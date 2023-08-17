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Военные корабли России и Китая впервые вместе прошли у южных островов Японии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,корабель

11 кораблей Военно-морских сил Китая и России впервые вместе прошли в водах у южных островов Японии в префектуре Окинава.

Это побудило японское правительство выразить "серьезную обеспокоенность" тем, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей, сообщает Kyodo со ссылкой на должностных лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Корабли направились в Восточно-Китайское море после прохода через воды между главным островом префектуры Окинава и Мияко.

Это был первый случай, когда был замечен проход кораблей Китая и РФ через эту территорию вместе, отмечает издание.

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Суда могли участвовать в совместном патрулировании Китая и России, которое недавно проводилось в Тихом океане, предполагает Kyodo.

По словам чиновников, Минобороны Японии рассматривает неоднократные совместные военные действия этих двух государств вокруг Японии как "явно направленные на демонстрацию своей силы против нашей страны".

Военные корабли России и Китая впервые вместе прошли у южных островов Японии 01

Российский эсминец, плывущий вместе с китайскими военными кораблями. Фото предоставлено Министерством обороны Японии

Японское Минобороны сообщило, что передало свою обеспокоенность "с точки зрения национальной безопасности" Китаю и России через дипломатические каналы.

Ведомство сообщило о шести кораблях Китая, среди них были ракетные эсминцы и пять российских кораблей, часть из которых были эсминцами.

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Их заметили в 280 км северо-восточнее южного японского острова Окинотори в Тихом океане утром 15 августа, отметило Минобороны Японии.

Многие из этих судов видели в июле, когда те проплывали через пролив между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином в Охотское море после совместных учений в Японском море, пишет Kyodo.
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Топ комментарии
+13
Ага, ага, ну спробуйте. Японія в своїї історії давала піздюлів і Китайцям і москалям.
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17.08.2023 21:19
+11


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17.08.2023 21:18
+10
Так вони і за рупії купують. Але нафту індуси отримали. А кацапи рупії ні. Абманулі дурачка на чітірі кулачка.
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17.08.2023 21:22
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17.08.2023 21:18 Ответить
В Індії долари не друкують, там друкують рупії.
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17.08.2023 21:19 Ответить
Так вони і за рупії купують. Але нафту індуси отримали. А кацапи рупії ні. Абманулі дурачка на чітірі кулачка.
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17.08.2023 21:22 Ответить
Правильно! 😁Кацапи ж хотіли долари, а в індусів лише рупії. "Звиняй, мавпочко, бананів нема!" (с). Знаєте анекдот про дядька, який їв сало у присутності голодного представника дкже південних країн? 😊 Індуси вчинили у стилі Остапа Бендера! 😁
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17.08.2023 21:27 Ответить
Кожної тварі по парі? Біба і Боба - два долбо*оба?
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17.08.2023 21:18 Ответить
на фото т.зв. "фрегат" Маршал Шапошніков - кориту вже 40 років 😕
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17.08.2023 22:07 Ответить
Справжній маршал Шапошніков закінчив погано - помер від туберкульозу у віці 63 роки. Корито, назване його іменем закінчить теж погано. Бо, як казав олин відомиц мультпесонаж "Как ви яхту назовйотє, так она і попливйот." 😊
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17.08.2023 22:19 Ответить
ви помиляєтесь, на фото фрегат або як називали цей проєкт в совкі БПК "Адмірал Пантєлєєв". на Шапкі довелося служити.
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18.08.2023 10:52 Ответить
А що тук коментувати? Японці, у вас гроші, технології, промисловість, робіть свою атомну бомбу, ракети, дрони, іншу технологічну зброю. У світі поважають тільки силу.....
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17.08.2023 21:19 Ответить
На Японію накладено обмеження ще з другої світової.

Але там бази США. Тому це лише спроба діяти на нерви.
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17.08.2023 21:20 Ответить
А я пам'ятаю з дитинства фотографії в газеті "брехня": демонстрації біля американських баз із плакатиками "Yankee go home!", здається саме на Окінаві...
А тепер он воно як...
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17.08.2023 22:15 Ответить
Ага, ага, ну спробуйте. Японія в своїї історії давала піздюлів і Китайцям і москалям.
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17.08.2023 21:19 Ответить
японцы прирожденные вояки всегда были.
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17.08.2023 21:54 Ответить
кетайцам давали п@зды все,даже вьетнамцы..это древняя славная традиция.
Интересный факт-армия Хубилай Хана переправилась на кораблях к берегам японии в численности 100 тысяч человек на кораблях которые строили китайцы.
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17.08.2023 21:58 Ответить
И палучила люлей.
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17.08.2023 22:09 Ответить
вмешались силы природы-ветер под названием камикадзе разбил много кораблей.
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17.08.2023 22:23 Ответить
Там было 2 высадки, где они получили люлей, 3 не получилось из за шторма.
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18.08.2023 00:13 Ответить
Була б Японія така як до другої світової - вона б дала просратися и раші і китайозам. Нажаль, Японія вже не та. Як і США. І якщо до Японії, яку свого часу розгромили, роззброїли, принизили і тепер вона дуже залежить від США, питань ніяких, то з США незрозуміло коли вони стали такими бздунами, що не можуть лаптям і їх ********* браття по розуму вказати раз і назавжди на їх місце на цій планеті, хоч у самих і зброї і грошей і впливу хоч сракою їж.
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17.08.2023 22:13 Ответить
Якби Японія була би така як до другої світової це була би друга Рашка що схиблена на імперіалізмі, зашите японоговорящих, собирании исконних японських земель та решта...

Від США Японія ніяк не залежить, не повторюйте касабське іпсо.

США якраз ті, а США лізуть у бійку лише коли все решта не спрацювало. Вони і у другу світову вступили самі останні. США не бздуни, вони розважливі.
І не вступлять у бійку якщо не побачать вигоди для себе.
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17.08.2023 22:40 Ответить
Я мав на увазі сили Японії та бойовий дух. Те, що вони були п...расами гіршими за будь-кого - це факт і я не збирався його заперечувати.
А "нажаль" - це не до того, що вони тепер не імперські г...дони, а те, що країна тепер мирна і сама не в змозі буде протистояти цим двом виб...кам, тим більше, якщо вони об'єднаються. Єдина надія для них на США.
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18.08.2023 09:03 Ответить
Цусіму забули, підараси. Японія нагадає...
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17.08.2023 21:19 Ответить
Китаезы и нанкинский урок плохо усвоили.
Хотя....Этих узкопленочных г-ов только ленивый не п@здил.Даже Вьетнам вытер о них ноги.
В 1979 китай напал на Вьетнам якобы для защиты китайских граждан, проживающих на севере Вьетнама.Ничего не напоминает?
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17.08.2023 22:10 Ответить
шлях до поразки - недооцінка ворога.
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17.08.2023 22:57 Ответить
Нанкинською різнею захуплюєшся? Подобається коли масово гвалтують дітей, дівчат, жінок, бабусь і після нараги убивають? Подобається коли страчують полонених? Геноцид і твоє прізвищи з росіським язиком завжди тісно співіснували. Шакалюга людожерська.
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18.08.2023 06:52 Ответить
Поділись уже остаточно на нуль і не відсвічуй тут,поціновувач імперців.Може ти ще й кацапів жалієш,зебілоїд?
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18.08.2023 09:59 Ответить
Нанкінський інцидент (яп. 南京事件), Нанкінська різанина (кит. 南京大屠殺), або Зґвалтування Нанкіну (англ. Rape of Nanjing)[3] - серія масових вбивств, зґвалтувань та інших злочинів, скоєних японськими військовими під час Другої Японо-Китайської війни у Нанкіні у 1937. Більшість подій сталась протягом шести тижнів після захоплення Нанкіна 13 грудня 1937. За цей час від 250 тис. до 300 тис. китайських громадян та військовополонених були вбиті солдатами Імператорської Армії Японії[3]. Близько 200 тис. китайців змогли врятуватися у таборах біженців, що знаходились неподалік посольства США в Нанкіні.

Нічого ненагадує, поціновувач срепного міра?
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18.08.2023 10:09 Ответить
У мене до китайців стільки ж жалю,як і до кацапів.Тим більше-це наразі союзники *****.
З якого дива мені співчувати цьому непотрібу?
Що ти про це скажеш,виборець Арахаміі?
Геноцид уйгуров
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18.08.2023 12:19 Ответить
Як можна бути проти одного геноциду і при цьому приймати інший? Ти просто на розділяєш кацапську ідеологію, але непощастило( чи пощастило хз) тобі опинитись на нашій стороні. Той хто чинить військові злочини чи злочини проти людства, або закликають до таких злочинів заслуговують здохнути чи долі гіршої за смерть. Ти закликаєш до військових злочинів і злочинів проти людства. Замочити кацапа, який наших вбивав, прийшов на нашу землю і творив зло це одне, а займатись геноцидом це зовсім інше. Не здивований, що ти бородьби від різні вібрізнити не можеш. Ти кацап-латентний, невдаха, якому пощастило народитись в Україні і який втратив свій природній ареол існування. Ти за кого голосував то сам? Я за зелю неголосував, але в тобі чогось сумніваюсь. Ти ше ***** мабуть за яника голосував. Мож правду не казати, але її твоя брехня не змінить.
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18.08.2023 12:50 Ответить
Геноцид уйгурів чинуть абсолютно такі ж як ти звірі. Геноцид або неприйнятне звірство для людини, або прийнятний за певних умов звірячий інструмент. І для тебе це інструмент - помсти чи хз чого, висновок очевидний.
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18.08.2023 12:55 Ответить
Вірно тут одне-не пощастило народитись в Україні поруч з таким нулем як ти.І то відносно тебе я не впевнений.
З.І.
І помста в данному випадку-не саме погане почуття.
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18.08.2023 13:24 Ответить
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17.08.2023 21:20 Ответить
Давайте усі лоханки (і московитські, і китайські), відповідно до вимог плешивого маразматика з кремля, направляйте відповідно до "відновлення історичної справедливості"! (тобто або за "Варягом", або за "Москвою")
Впевнений, що засмучених буде не багато
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17.08.2023 21:23 Ответить
Так и тянет водоплавающую русню в Цусимский пролив. Напевно, хотят повторить.
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17.08.2023 21:27 Ответить
А сахалинская пулеметная дивизия дохнет в наших лесопосадках.
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17.08.2023 21:29 Ответить
Кораблі двох країн разом у політично вразливій зоні. Також Китай показав у москві аналоги Шахеда тільки круче. Якщо Пекін декларує своє невтручання в військову допомогу кацапам навіщо демонстрація нових озброєнь безпосередньо в москві?
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17.08.2023 21:31 Ответить
Спільний парад РККА та Вермахту у 1939 теж був. Комуна то хоч сама хотіла неочікувано встромить "друзякам" ніж, а тут же ж... Московитські аналітики такі аналітики, що хоч ляж та засни.
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17.08.2023 21:39 Ответить
ті теж хотіли надвоє володіти усім світом
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17.08.2023 21:41 Ответить
Може в решті решт роздратують японців до рішучих дій . У Японії дуже багатий досвід топити кацапські і китайські кораблі
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17.08.2023 21:49 Ответить
В японців військовий флот - дай боже. Це вам не кастровані сухопутні «сили самооборони». Пролетаріям їхніх корит може і не вистачити.
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17.08.2023 22:07 Ответить
Нема довбонутим спокою.
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17.08.2023 21:59 Ответить
Ну не знаю, как там на счет самурайского духа но кажется мне что радиация и поражение в войне сильно повлияли на японцев. Сознание их куда то сдвинулось. Все эти манги, аниме, косплеи... Ушли в мир розовых пони.
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17.08.2023 22:06 Ответить
Просто країна вирішила не страдати х...нею бо це боляче, дорого і безперспективно.
А от Раша і Китай, біба і боба, ще урок не засвоїли. Та й живуть як жили десь в середньовіччі де "більше землі - краще, більше гарматного м'яса - краще"
Отримають п...ди разом чи окремо - тоді припинять. Не отримають - буде х..во усім.
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17.08.2023 22:17 Ответить
Это стереотипы. Природа периодически проверяет японцев на прочность и коллективную сознательность. Поверьте, в экстремальных ситуациях у японцев с самообладанием и умением быстро реагировать гораздо лучше обстоят дела, чем у многих наших соотечественников. Нам Комаровы и прочие блогеры показывают лишь наиболее причудливые явления их бытности (которая отличается от нашей гораздо меньше, чем европейская или американская, к примеру), ибо надо же чем-то просмотры делать. Условия жизни большинства японцев довольно неказисты и если вы считаете их изнеженными и разбалованными - вы глубоко заблуждаетесь. Но в этом не ваша вина. А горе писак и видосо-снимак.
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17.08.2023 22:19 Ответить
.***** без Сі сцить пропливти (гівно ж, воно завжди бовтається на поверхні) попри Джапан.
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17.08.2023 22:07 Ответить
Прийшов час японцям згадати своє славетне минуле!
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17.08.2023 22:12 Ответить
А цікаво, встигне Японія до "Бада Бум" створити тлуми нанодронів?
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17.08.2023 22:22 Ответить
Пора Японії згадати китаезам 30 роки.
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17.08.2023 22:38 Ответить
 
 