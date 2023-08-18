Россия могла помочь КНДР разработать новейшую баллистическую ракету, - Reuters

Россия может быть причастна к разработке новейшей северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, использующей твердое ракетное топливо.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о ракете Hwasong-18 – первой межконтинентальной баллистической ракете КНДР на твердом топливе.

Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол утверждал в опубликованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований отчете, что Hwasong-18, вероятно, является результатом технического сотрудничества с Россией.

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"Внезапное появление этих передовых возможностей сложно объяснить без сотрудничества с российским правительством и его учеными", - написал Постол. По его мнению, визуальное сходство может свидетельствовать, что россияне передали КНДР усовершенствованную 50-тонную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М".

Некоторые аналитики ставят отчет Постола под вопрос.

Исследователи Центра исследований нераспространения (CNS) отмечают, что Hwasong-18 явно черпает вдохновение для дизайна у российских ракет, в этом случае "Тополь-М" и "Ярс", как и многие другие северокорейские ракеты.

"Мы не исключаем возможность того, что российские организации могли помочь Северной Корее разработать эту систему", - говорится в их отчете.

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Но они отмечают, что между северокорейской и российскими ракетами есть явные отличия. По мнению этих аналитиков, некоторые из систем Hwasong-18 действительно больше напоминают китайское оружие, а КНДР публично разрабатывает твердотопливные ракеты по крайней мере с 2017 года.

Hwasong-18 опробовали дважды. В ходе испытания 12 июля ракета пролетела 1001 км за 75 минут на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море.