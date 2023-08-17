Во время войны невозможно провести выборы, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Провести выборы с соблюдением всех критериев во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас невозможно качественно с соблюдением всех критериев провести выборы, потому что есть очень много проблем относительно безопасности", – отметил он.
По словам первого вице-спикера, это касается не только голосования, но и самого избирательного процесса — равные условия, равная агитация, равный доступ к разным агитационным ресурсам.
Корниенко выразил мнение, что невозможно технически провести день выборов на прифронтовой части и на временно оккупированной территории Украины.
Кроме того, он отметил, что минимум три большие категории граждан, "которые сейчас составляют половину, а то и большую часть населения страны избирательного возраста" (временно перемещенные граждане за границей, внутренне перемещенные лица и военные), пока не имеют возможности ни баллотироваться, ни голосовать.
"Им кроме того, что очень трудно будет проголосовать, очень трудно будет принять участие в предвыборной кампании в качестве кандидатов", - добавил первый заместитель председателя ВР.
Корниенко также отметил, что согласно разным опросам, около 30-50% населения считает, что в следующей власти, в следующем парламенте в частности, должны быть военные и представлять их интересы.
В то же время первый вице-спикер ВР проинформировал, что он считает, что выборы пока не ко времени. По его словам, такую же позицию имеют и в Офисе президента.
Пожалуйста, подождите...
Уже не хотят выборов? А ведь недавно спикер об этом говорил…
Может и не нужно проводить выборы, но эта власть должна слыхать общество, а не делать вид что все в шоколаде.
Что касается этого жука- вице-спикера, то его аргументы смешны:
»За словами першого віцеспікера, це стосуються не лише голосування, а й самого виборчого процесу - рівні умови, рівна агітація, рівний доступ до різних агітаційних ресурсів. «.
А кто вам вешает все это обеспечить?! Медиа под вашим контролем.
В целом, рада производит жуткое впечатление. Не спикер, не вице спикер не могут обеспечить ее самостоятельную эффективную работу.
Хотя, формально, Украина парламентско- президентская республика
24 февраля 2022 года в связи с вторжением России на Украине было вновь введено военное положение[
Якщо Зе Чен Ін не поверне хоча б теріторії які бездарно просрані за його каденції, він політичний труп.
А тоб вже десь співали б "два саша" під забором біля наливайки.
Це в кращому випадку.
Як же вам, курвам, хочеться провести вибори зараз: поки ще є хоч якась підтримка цього зеленого збіговиська крадіїв і хабарників! Але більшості, після справжніх виборів, світить "другий термін" за ґратами, а у де-яких ще й зонфіскацією. Дєрьмак відпетляє: він не держ.службовець і його підписів ніде немає, а от решта - Welcome To...
тобф ж написали шо він - пам.ятник.
ну, підписів то нема
для зебанды аматоров-аниматоров война, как и ковид - это "подарок с небес", будут "законно" мародёрить чем дольше тем лучше, бетонируя безграничную власть дермака-секретарши, бо всё для зебилов - неначаси..
наголосувалы - жерить, тупорыло-наивный лохторат
ЗеЄрмаковщина це дуже і дуже надовго - це як путінізм у РФ
Спроба відвертої узурпації влади отримає належну оцінку.
Якби мова йшла про парламентські вибори пліснява тикала б в Конституцію України, зокрема на норму частини четвертої статті 83, де зазначено:
"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану."
Разом з тим, Конституція України не містить норм щодо продовження, в період дії воєнного стану, повноважень Президента України.
"Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України." - частина п'ята статті 103 Конституції України.
Пліснява боїться ймовірного військового кандидата в Президенти України. Не хочуть його приходу до влади й інші парламентські групи кагалу, тому то й мовчать про підготовку узурпації влади. Але якщо процес узурпації буде запущений, то в народу будуть розв'язані руки для здійснення влади безпосередньо згідно статті 5 Конституції України.
вiйна в УКРАIНI Офiцiйно. 11 травня2014 р
Я за неможливо провести вибори до Перемоги ПЕРЕМОГИ УКРАIНИ
Більше жодних "их там нет": чому рішення ЄСПЛ стало великою перемогою України
Агресія почалася раніше. Чому суд обрав дату саме 11 травня?
Першим, що кидається в очі під час ознайомлення з рішенням ЄСПЛ, є саме дата умовного початку російської агресії на Сході. Росія вдерлася на ці території у березні-квітні 2014 року, та почала із захоплення адміністративних будівель на Донеччині та Луганщині, а також встановлення контролю над деякими населеними пунктами, за допомогою російських диверсійних груп. Втім, суд обрав саме 11 травня, як той момент, коли Росія отримала так званий "ефективний контроль" над цими територіями
https://24tv.ua/rishennya-yespl-pro-agresiyu-rosiyi-donbas-koli-ukrayintsi-otrimayut_n2246691#1
електорат мусить прямо між "булок" заціпити "смак вибору".
ну, і потім, хто повістку, а хто - декларацію, затям.те
навіть ті хто тупо не йшли на вибори від тупо ненависті, то .... попали.
Бо на фото дуже скидається на роздутого потопельника.
Що в розумного в голові, то в "слуги" на язиці