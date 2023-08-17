Галущенко обсудил с американской коллегой Грэнхолм подготовку к отопительному сезону

Министр энергетики Герман Галущенко и его коллега из США Дженнифер Грэнхолм обсудили проблемы подготовки к новому отопительному сезону в Украине в рамках первого правительственного заседания инициативы Net Zero World в Сиэтле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили приоритеты привлечения международной помощи для восстановления энергосистемы и прохождения следующего отопительного сезона в условиях полномасштабной войны России против Украины.

Галущенко подчеркнул, что, готовясь к следующему отопительному сезону, украинские энергетики прилагают максимум усилий и ресурсов для внедрения новых подходов и решений для обеспечения безопасности и одновременно гибкости энергосистемы.

Также глава Минэнерго Украины отметил мероприятия, которые проводятся для усилениюя физической защиты энергетических объектов, работы по восстановлению генерации и сетей, а также мероприятия по цифровизации и кибербезопасности.

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Галущенко отметил, что для стабильного прохождения следующей зимы Украина продолжает накапливать энергетические ресурсы, в частности, происходит закачка природного газа в хранилища. Также продолжается наращивание собственной добычи голубого топлива.

"Украинские ПХГ, прошедшие сертификацию по европейским правилам, все больше используются и европейскими трейдерами. Мы готовы предложить нашим партнерам до 15 млрд кубических метров газохранилищ, хранение газа в которых не только экономически выгодно для европейской стороны, но и является вкладом в энергетическую безопасность всего континента", — добавил Герман Галущенко и подчеркнул особую ценность газовой турбины, предоставленной американской стороной.

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