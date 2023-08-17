Правительство России закручивает гайки экспортерам, чтобы остановить обвал рубля, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти России готовят "неформальные" рекомендации для экспортеров, чтобы убедить их отдавать больше своих доходов, чтобы помочь стабилизировать рубль.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии на встрече в среду между президентом РФ Путиным и чиновниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
По данным агентства, эти рекомендации коснутся не только продажи валютной выручки. Их могут распространить на переводы в твердой валюте - в частности, дивидендов и займов.
Чиновники сообщили экспортерам о том, что такие меры рассматриваются, подтвердили топ-менеджеры в двух фирмах.
Путин был проинформирован об этих планах на совещании, в котором участвовали глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, пишут "Ведомости".
При этом вариант с введением "формального" контроля за движением капитала все еще не исключен. Это будет зависеть от развития ситуации с курсом рубля, уточнили источники.
Правительственные дискуссии активизировались на этой неделе после того, как рубль на короткое время прорвал отметку 100 за доллар впервые с марта прошлого года. Инициативы изначально обсуждались на встрече между правительством и компаниями-экспортерами в понедельник.
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Тут помилка в тексті, правильно буде - Уряду росії закручують у сраку болт з лівою різьбою
До речі, слово росія завжди пишеться лише з маленької літери.
Як можна стабілізувати рубль коли всі доходи кацапи просирають на війну ці кошти не йдуть на розвиток все на війну
А путлер робить вигляд як піклується про громадян
А народ неграмотний і вірить бункерному пенсіонеру
Орка наймали на війну за 200.000. це було 3.000. Тепер це 2.000. а треба буде зроблять і 1.000 і менше.
Всьо по чесному, по рускі...
то якогось Алікперова, що втратив мільярди, перемкне також.
Багатих впливових людей, які на цій війні втрачають - більше.
Баксовыручку заставляют нести на мосбиржу, а не в омерику на яхты. Слыхал информацию об обязательной прдаже 90%(!) выручки
https://patrioty.org.ua/society/dolar-za-tysiachu-rubliv-u-simpsonakh-znaishly-katastrofichne-prorotstvo-dlia-rosii-shcho-vzhe-pochalo-zbuvatysia-479374.html