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Враг нанес ракетный удар по Запорожью. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 18 августа враг нанес ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
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Просимо Тебе, Владико, Боже, що створив небо і землю і море і все, що в них, обрушити економіку та фінансову систему терористичної недоімперії, що затопила весь світ автоматами «Калашнікова, щоб вона не могла виробляти зброю та торгувати нею. Вили лють гніву Свого, Господи, на російських православних убивць, які проливали кров людську в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії і перетворювали на руїни цілі міста. Згадай також і про сім'ї пілотів-вбивць, дружини яких моляться, щоб їхні чоловіки після бомбардувань пологових будинків, шкіл та вокзалів з біженцями в Україні благополучно повернулися додому з грошовою премією.
Хай блукають діти російських православних льотчиків, і проситимуть хліба з руїн своїх жител, знищених повенями, землетрусами та пожежами. Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних і прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!