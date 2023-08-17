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США ввели санкции против группы сотрудников ФСБ РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша

США ввели санкции против четырех сотрудников ФСБ РФ.

Об этом сообщило Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал, что они таким образом напоминают российскому диктатору Владимиру Путину и его режиму, что есть последствия не только за ведение жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека российского народа.

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20 августа 2020 года, примерно за 30 минут полета обратно в Москву после предвыборной кампании в Томске и Новосибирске, Навальный тяжело заболел, что привело к экстренной посадке в Омске, где Навального лечили сотрудники местной больницы.

Правительство США считает, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального.

Сообщается, что в российской операции против Навального участвовали несколько человек, которые находились на местах как в Томске, так и в Омске, а также оперативники, которые координировали ситуацию издалека.

Эти люди сотрудничали, чтобы наблюдать за Навальным перед нападением, проникнуть в его гостиничный номер и применить химическое оружие к его личным вещам, а также попытались стереть любые доказательства своей операции после нападения.

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Сегодня OFAC наложило санкции на:

  • Алексея Александровича Александрова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;
  • Константина Кудрявцева - оперативник Института криминалистики ФСБ;
  • Ивана Владимировича Осипова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;
  • Владимира Александровича Паняева - оперативник ФСБ.

По мнению США, они причастны к отравлению Навального. Они действовали как агенты должностных лиц правительства Российской Федерации.
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Топ комментарии
+3
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17.08.2023 20:51
+3
а у нас ніяк не виженуть з Лаври ФСБешних попів
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17.08.2023 20:53
+3
Дєрьмак до цього переліку ще не потрапив? Сподіваюсь, що такі списки будуть переглядатись час від часу (як "списки Магнітського") і туди все таки потраплять і татаров, і гетьманцев, і арахамія з безуглою і, звичайно, САМ дерьмак зі своєю ручною мавпочкою, і багато інших "яйценосних" "мері попінсів"....
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17.08.2023 21:05
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17.08.2023 20:51 Ответить
Та хай вони там всі потруять одне одного.
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17.08.2023 20:52 Ответить
пекельні санкції
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17.08.2023 20:52 Ответить
а у нас ніяк не виженуть з Лаври ФСБешних попів
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17.08.2023 20:53 Ответить
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17.08.2023 20:55 Ответить
Дєрьмак до цього переліку ще не потрапив? Сподіваюсь, що такі списки будуть переглядатись час від часу (як "списки Магнітського") і туди все таки потраплять і татаров, і гетьманцев, і арахамія з безуглою і, звичайно, САМ дерьмак зі своєю ручною мавпочкою, і багато інших "яйценосних" "мері попінсів"....
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17.08.2023 21:05 Ответить
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17.08.2023 21:24 Ответить
Думав,що такий контингент планують вбивати,а виявляється їм санкції запроваджують((О часи пішли(((
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17.08.2023 21:28 Ответить
А чого там д'єрмака немає? Щось там недопрацьовують!
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17.08.2023 21:38 Ответить
за єрмака прорашистський "сало іван" "ногу тягне"
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17.08.2023 22:01 Ответить
Та ну, облиште. Вводите такі потужні санкції, не висловивши занепокоєння. Світ ще не готовий до таких рішучих кроків. Негайно припиніть, #щоб_не_було_ескалації
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17.08.2023 21:57 Ответить
Не понял, остальные фээсбэшники не под санкциями?
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17.08.2023 22:17 Ответить
А остальным фсбешникам значит зеленый свет.
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17.08.2023 22:59 Ответить
 
 