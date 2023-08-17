Военные корабли России и Китая впервые вместе прошли у южных островов Японии
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11 кораблей Военно-морских сил Китая и России впервые вместе прошли в водах у южных островов Японии в префектуре Окинава.
Это побудило японское правительство выразить "серьезную обеспокоенность" тем, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей, сообщает Kyodo со ссылкой на должностных лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Корабли направились в Восточно-Китайское море после прохода через воды между главным островом префектуры Окинава и Мияко.
Это был первый случай, когда был замечен проход кораблей Китая и РФ через эту территорию вместе, отмечает издание.
Суда могли участвовать в совместном патрулировании Китая и России, которое недавно проводилось в Тихом океане, предполагает Kyodo.
По словам чиновников, Минобороны Японии рассматривает неоднократные совместные военные действия этих двух государств вокруг Японии как "явно направленные на демонстрацию своей силы против нашей страны".
Российский эсминец, плывущий вместе с китайскими военными кораблями. Фото предоставлено Министерством обороны Японии
Японское Минобороны сообщило, что передало свою обеспокоенность "с точки зрения национальной безопасности" Китаю и России через дипломатические каналы.
Ведомство сообщило о шести кораблях Китая, среди них были ракетные эсминцы и пять российских кораблей, часть из которых были эсминцами.
Их заметили в 280 км северо-восточнее южного японского острова Окинотори в Тихом океане утром 15 августа, отметило Минобороны Японии.
Многие из этих судов видели в июле, когда те проплывали через пролив между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином в Охотское море после совместных учений в Японском море, пишет Kyodo.
Пожалуйста, подождите...
Але там бази США. Тому це лише спроба діяти на нерви.
А тепер он воно як...
Интересный факт-армия Хубилай Хана переправилась на кораблях к берегам японии в численности 100 тысяч человек на кораблях которые строили китайцы.
Від США Японія ніяк не залежить, не повторюйте касабське іпсо.
США якраз ті, а США лізуть у бійку лише коли все решта не спрацювало. Вони і у другу світову вступили самі останні. США не бздуни, вони розважливі.
І не вступлять у бійку якщо не побачать вигоди для себе.
А "нажаль" - це не до того, що вони тепер не імперські г...дони, а те, що країна тепер мирна і сама не в змозі буде протистояти цим двом виб...кам, тим більше, якщо вони об'єднаються. Єдина надія для них на США.
Хотя....Этих узкопленочных г-ов только ленивый не п@здил.Даже Вьетнам вытер о них ноги.
В 1979 китай напал на Вьетнам якобы для защиты китайских граждан, проживающих на севере Вьетнама.Ничего не напоминает?
Нічого ненагадує, поціновувач срепного міра?
З якого дива мені співчувати цьому непотрібу?
Що ти про це скажеш,виборець Арахаміі?
Геноцид уйгуров
З.І.
І помста в данному випадку-не саме погане почуття.
Впевнений, що засмучених буде не багато
А от Раша і Китай, біба і боба, ще урок не засвоїли. Та й живуть як жили десь в середньовіччі де "більше землі - краще, більше гарматного м'яса - краще"
Отримають п...ди разом чи окремо - тоді припинять. Не отримають - буде х..во усім.