РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5142 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
635 4
США (23182) Галущенко (174) отопительный сезон (475)

Галущенко обсудил с американской коллегой Грэнхолм подготовку к отопительному сезону

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

галущенко,дженніфер,гренголм

Министр энергетики Герман Галущенко и его коллега из США Дженнифер Грэнхолм обсудили проблемы подготовки к новому отопительному сезону в Украине в рамках первого правительственного заседания инициативы Net Zero World в Сиэтле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили приоритеты привлечения международной помощи для восстановления энергосистемы и прохождения следующего отопительного сезона в условиях полномасштабной войны России против Украины.

Галущенко подчеркнул, что, готовясь к следующему отопительному сезону, украинские энергетики прилагают максимум усилий и ресурсов для внедрения новых подходов и решений для обеспечения безопасности и одновременно гибкости энергосистемы.

Также глава Минэнерго Украины отметил мероприятия, которые проводятся для усилениюя физической защиты энергетических объектов, работы по восстановлению генерации и сетей, а также мероприятия по цифровизации и кибербезопасности.

Читайте также: Украина не будет договариваться с РФ о продлении транзита газа, - Минэнерго

Галущенко отметил, что для стабильного прохождения следующей зимы Украина продолжает накапливать энергетические ресурсы, в частности, происходит закачка природного газа в хранилища. Также продолжается наращивание собственной добычи голубого топлива.

"Украинские ПХГ, прошедшие сертификацию по европейским правилам, все больше используются и европейскими трейдерами. Мы готовы предложить нашим партнерам до 15 млрд кубических метров газохранилищ, хранение газа в которых не только экономически выгодно для европейской стороны, но и является вкладом в энергетическую безопасность всего континента", — добавил Герман Галущенко и подчеркнул особую ценность газовой турбины, предоставленной американской стороной.

Читайте также: В следующем году Украина и США могут лишить "Росатом" монополии на рынке ядерного топлива, - Галущенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Західним партнерам за допомогу та підтримку Українців!!
На приквартальних, надії жодної НЕМАЄ!
https://defence-line.org/archives/120021

Пам'ятаймо та пильнуймо!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
17.08.2023 22:59 Ответить
А це правильних хід - закачка газу європейських партнерів в українські ПГС зменшують ризики підриву й спалення їх інфраструктури ракетними ударами рашистів після початку опалювального сезону.
показать весь комментарий
17.08.2023 23:01 Ответить
Який опалюваний сезон. В Київі внутрішні системи опалення не промивали.
В домах 80х років та старіші , захаращено підводки до радіаторів та вентиля.
Прохід для теплоносія до 10%. Теплоносій ціркулює по стоякам, і повертається
до ТЄЦ. А дома, що на 2й та 3й категоріі обліку будуть платити так, як їм намалює
Київєнерго.
показать весь комментарий
17.08.2023 23:07 Ответить
А вони точно КОЛЕГИ ?
В Америці є центральне опалення з минулого віку ?
А в Україні можна обирати як опалювати свою приватну квартиру ?
показать весь комментарий
18.08.2023 00:18 Ответить
 
 