Большинство немцев против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, - опрос
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Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного для телеканала ARD, большинство населения Германии не поддерживает предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
52 процента респондентов считают плохой идеей предоставления Вооруженным силам Украины немецкого оружия дальнего радиуса действия. 36% поддерживают этот шаг, а 12% не определились с позицией.
На востоке Германии против выступают 70 процентов опрошенных, тогда как на западе 47 процентов против, а 40 процентов - за.
В партийном разрезе крупнейшие противники – избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" (76 процентов), а самые большие сторонники – избиратели "Зеленых" (68 процентов).
Taurus имеют дальность до 500 км. На вооружении Бундесвера (германских вооруженных сил) имеется около 600 таких ракет. Украина запросила у Берлина Taurus в мае 2023 года.
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Лібе дойче фройнде, дас іст ніхьт фантастішь!
единственно верный коммент.
Немцецкий солдат - самый эффективный солдат 20 века. Я видел вашу полицию и ваших резервистов, которые бодро ехали весной 22 года на сборы. О чем в прессе особо не писали.
я к тому что немцы может и не хотят воевать, но если что - еще как повоюют, и мастерски.
подруге: типу, ситий бюргер попиваючи пиво в мюнхені, розмірковує про далекобійні ракети? тай ще для україни?
DEUTSCHLANDTREND | 18.08.2023 | Angaben in Prozent https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3390.html
Кількість опитаних: 1216 респондентів (714 телефонних інтерв'ю та 502 онлайн-інтерв'ю)
Термін проведення опитування: 15-16 серпня 2023 року. То не всі німці....
Если бы не Байден и "сумашедший" Джонсон откупились бы Украиной, потом Прибалтикой, потом Польшей
Путін : кацапи2023 = Гітлер : німці1943
Моя борьба (рос.) = Meinkampf (нім.)
" добре. просто покажіть мені первину виборку. до кожного такого опросу має бути рукописна або текстова роздруківка. яка потім зводиться до таблиць. рівень 2 - 3 курсу університету. кому цікаво може подивитися репрезентативність виборки, статистична обробка соціологічних даних.
без цього - прутня
"можем повторить ... Мельника" 😂😂😂
Нацбільш вірогідно, що це замовне "опитування" прокацапський фейк і маніпуляція, яке не має жодного відношення до реальної суспільної оцінки Німеччини. Ніхто з німців не протестував і не протестує проти передачі Україні озброєння для захисту від кацапської агресії.