заставляют нести на мосбиржу, а не в омерику на яхты. Слыхал информацию об обязательной прдаже 90%(!) выручки
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17.08.2023 18:47 Ответить
Я почитав. Але ж все це вже проходили. Чим більше примушуєш здавати виручку, тим більше її перестає заходити в країну взагалі.
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17.08.2023 19:58 Ответить
Это возможно в Украине, где установлена "демократия" для олигархов. У них же там всё будет проще, нефть ушла, а выручка не пришла - у экспортера скоропостижный инфаркт или выпад с 15 этажа, может вертолет заглохнуть, новичок в трусах, в общем выбор достаточно широк.
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17.08.2023 21:22 Ответить
"Долар за тисячу рублів": У "Сімпсонах" знайшли катастрофічне пророцтво для Росії, що вже почало збуватися
https://patrioty.org.ua/society/dolar-za-tysiachu-rubliv-u-simpsonakh-znaishly-katastrofichne-prorotstvo-dlia-rosii-shcho-vzhe-pochalo-zbuvatysia-479374.html
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17.08.2023 18:21 Ответить
Кетайці нафти беруть мало, індуси бабло не віддають. Каждий день всякая сволочь хочет поиметь благородного бабуина.
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17.08.2023 18:46 Ответить
Кетайці візьмуть багато території.
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17.08.2023 19:13 Ответить
 
 