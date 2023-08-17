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Новости За рубежом
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Ходжес (135) ЧВК Вагнера (1281)

Контингент "Вагнера" будет разгромлен, если вторгнется в Польшу, - Ходжес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ходжес

ЧВК "Вагнера" пока не располагает достаточным количеством вооружений и логистических возможностей, необходимых для осуществления серьезной атаки с территории Беларуси.

"Контингент "Вагнера" в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу", – заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.

Его оценку в значительной степени разделяют западные военные аналитики.

Читайте: Кремль хочет заставить ряд стран отказаться от сотрудничества с "вагнеровцами", - ISW

"Российское министерство обороны потребовало, чтобы группа "Вагнера" сдала все свое тяжелое вооружение, и все, что мы наблюдали, указывает на то, что они это сделали". Нет никаких доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или какая-либо другая техника, необходимая для проведения серьезного наступления против военных соседнего национального государства", – сказал Джордж Баррос из Института изучения войны.

Хотя бренд "Вагнера" остается мощным, группировка, лишенная надежного доступа к технике, боеприпасам, воздушной поддержке и другим ресурсам, уже не является той боевой силой, которая возглавляла российские наступательные действия на Донбассе минувшей зимой.

"Российская армия не смогла взять Киев 30-тысячным войском в 2022 году. Четыре тысячи в значительной степени изолированных военнослужащих "Вагнера" не представляют серьезной угрозы ни для кого в непосредственном соседстве с Беларусью, будь то Польша, Литва или Украина", – пояснил Баррос.

Также читайте: В Литве не фиксируют попыток вербовки граждан в ЧВК "Вагнер"

Впрочем, даже если бойцы "Вагнера" в Беларуси не предлагают Кремлю никакого реального потенциала для дальнейших наступательных действий, их присутствие для Москвы и Минска не будет там лишним. Они могут быть задействованы в подготовке преимущественно неопытных белорусских вооруженных сил или использованы Лукашенко как своеобразная гвардия на случай, если внутри страны снова возникнет протестное движение, подобное вспыхнувшему в августе 2020 года.

Путин также может использовать их для давления на Лукашенко в Минске, угрожая узурпировать остатки белорусского суверенитета. И не исключено, что даже если они не способны фактически захватить и удерживать чужую территорию, силы "Вагнера" могут быть использованы для проверки того, как далеко могут продвинуться союзные России войска, не нарушая положение о коллективной обороне по статье 5 НАТО.

"Если силы "Вагнера" когда-нибудь окажутся в каком-то столкновении с войсками НАТО, Россия будет пытаться отмежеваться от того, что произойдет", - отметил Ходжес.
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Топ комментарии
+9
Шо за брєд? Яке відношення має Трамполін до спроби вагінерів віджати нафтове родовище (чи шо там було) під охороною американців?
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17.08.2023 22:26
+7
Вагнеру из американцев врезал, внезапно только нехороший Трамп, в Сирии. Остальные ковбойцы отчаянно балаболят, да санкции снимают, что бы Пригожин не осерчал и Москву не взял.
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17.08.2023 22:22
+6
После всего, что было, слово "буде" вызывает ассоциацию со словом "биде".
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17.08.2023 22:21
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После всего, что было, слово "буде" вызывает ассоциацию со словом "биде".
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17.08.2023 22:21 Ответить
Вагнеру из американцев врезал, внезапно только нехороший Трамп, в Сирии. Остальные ковбойцы отчаянно балаболят, да санкции снимают, что бы Пригожин не осерчал и Москву не взял.
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17.08.2023 22:22 Ответить
Шо за брєд? Яке відношення має Трамполін до спроби вагінерів віджати нафтове родовище (чи шо там було) під охороною американців?
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17.08.2023 22:26 Ответить
12 апреля руководитель ЦРУ Марк Помпео заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, посвящённых рассмотрению его кандидатуры на должность госсекретаря, что в Сирии в результате американского удара погибла «пара сотен русских..... это свидетельство жёсткости администрации Трампа по отношению к Москве»: «В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного соперника… пара сотен русских были убиты».
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17.08.2023 22:33 Ответить
Стоп. В Сирії американці хєрачили по порожній базі, попередивши кацапів за тиждень. Я добре памʼятаю ті події. І нікого вони там не вбили.
А Трамп з коллегами неодноразово помічені в брехні
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17.08.2023 22:39 Ответить
Так и мы про это писали. Я понимаю, СБУ, но не могут же они врать постоянно. В июле 2018 года Служба безопасности Украины на основании изучения информации в социальных сетях заявила, что в бою погибло не менее 80 сотрудников ЧВК «Вагнер» - граждан нескольких государств СНГ, и не менее 100 было ранено. Всего украинскими спецслужбами было установлено и идентифицировано 206 человек, участвовавших в бою[46], в октябре СБУ опубликовала данные о ещё 8 идентифицированных погибших[47].
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17.08.2023 22:42 Ответить
18 апреля президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сослался на инцидент в качестве доказательства своей жёсткости по отношению к России: «Никто не вёл себя так жёстко с Россией, как президент Трамп… Спросите у Москвы. Вам там расскажут, что жёстче меня никого не было… У нас была очень суровая схватка в Сирии - месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально»The New York Times
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17.08.2023 22:35 Ответить
Да Трам тут при чому? Кацапи полізли в атаку на американців. І отримали кизди. Чи ти вважаєш шо Блеквотерці дзвонили Трампу за дозволом?
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17.08.2023 22:41 Ответить
Всё так, только американцы запросили руководство российской армии в Латакии (база Хмеймим), и когда те сказали, что это не российские военные, американцы из всех видов оружия уничтожили вагнеровцев.
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17.08.2023 23:26 Ответить
И ещё, Трамп отдал приказ нанести удар томогавками по сирийской базе Хайрат,но при этом предупредил командование РФ за 2 часа до нанесения удара. Это как понимать?
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17.08.2023 23:29 Ответить
перед тою "жосткою схваткою" Боб Метіс, глава Пентагона, запитав кацапів чи то ваші колони їдуть в сторону того завода. Шойгу сказав, шо то не їхні. Після цього Штати розмотали ту колону вагнерів ріперами чи артою в хлам. ніякого там бою не було. там був просто розстріл колони. і саме після цього інциденту пригожин возненавидів шойгу за те, що той тупо злив його вагнерят.
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17.08.2023 23:41 Ответить
та він і "врізав" коли йому підарки сказали що "ії там нєт"
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17.08.2023 22:31 Ответить
прям трумп особисто врізав. навпаки, при трампі вагнери вже настільки офуїли, шо поперли на самих американців. і важко сказати чим би усе закінчилося, якби військові позвонили до трампа за консультаціями, а не накидали кацапам уїв за комір.
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17.08.2023 22:57 Ответить
а що таке "відмежуватися"....це що за карт бланш для "ходу" ушлепка кремлівського- хочуть щоб той зробив собі контрольний ....
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17.08.2023 22:23 Ответить
навіть коли ракетою пульнуть--дальше заяв про озабоченності нічого не буде.
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17.08.2023 22:25 Ответить
є причина, чому по НАТО ніхто не пуляє 80 років

на відміну від декого
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17.08.2023 22:47 Ответить
так, на Польщу вже прилітала ракета, і всі зробили вигляд шо її не було. а ще рашка вбила все військово-політичне кервіництво тієї ж самої країни нато і в нато навіть питань ніяких не виникло
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17.08.2023 23:00 Ответить
Логічно що ракета мала уразити об'єкт в Україні і залетіла в Польщу випадково, я б на їхньому місці, також не підвищував ставки. Що вони мали зробити пустити пару сотень ракет по Москві??? А у відповідь отримати пару пусків ядерних ракет по Варшаві🤦🤦🤦
Ну хороша порада👌
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17.08.2023 23:32 Ответить
Найменше, що могли б зробити - це заявили про прикриття своїми ППО території України хоча б на 100 км вглиб від кордону для власної безпеки. А взагалі мали повне право заявити - валодя, ***** з України і припиняй стріляти, інакше наші літаки усіх твоїх посіпак будуть там трохи бамбіть, а ракети трохи збівать. Всього лише повітряна підтримка і не більше. Чому *****, вирішуючи питання "бєзапаснасті", лізе в чужу країну, а інші не можуть зробити "аналогічних" кроків?

Але на то все треба яйця мати, то тільки в Сербії могли виябуватися...
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18.08.2023 00:32 Ответить
Мали пустити кілька ракет по базам РФ а повели себе як сцикуни
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27.08.2023 20:02 Ответить
Вони туди стільки військ нагнали, шо це будо б соромно від вагнерів не відбитися.
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17.08.2023 22:28 Ответить
скоріше вже б вторглись.
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17.08.2023 22:28 Ответить
Это блеф, никогда они не вторгнутся.
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17.08.2023 23:37 Ответить
та ясно, просто хотілось подивитись на фєєрічний розйоб.
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17.08.2023 23:39 Ответить
заявив колишній головнокомандувач ....а я от на пенсії ,пів-села жінок спокусив..
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17.08.2023 22:28 Ответить
Шелби а всеж надо попробовать!!
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17.08.2023 22:29 Ответить
Так вони можуть як диверсійні групи просочуватися.
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17.08.2023 22:33 Ответить
Ну так. Кілька тисяч розхєрачити НАТО ще здатне, тут не поспориш. Це НАТО, а не якесь африканське плем'я
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17.08.2023 22:33 Ответить
Шансів в них нема -- це буде сафарі
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17.08.2023 22:38 Ответить
уті-путі манюнькі, термінатори ви наші
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17.08.2023 22:43 Ответить
Диверсанты сброшены с вертолётов, растворились и изучают местность.
Их могли разобрать по погребам польские коммуняки, которых там есть.
Им не надо никаких боёв: задача - разрушение ж/д узлов и конкретных составов
с особо ценным грузом.
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17.08.2023 22:44 Ответить
для цього не треба скидати когось з парашютом. шо за дикість? Можна просто заїхати через третю країну. Наприклад через Туреччину.
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17.08.2023 23:19 Ответить
Ага, з мордякою і наколками на кілограмових кулаках плюс "масковскій говар"
і біометрія у базі "Інтерполу"....
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18.08.2023 00:21 Ответить
Бред.
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17.08.2023 23:38 Ответить
Так пишут, когда хочется выразить своё "фе", а сказать нечего...
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18.08.2023 00:32 Ответить
эти что сброшены были уже не нанесут вреда,там еще были те которых отмывали из водометов...Сильно грязные были
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18.08.2023 07:29 Ответить
Подальше роздування ІПСО рашистів під назвою "Воєнна загроза Польщі" й далі працює на пропагандистську машину ворога.
Всіх цих "вагнерів" верхівка пітьми запхала і тримає в окупованій рашистами Білорусі з єдиною метою - зв'язування боєздатних частин українських військ на північному кордоні, щоби їх не можна було перекинути на Схід чи Південь України для розвитку наступу.
А це перекидання планувалось після переміщення 10 тис. особового складу російських військ на лінію фронту в Україну, внаслідок чого загроза Україні зі сторони так званого угрупування "військ союзної держави" знизилось до мінімуму.
Тепер це неможлива, адже ймовірна заміна боєздатних частин ЗСУ на загони тероборони та НГУ на північному напрямку призведе до ситуації напередодні 24.02.2022, коли Чорнобильська АЕС була захоплена ворогом за 2 доби.
.
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17.08.2023 22:46 Ответить
Що мені не подобається в риториці Ходжеса. Це те що він чомусь розділяє угрупування ,, Вагнер,, і країну Білорусь, в даному випадку. Тобто, всі високопосадовці НАТО вдають, що нападати будуть якісь хлопці, непов"язані з союзними державами Білорусь та росія. І в такому разі все велике НАТО буде воювати з неформалами. А з їхніми спонсорами і ідеологами генерали західного військового союзу будуть продовжувати гратись в піддавки.
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17.08.2023 22:50 Ответить
Ходжес це американський Жданов та Світан.
Вже обіцяв що Крим буде звільнено минулою зимою або літом.
І сам вже визнавав, що в білому домі сидять ссикуни, які не дають перемогти.

Але потім робив гучні заяви ніби забуваючи що там ссикуни.
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17.08.2023 22:53 Ответить
що б там не впарювали якісь екс-, скоріш повірю ВГК , ГК, НГШ ЗС Польщі і Литви. Як я бачу з недавніх новин, нато проявило вошивість. Тому більше вірю ТИМ державам, котрі після окупації ссср радше самостійно подбали про себе ,а вже потім долучилися до Нати... Подітися було нікуди та й зараз та ж ситуація. Не впряжеться в разі чого оте різнорікувате Нато за свій "східний фланг". Будуть стурбованості і намагання перемовин. Це такі мої довготривалі обсервації щодо Нато у прив'язці до сьогодення.
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17.08.2023 23:11 Ответить
Litve vojenim nemozet nikto prikazat nevojevat,skazem nas prezident ili NATO.ONi budet vojevat zacycat stranu do pobedi,eto po zakonu takoj jest ustav dlia vojenogo.Prikazat im mozet prezident vojevat,a vot nevojevat net.
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17.08.2023 23:54 Ответить
.а я про що отут писав вище? Та й якщо вже уживаєш розкладку латиніку, то вже пиши англійською, чи німецькою- я зрозумію. Бо твоя москальська ґвара навіть з-поза латиніки трупом харошєго русскаго смердить. Я вже їх набачився і нанюхався того штину асвабадітєльнава...
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18.08.2023 00:20 Ответить
Mogu skazat sto teper kremlevskije boti na ukrainskomu naucilis pisat pri google translate,takix nado bojatsia .No tak ja neponial sto ti sam xotel napisat jesli cesno,kakije to peregovori,kakije to osobocesnosti NATO pro NATO
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18.08.2023 07:10 Ответить
Vi mozet ecio finam objasnije i svedam pocemu oni imeno teper vstupili v NATO.I sto eto im dajiot.
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18.08.2023 09:20 Ответить
Daze komandujuci vojsk nemozet prikazat soldatam nevojevat,skazem kak Ukraine Zaluzni ili kak Zelenski
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17.08.2023 23:59 Ответить
Війська НАТО будуть тримати оборону по річці Вісла, взірвуть всі мости і героїчно зупинять ворога.
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17.08.2023 23:19 Ответить
Говорити можна все. що завгодно. Обіцянки королів, ані чого їм не коштує.
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17.08.2023 23:32 Ответить
поляки ще ті клоуни. А чого ж не були "розгромлені" нелегальні мігранти восени 2021-го? Чому сотні беззбройних джамшутів потрапили у ЄС?! Як вони збираються "розгромлювати" вагнерівців, коли ті будуть без зброї 🤣
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18.08.2023 05:54 Ответить
Щось не бачили ми решучесть НАТО коли російські ракети вбили двох фермерів у Польші … т
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18.08.2023 06:42 Ответить
 
 