Контингент "Вагнера" будет разгромлен, если вторгнется в Польшу, - Ходжес
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ЧВК "Вагнера" пока не располагает достаточным количеством вооружений и логистических возможностей, необходимых для осуществления серьезной атаки с территории Беларуси.
"Контингент "Вагнера" в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу", – заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.
Его оценку в значительной степени разделяют западные военные аналитики.
"Российское министерство обороны потребовало, чтобы группа "Вагнера" сдала все свое тяжелое вооружение, и все, что мы наблюдали, указывает на то, что они это сделали". Нет никаких доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или какая-либо другая техника, необходимая для проведения серьезного наступления против военных соседнего национального государства", – сказал Джордж Баррос из Института изучения войны.
Хотя бренд "Вагнера" остается мощным, группировка, лишенная надежного доступа к технике, боеприпасам, воздушной поддержке и другим ресурсам, уже не является той боевой силой, которая возглавляла российские наступательные действия на Донбассе минувшей зимой.
"Российская армия не смогла взять Киев 30-тысячным войском в 2022 году. Четыре тысячи в значительной степени изолированных военнослужащих "Вагнера" не представляют серьезной угрозы ни для кого в непосредственном соседстве с Беларусью, будь то Польша, Литва или Украина", – пояснил Баррос.
Впрочем, даже если бойцы "Вагнера" в Беларуси не предлагают Кремлю никакого реального потенциала для дальнейших наступательных действий, их присутствие для Москвы и Минска не будет там лишним. Они могут быть задействованы в подготовке преимущественно неопытных белорусских вооруженных сил или использованы Лукашенко как своеобразная гвардия на случай, если внутри страны снова возникнет протестное движение, подобное вспыхнувшему в августе 2020 года.
Путин также может использовать их для давления на Лукашенко в Минске, угрожая узурпировать остатки белорусского суверенитета. И не исключено, что даже если они не способны фактически захватить и удерживать чужую территорию, силы "Вагнера" могут быть использованы для проверки того, как далеко могут продвинуться союзные России войска, не нарушая положение о коллективной обороне по статье 5 НАТО.
"Если силы "Вагнера" когда-нибудь окажутся в каком-то столкновении с войсками НАТО, Россия будет пытаться отмежеваться от того, что произойдет", - отметил Ходжес.
Пожалуйста, подождите...
А Трамп з коллегами неодноразово помічені в брехні
на відміну від декого
Ну хороша порада👌
Але на то все треба яйця мати, то тільки в Сербії могли виябуватися...
Их могли разобрать по погребам польские коммуняки, которых там есть.
Им не надо никаких боёв: задача - разрушение ж/д узлов и конкретных составов
с особо ценным грузом.
і біометрія у базі "Інтерполу"....
Всіх цих "вагнерів" верхівка пітьми запхала і тримає в окупованій рашистами Білорусі з єдиною метою - зв'язування боєздатних частин українських військ на північному кордоні, щоби їх не можна було перекинути на Схід чи Південь України для розвитку наступу.
А це перекидання планувалось після переміщення 10 тис. особового складу російських військ на лінію фронту в Україну, внаслідок чого загроза Україні зі сторони так званого угрупування "військ союзної держави" знизилось до мінімуму.
Тепер це неможлива, адже ймовірна заміна боєздатних частин ЗСУ на загони тероборони та НГУ на північному напрямку призведе до ситуації напередодні 24.02.2022, коли Чорнобильська АЕС була захоплена ворогом за 2 доби.
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Вже обіцяв що Крим буде звільнено минулою зимою або літом.
І сам вже визнавав, що в білому домі сидять ссикуни, які не дають перемогти.
Але потім робив гучні заяви ніби забуваючи що там ссикуни.