Россия могла помочь КНДР разработать новейшую баллистическую ракету, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия может быть причастна к разработке новейшей северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, использующей твердое ракетное топливо.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет о ракете Hwasong-18 – первой межконтинентальной баллистической ракете КНДР на твердом топливе.
Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол утверждал в опубликованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований отчете, что Hwasong-18, вероятно, является результатом технического сотрудничества с Россией.
"Внезапное появление этих передовых возможностей сложно объяснить без сотрудничества с российским правительством и его учеными", - написал Постол. По его мнению, визуальное сходство может свидетельствовать, что россияне передали КНДР усовершенствованную 50-тонную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М".
Некоторые аналитики ставят отчет Постола под вопрос.
Исследователи Центра исследований нераспространения (CNS) отмечают, что Hwasong-18 явно черпает вдохновение для дизайна у российских ракет, в этом случае "Тополь-М" и "Ярс", как и многие другие северокорейские ракеты.
"Мы не исключаем возможность того, что российские организации могли помочь Северной Корее разработать эту систему", - говорится в их отчете.
Но они отмечают, что между северокорейской и российскими ракетами есть явные отличия. По мнению этих аналитиков, некоторые из систем Hwasong-18 действительно больше напоминают китайское оружие, а КНДР публично разрабатывает твердотопливные ракеты по крайней мере с 2017 года.
Hwasong-18 опробовали дважды. В ходе испытания 12 июля ракета пролетела 1001 км за 75 минут на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море.
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рашка-киташка-корешка-ірашка
і прімкнувшая к нім курва Лулу Сільва із бразілії 😕
У першій десятки мільйонів пройшли через табори, "сиділи".
У других компартія живєє всіх живих.
Треті -- один великий ГУЛАГ у 21-му столітті.
Четверті з розвиненої європейської нації за 43 роки примудрилися впасти у середньовіччя. Інквізиції тільки бракує.
У п'ятих "президент" сидів і злочинність одна з найбільших у світі.
Така от компаха.
А, Ніггер ще забули! Там де зараз на дахах автобусів трикольоровою ганчіркою **********.
А полностью передала чертежи!
Еще и спецов прислала на имплементацию.