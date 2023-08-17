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Новости Политика Украины
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выборы (24317) Корниенко (651)

Во время войны невозможно провести выборы, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

корнієнко

Провести выборы с соблюдением всех критериев во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас невозможно качественно с соблюдением всех критериев провести выборы, потому что есть очень много проблем относительно  безопасности", – отметил он.

По словам первого вице-спикера, это касается не только голосования, но и самого избирательного процесса — равные условия, равная агитация, равный доступ к разным агитационным ресурсам.

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Корниенко выразил мнение, что невозможно технически провести день выборов на прифронтовой части и на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, он отметил, что минимум три большие категории граждан, "которые сейчас составляют половину, а то и большую часть населения страны избирательного возраста" (временно перемещенные граждане за границей, внутренне перемещенные лица и военные), пока не имеют возможности ни баллотироваться, ни голосовать.

"Им кроме того, что очень трудно будет проголосовать, очень трудно будет принять участие в предвыборной кампании в качестве кандидатов", - добавил первый заместитель председателя ВР.

Корниенко также отметил, что согласно разным опросам, около 30-50% населения считает, что в следующей власти, в следующем парламенте в частности, должны быть военные и представлять их интересы.

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В то же время первый вице-спикер ВР проинформировал, что он считает, что выборы пока не ко времени. По его словам, такую же позицию имеют и в Офисе президента.
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Топ комментарии
+22
під час війни обрали блазня. Чи це інше?
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17.08.2023 20:37
+18
Браво, морда зеленая. Ну что, уважаемые граждане, кому еще не понятно, что предусмотренные Конституцией Украины выборы не состоятся? Есть еще такие романтики из секты "пратив вайны"?
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17.08.2023 20:38
+17
Ось чому ********* та їй подібні аферисти змінили риторику від всепереможного маршу до Криму до війни яка будет тривати ще заїпетесь скільки, тому єднаймося та вперед в ТЦК.
Якщо Зе Чен Ін не поверне хоча б теріторії які бездарно просрані за його каденції, він політичний труп.
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17.08.2023 20:41
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А так хочеться,що аж "кюшать не можете"
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17.08.2023 20:36 Ответить
Переиграли?
Уже не хотят выборов? А ведь недавно спикер об этом говорил…

Может и не нужно проводить выборы, но эта власть должна слыхать общество, а не делать вид что все в шоколаде.

Что касается этого жука- вице-спикера, то его аргументы смешны:

»За словами першого віцеспікера, це стосуються не лише голосування, а й самого виборчого процесу - рівні умови, рівна агітація, рівний доступ до різних агітаційних ресурсів. «.

А кто вам вешает все это обеспечить?! Медиа под вашим контролем.

В целом, рада производит жуткое впечатление. Не спикер, не вице спикер не могут обеспечить ее самостоятельную эффективную работу.

Хотя, формально, Украина парламентско- президентская республика
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17.08.2023 20:48 Ответить
А с 2014 г. по 2022 г. войны НЕ было и выборы проводили .
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17.08.2023 21:53 Ответить
Посмотрите на ФОТО--"слуга народа" Корниенко
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17.08.2023 23:30 Ответить
під час війни обрали блазня. Чи це інше?
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17.08.2023 20:37 Ответить
Для выборов 73% идиота в стране отменяли военное положение. И зебараны, видимо, уже посчитали этот момент победой клована в войне.
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17.08.2023 20:41 Ответить
воєнного стану не було
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17.08.2023 20:44 Ответить
26 ноября 2018 года, в ответ на инцидент в Керченском проливе, указом президента Украины[3] утверждённым Верховной Радой Украины[4], военное положение введено в 10 областях и территориальном море Украины[5] с 14:00 по местному времени «с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России»[6]. Первоначально был объявлен срок действия военного положения в 60 суток, но затем он был сокращён до 30 суток. Таким образом, введение военного положения не должно юридически повлиять на предстоящие выборы президента Украины, намеченные на 31 марта 2019 года. В телевизионном обращении к нации Пётр Порошенко также заявил, что «военное положение не означает объявления войны».

24 февраля 2022 года в связи с вторжением России на Украине было вновь введено военное положение[
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17.08.2023 20:46 Ответить
проблеми з пам яттю?
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17.08.2023 20:55 Ответить
так війна ніколи не закінчиться якщо не буде виборів бо депутати не воюють.
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17.08.2023 21:16 Ответить
Калина, а не сел бы ты на свой куст своей же дупой?
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17.08.2023 20:47 Ответить
Бабочек я буду ловить возле тебя, дупой сидящим на кусте подоляшавка. И знаешь зачем?
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17.08.2023 20:55 Ответить
А затем, чтобы этих пойманных бабочек тебе в хлебало засовывать, подоляшавка.
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17.08.2023 21:02 Ответить
А коли це Україна оголосила війну проти Рашки? Де-юре у нас немає війни і вибори можуть спокійно відбутись, але зелень гарантовано пролетить зі своїм лідором. Занадто обісрались ЗЕ-команда і ОП, та і сала за шкуру народу залили забагато.
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17.08.2023 20:54 Ответить
Пролетить не тільки зелень.
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17.08.2023 21:09 Ответить
Браво, морда зеленая. Ну что, уважаемые граждане, кому еще не понятно, что предусмотренные Конституцией Украины выборы не состоятся? Есть еще такие романтики из секты "пратив вайны"?
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17.08.2023 20:38 Ответить
Та ти шо??!! 😮 А чому тоді самопіар вдади такий, ніби вибори на носі?
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17.08.2023 20:39 Ответить
Справді? 🤔 Ви теж марафон не дивитесь, чи то просто така сором'язлива лукавість? 🤔
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17.08.2023 21:13 Ответить
Не дивлюсь. Взагалі. І всяких віщунів типу світана також.
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17.08.2023 21:16 Ответить
Світан не віщун, а казкар на зарплаті. 😊
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17.08.2023 21:21 Ответить
Тоді ви заблукали?
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17.08.2023 21:20 Ответить
Як жеж хочетьця залишитись подовше біля "корита"!
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17.08.2023 20:40 Ответить
Ось чому ********* та їй подібні аферисти змінили риторику від всепереможного маршу до Криму до війни яка будет тривати ще заїпетесь скільки, тому єднаймося та вперед в ТЦК.
Якщо Зе Чен Ін не поверне хоча б теріторії які бездарно просрані за його каденції, він політичний труп.
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17.08.2023 20:41 Ответить
Та він труп в любому випадку!
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17.08.2023 20:47 Ответить
К сожалению вы плохо знаете "электорат". Все еще полно идиотов которые готовы голосовать за "зе-манду", точнее даже за Зеленского. В их головах он "герой"! Не убежал же, не бросил их... А вся эта коррупция, весь негатив... Но он же не может за всем следить. Короче "бояре виноваты".
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17.08.2023 20:48 Ответить
Е надiя, що вас зелених гнид у владi вже не буде.
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17.08.2023 20:41 Ответить
Під час війни можна красти у держави, - "слуга народу"
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17.08.2023 20:41 Ответить
Прямо джекпот, да, Корнієнко?
А тоб вже десь співали б "два саша" під забором біля наливайки.
Це в кращому випадку.
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17.08.2023 20:44 Ответить
Дивно! А Коливан (стефанчук, Голова ВРУ і, наче, дохтур юридичних наук) інше казав...

Як же вам, курвам, хочеться провести вибори зараз: поки ще є хоч якась підтримка цього зеленого збіговиська крадіїв і хабарників! Але більшості, після справжніх виборів, світить "другий термін" за ґратами, а у де-яких ще й зонфіскацією. Дєрьмак відпетляє: він не держ.службовець і його підписів ніде немає, а от решта - Welcome To...
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17.08.2023 20:47 Ответить
Д'єрмака посадять за ''кротівництво'' . Так що відпетляти йому не вдасться. Хіба що тишком втікти зможе.
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17.08.2023 20:51 Ответить
ахаха
тобф ж написали шо він - пам.ятник.
ну, підписів то нема
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17.08.2023 21:13 Ответить
Повністю згоден!
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17.08.2023 20:49 Ответить
Ото ситуація-допоки крадії при владі війну не закінчити, поки війну не закінчимо владу крадіїв законно не поміняємо. Що залишається...?
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17.08.2023 20:49 Ответить
Провести вибори в парламент, після закінчення бойових дій, ще одні вибори з ширшим колом виборців - військові і окуповані після 24.02, через 2-3 терміна ВР - вибори за участю Луганськ, Донецьк, Крим. В закордонних виборчих округах досвід організації є.
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17.08.2023 22:04 Ответить
Зеля же сказала, что пришла на один срок - лет на 30 сцарювання...
для зебанды аматоров-аниматоров война, как и ковид - это "подарок с небес", будут "законно" мародёрить чем дольше тем лучше, бетонируя безграничную власть дермака-секретарши, бо всё для зебилов - неначаси..
наголосувалы - жерить, тупорыло-наивный лохторат
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17.08.2023 20:50 Ответить
да, кстати, и "довыборы" когда там кто-то свалил на Мальдивы, а вместо него "всунули" еще кого-то "по-списку" согласно чистой логике - тоже нельзя. да и депутаты вообще во время войны сосем не нужны - только зря бюджет прожирают - права ограничены, "волю народа" они как-то не сильно представляют, профильного образования у них нет, и почему-то всегда занимаются х*рней за немалые деньги.
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17.08.2023 20:51 Ответить
Україна пережила багатьох президентів - серед яких жорстокий мафіозі Кучма та єнакіївський бандит Янік - всіх вдалося позбутися..., і ось дуже смішно що тупий, вульгарний але злий і мстивий цирковий карлик таки зміг підкорити разом зі своїм Кагалом цю тепер уже Малоросію.

ЗеЄрмаковщина це дуже і дуже надовго - це як путінізм у РФ
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17.08.2023 20:54 Ответить
Заради влади зелене шобло готове затягнути війну на роки
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17.08.2023 20:54 Ответить
Все правильно сказав, закінчиться війна тоді і вибори будуть проведені, не потрібно більше спекулювати на цьому питанні!
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17.08.2023 20:55 Ответить
Вибори Президента України будуть у 2024 році, як і передбачено Конституцією України!
Спроба відвертої узурпації влади отримає належну оцінку.
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17.08.2023 20:56 Ответить
В останню неділю жовтня 2023 мали б проводитися парламентські вибори, про них і річ. А тепер, схоже, їх не буде, стосовно президентських до них ще треба дожити. Тут кожен день за три йде.
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17.08.2023 21:04 Ответить
Не про парламентські вибори зараз зелена пліснява мозги людям засирає, а про вибори Президента України...
Якби мова йшла про парламентські вибори пліснява тикала б в Конституцію України, зокрема на норму частини четвертої статті 83, де зазначено:

"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану."

Разом з тим, Конституція України не містить норм щодо продовження, в період дії воєнного стану, повноважень Президента України.
"Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України." - частина п'ята статті 103 Конституції України.

Пліснява боїться ймовірного військового кандидата в Президенти України. Не хочуть його приходу до влади й інші парламентські групи кагалу, тому то й мовчать про підготовку узурпації влади. Але якщо процес узурпації буде запущений, то в народу будуть розв'язані руки для здійснення влади безпосередньо згідно статті 5 Конституції України.
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17.08.2023 21:54 Ответить
на лобі написано так би до пенсії досидіти...
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17.08.2023 20:57 Ответить
Парламентські вибори в Україні 2019 року - позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради України, що відбулися 21 липня 2019 року. Вибори були призначені новообраним Президентом України Володимиром Зеленським, який під час своєї інавгурації 20 травня 2019 року оголосив про намір розпустити парламент.
вiйна в УКРАIНI Офiцiйно. 11 травня2014 р
Я за неможливо провести вибори до Перемоги ПЕРЕМОГИ УКРАIНИ
Більше жодних "их там нет": чому рішення ЄСПЛ стало великою перемогою України
Агресія почалася раніше. Чому суд обрав дату саме 11 травня?

Першим, що кидається в очі під час ознайомлення з рішенням ЄСПЛ, є саме дата умовного початку російської агресії на Сході. Росія вдерлася на ці території у березні-квітні 2014 року, та почала із захоплення адміністративних будівель на Донеччині та Луганщині, а також встановлення контролю над деякими населеними пунктами, за допомогою російських диверсійних груп. Втім, суд обрав саме 11 травня, як той момент, коли Росія отримала так званий "ефективний контроль" над цими територіями

https://24tv.ua/rishennya-yespl-pro-agresiyu-rosiyi-donbas-koli-ukrayintsi-otrimayut_n2246691#1
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17.08.2023 21:00 Ответить
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17.08.2023 21:06 Ответить
Это ваше личное мнение,у избирателей иное мнение,провести нормальные выборы ваша обязанность,не желаете их выполнять - у следующей власти будет хороший повод рассадить вас по камерам за узурпацию и уклонение от выполнения обязанностей.
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17.08.2023 21:08 Ответить
а самівідгодовані свинки = чи можуть бути виборними кандидатами? - Так!
електорат мусить прямо між "булок" заціпити "смак вибору".
ну, і потім, хто повістку, а хто - декларацію, затям.те
навіть ті хто тупо не йшли на вибори від тупо ненависті, то .... попали.
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17.08.2023 21:09 Ответить
Ото ліпе казкарь лапшу.Гнати вас всіх тварюк потрібно
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17.08.2023 21:21 Ответить
Ще один бомж мріє залишитися у владі на все життя !
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17.08.2023 21:22 Ответить
В будь яко\ій країні вибори вважаються легітимними якщо більше 50% виборців прийняли участь. Це можна організувати під час війни. То ж вся ця демагогія корумпованих чинуш спрямована на консервацію себе у владі на якомога довший термін.
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17.08.2023 21:25 Ответить
Можна і проведемо, бо якось після 21 квітня 2024 року що Верховна Рада, що уряд, що Президент будуть якость не зовсім легитимні.
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17.08.2023 21:28 Ответить
Він точно живий?
Бо на фото дуже скидається на роздутого потопельника.
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17.08.2023 21:29 Ответить
обьявили войну на годы и десятилетия и выборов не будет, ну тогда война никогда не закончится
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17.08.2023 21:30 Ответить
война на годы и я сидю у корыта и жру
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17.08.2023 21:32 Ответить
Країну врятують ЗСУ , а аж ніяк не політ-stend-up-eри. Всю владу -військовим .Годі , цирк треба припиняти.
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17.08.2023 21:45 Ответить
Хто б сумнівався! Війна лише на користь zeмерзоті! Ніяких виборів, Захід кормить(бо це в його інтересах); можна під цим "соусом" обдирати нарід, як липку, вибивати патріотів, а як виб'ють - за помірну ціну продати Україну ***** та гайконути до ростова! Або ж залишитися "ґубєрнатарам маларосіі"! Якщо пощастить...
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17.08.2023 21:53 Ответить
Нужен новый Каудильо или Гетьман иначе пацаватые загубят Україну!
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17.08.2023 21:54 Ответить
Під час війни неможливо, а під під час військового стану навіть дуже можливо. Після закінчення терміну, закінчується легітимність, а зміни в Конституцію вносити зась.
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17.08.2023 22:02 Ответить
Хто б сумнівався. Зелена піздота буде воювати вічно, аби тільки від корита не відірвали. Дегроти зебільні, ви обрали знищення країни і свого майбутнього!
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17.08.2023 22:11 Ответить
Поки ця зелена мерзота буде знаходитися при влади тим більше ми будемо воювати і страдати,я за смешеніе ціх подонків у влади і суд над ними военними прокурорами.
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17.08.2023 22:35 Ответить
Хуже риг, зібрав бонопард під куполом цю зе зраду України
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17.08.2023 23:35 Ответить
Хто хоче зробити шукає можливості, хто не хоче робити шукає причини.
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17.08.2023 23:58 Ответить
Шановні коментатори про які демократичні вибори мова даже як що ЗСУ звільнять теріторію окуповану після 24.02.Поперше заблоковані опозіційні канали(не на часі),подруге як провести вибори на деакупованих теріторіях де більшістть населення яке залишилося запугане та ще мають російскі паспорти та ще дофіга ЯК.
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18.08.2023 05:43 Ответить
Тоб то, пан хоче сказати що, під час минулих виборів війни не було?
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18.08.2023 07:16 Ответить
Да, зеленых от кормушки не оторвать....
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18.08.2023 07:48 Ответить
Таки хоче "соснути" вибори
Що в розумного в голові, то в "слуги" на язиці
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18.08.2023 09:00 Ответить
 
 