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война (46746) Германия (6012) крылатые ракеты (718) опрос (2619)

Большинство немцев против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, - опрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ракета,taurus

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного для телеканала ARD, большинство населения Германии не поддерживает предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

52 процента респондентов считают плохой идеей предоставления Вооруженным силам Украины немецкого оружия дальнего радиуса действия. 36% поддерживают этот шаг, а 12% не определились с позицией.

На востоке Германии против выступают 70 процентов опрошенных, тогда как на западе 47 процентов против, а 40 процентов - за.

В партийном разрезе крупнейшие противники – избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" (76 процентов), а самые большие сторонники – избиратели "Зеленых" (68 процентов).

Читайте также: Шольц о Taurus для Украины: "Нет никакого нового положения дел в этом вопросе"

Taurus имеют дальность до 500 км. На вооружении Бундесвера (германских вооруженных сил) имеется около 600 таких ракет. Украина запросила у Берлина Taurus в мае 2023 года.
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Топ комментарии
+30
Этим 52% надо стену вернуть и из части страны сделать совок, тогда резко передумают...
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18.08.2023 19:09
+18
А чем мотивируют эти тн немцы? В очередной раз убеждаюсь что если русский мир не дрбить, покоя нам не будет. Это чума.
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18.08.2023 19:10
+16
німці готові воювати самі? Забули про "Можем повторить" чи думають, що це росіяне так жартують.
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18.08.2023 19:09
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Німці є німці
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18.08.2023 19:01 Ответить
Этим 52% надо стену вернуть и из части страны сделать совок, тогда резко передумают...
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18.08.2023 19:09 Ответить
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18.08.2023 19:28 Ответить
Ну колись було опитування скільки німців готові воювати в разі нападу на них. І там було десь приблизно 24% готові воювати і не пам'ятаю точно яка цифра, але більша за 24%, неготових воювати, а готових злиняти з країни.
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18.08.2023 19:29 Ответить
У нас аналогічні опитування показували 80% і що? А в німців ці 24 можуть бути реальними
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18.08.2023 19:36 Ответить
Стіна виправляє мозок..
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18.08.2023 19:31 Ответить
Или засунуть твое мнение тебе между ягодиц и продолжать быть самой богатой страной в Европе. Этот вариант более логичен и справедлив.
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18.08.2023 19:42 Ответить
Так и кацапия типа "богатая страна", не?
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18.08.2023 20:51 Ответить
Надеюсь вы поняли мой посыл. рф богатая страна? китай богатая страна? Почитайте про "медианную зарплату". Норвегия, Дания, Швеция, Германия, Франция, Лихтенштейн и т.д. рф - это африканская (по уровню жизни) бензоколонка (по производству чего-то ещё).
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18.08.2023 21:19 Ответить
Что вы пили? Или курили?
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19.08.2023 00:30 Ответить
Они только порадуются! Несмотря на десятилетия программ по адаптации - восточные немцы остаются людьми второго сорта в Германии По аналоги с донбасянами и лугандонцами
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18.08.2023 20:53 Ответить
Они посмотрят на Вас как на идиота и будут дальше жить в одной из самых толерантных стран Мира. Поменяйте методичку, прошло слишком много лет. Германцы одна из самых толерантных стран, после Скандинавии.
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18.08.2023 21:25 Ответить
Ось ви цікава людина. Забрати землі у Німеччини для німецької вати, чим ви тоді відрізняєтесь від тих самих москалів, які з 2014 року волають: "Услышьте Донбасс". Не простіше ці відсотки посадити разом з їх рідними, та їхнім крамом в товарняку, і гамузом як скот відправити до москалів.)))
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18.08.2023 21:31 Ответить
Не тратьте время, видимо это тролль. Эти вбросы часто бывают и всегда "тупы".
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18.08.2023 21:36 Ответить
немцы зиговали
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18.08.2023 19:02 Ответить
я б сказав скоріше Zюговали 👿

Ось що робить перебування навіть 45 років у рюзькомі мірі
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18.08.2023 21:46 Ответить
Німці чи населення Німеччини? Бо серед населення там і досі вистачає рашистів, хоча і серед німців прихильників пуйла багато
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18.08.2023 19:03 Ответить
It's hard to argue with giraffe's point of view 😂
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18.08.2023 19:08 Ответить
або ракеті або стіна як у НДР у 60 році.. від рашістких долбойобів.! .....бюргери ваш вибір!
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18.08.2023 19:04 Ответить
от дурне
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18.08.2023 19:55 Ответить
А та більшість згодна воювати наприклад за країни Балтії вразі агресії рашки?
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18.08.2023 19:06 Ответить
Більщість російськомовних німців проти - я не здивований
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18.08.2023 19:06 Ответить
німці готові воювати самі? Забули про "Можем повторить" чи думають, що це росіяне так жартують.
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18.08.2023 19:09 Ответить
нет. они просто насмотрелись как москали второй год марьинку штурмуют
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18.08.2023 19:56 Ответить
То Марьинка, а то Берлин. Наверное, в 45-м было мало.
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18.08.2023 20:13 Ответить
мабуть сподіваються що прийде альоша через Сувалківський коридор.
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18.08.2023 19:10 Ответить
А чем мотивируют эти тн немцы? В очередной раз убеждаюсь что если русский мир не дрбить, покоя нам не будет. Это чума.
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18.08.2023 19:10 Ответить
Да понятно, чем мотивируют. "Как бы чего не вышло", "Пусть Украина сама гребется, а нам надо о своей экономике думать".
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18.08.2023 20:13 Ответить
Собака на сіні.
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18.08.2023 19:10 Ответить
Наша контрпропаганда,МЗС зовсім "беззубі".Потрібно,всього-навсього перекласти їм програми кацапопропагандонів,то вропейці не тільки зброю дадуть а й усі заспокійливі пігулки виметуть з аптек.
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18.08.2023 19:10 Ответить
а то путин нападет
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18.08.2023 19:11 Ответить
Ця «більшість німців», виїхала з московії та Казахстану !!
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18.08.2023 19:11 Ответить
но убивать россияне будут не читая биографию
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18.08.2023 20:16 Ответить
Це точно !
В першу чергу під війну попаде східнонімецький "Бамбас"
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18.08.2023 21:49 Ответить
Якби німцям в свій час вдалося знищити російську нечисть, то Україна давно б була війльно, незалежною і процвітаючою.
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18.08.2023 19:13 Ответить
А членів ОУН знищували просто так - ну не розібралися і знищували.
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18.08.2023 19:23 Ответить
а Голокост не ці святі люди зробили?
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18.08.2023 19:27 Ответить
Хвой.....да Меркель , Гбістська активістка, багато років готувала цих недолугих до любові кацапні
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18.08.2023 19:13 Ответить
О!
Лібе дойче фройнде, дас іст ніхьт фантастішь!
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18.08.2023 19:15 Ответить
У бувшому ГДР опитування були?
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18.08.2023 19:15 Ответить
росія робить, що хоче. Плює на всі міжнародні правила і закони, запускає свої ракети і над країнами НАТО, займається піратством в Чорному морі, нищить школи, лікарні, склади з продовольством. А ці сидять, як зайчики. І розмірковують, чи не вийде Україна надто агресивною. Сидіть, дочекаєтесь свята і на своїх вулицях
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18.08.2023 19:15 Ответить
йодлі..сосиски..баварське пиво..октоберфест..
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18.08.2023 19:21 Ответить
для кого этот говноопрос? кто кого спрашивал? зачем спрашивал? и спрашивал ли вообще? думаю немцам похер глубоко они тут на своей отдельной планете живут
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18.08.2023 19:22 Ответить

единственно верный коммент.
Немцецкий солдат - самый эффективный солдат 20 века. Я видел вашу полицию и ваших резервистов, которые бодро ехали весной 22 года на сборы. О чем в прессе особо не писали.
я к тому что немцы может и не хотят воевать, но если что - еще как повоюют, и мастерски.
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18.08.2023 19:58 Ответить
Диды воевали.
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18.08.2023 19:25 Ответить
Тому демократії і завжди підкорялися тіранам і автократам. Бо це дуже тупо опитувати мудрий нарід в таких надскладних рішеннях. Люди обрали депутатів, президента, прем'єра. А тоді вже недоречно питати кухарку, як керувати державою.
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18.08.2023 19:26 Ответить
В Афінах коли приходили непрості часи, тобто майже завжди, вибирали стратега. Тому і виживали.
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18.08.2023 22:26 Ответить
В нас гірша сітуація, до кінця війни виборів не буде...
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19.08.2023 00:30 Ответить
поперше: що це таке ARD?
подруге: типу, ситий бюргер попиваючи пиво в мюнхені, розмірковує про далекобійні ракети? тай ще для україни?
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18.08.2023 19:27 Ответить
ARD телеканал , я еще при СССР в ГСВГ его смотрел
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18.08.2023 19:30 Ответить
Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine
DEUTSCHLANDTREND | 18.08.2023 | Angaben in Prozent https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3390.html

Кількість опитаних: 1216 респондентів (714 телефонних інтерв'ю та 502 онлайн-інтерв'ю)
Термін проведення опитування: 15-16 серпня 2023 року. То не всі німці....
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18.08.2023 19:28 Ответить
Так в чому проблема, за гвинтівки дойчланд і воювати. чи думаєте вас омине....
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18.08.2023 19:29 Ответить
Конечно обминёт.
Если бы не Байден и "сумашедший" Джонсон откупились бы Украиной, потом Прибалтикой, потом Польшей
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18.08.2023 23:00 Ответить
Народ, не ведитесьна хрень Наверное только пьяный не в курсе, на чьи бабки существует ARD
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18.08.2023 19:34 Ответить
Да никто там никаких опросов не проводил! Больше им заняться нечем. Зачем проводить, затрачивать чьё-то время, овчинка выделки не стоит. Проще нарисовать, как нужно, и объявить об этом через СМИ - поди проверь!
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18.08.2023 19:34 Ответить
Запад всё больше сплачивается вокруг рашки...
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18.08.2023 19:35 Ответить
это тебе в фсб сообщили?
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18.08.2023 19:44 Ответить
Исходя из новостей.
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18.08.2023 19:55 Ответить
любой опрос можно "скорректировать". ..
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18.08.2023 19:36 Ответить
німецький фашизм і рашизм 3,14рації - браття по кровопролиттю, смертям і руйнації сусідніх народів.Саме США І ФРІЦИ мають домовленості з куйлом всія 3,14рації згідно яких Україні не надають членство в НАТО і далекобійну зброю взамін куйло пообіцяв не переносити війну з території України ні на одну країну НАТО
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18.08.2023 19:36 Ответить
Воззвание москалям - " Кацапы,пустите пару ракет на Берлин и на головы сытых бюргеров,пожалуйста! И тогда нам дадут ракет и всего-всего,шоб мы вам с.ка вломили по самые бакенбарды! "
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18.08.2023 19:39 Ответить
В селі Віларіба члени у чоловіків в середньому більші ніж у чоловіків у Вілабаджо, бо у Вілабаджо проводили виміри, а у Віларіба опитування.
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18.08.2023 19:41 Ответить
Це наслідки нашої зеленої супер-дипломатії ("ліверна ковбаса" і інші понти) і нашої беззубої інформаційної політики за кордоном
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18.08.2023 19:55 Ответить
Німці ніяк не хочуть зрозуміти "математику" російського нацизму:

Путін : кацапи2023 = Гітлер : німці1943

Моя борьба (рос.) = Meinkampf (нім.)
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18.08.2023 20:09 Ответить
Та пох нам на ту більшість! Не більшість дає ракети, а Бундесвер. А би тільки Шольц знову не закомизився.
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18.08.2023 20:31 Ответить
А цей опрос дійсно був?Мені здається (перехрещусь зараз,щоб ніхто не пиз...дів),що це такий самий "опрос",як колись і "підвищення тарифів на вимогу МВФ".Я вже прямо бачу,як дзвонять пересічному Гансу і питають,як він ставиться до того,щоб Україні передати далекобійні ракети і називають їхню марку.А Ганс у відповідь каже,що він проти цього,бо бензин подорощає.Блд,маячня якась...
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18.08.2023 20:38 Ответить
Потрібно щоб працювало МЗС а в нас конкурс на дипломатів приймаєм по оголошенню сексологинь
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18.08.2023 20:50 Ответить
Потрібно свої ракети виготовляти, а не надіятись на ситих партнерів. Їм наш біль не болить, не на їхні міста щодня і щоночі летить клята смерть.
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18.08.2023 21:02 Ответить
Даю 100% гаранті, на запитання "Чи готові ви воювати за Польщу згідно договору НАТО, якщо на неї нападуть?" 80% скажуть - ні.
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18.08.2023 21:15 Ответить
першоджерело: "Опитування провели 15-16 серпня телефоном і онлайн серед 1216 осіб.

" добре. просто покажіть мені первину виборку. до кожного такого опросу має бути рукописна або текстова роздруківка. яка потім зводиться до таблиць. рівень 2 - 3 курсу університету. кому цікаво може подивитися репрезентативність виборки, статистична обробка соціологічних даних.
без цього - прутня
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18.08.2023 21:48 Ответить
Треба передати по тому телеканалу що ми

"можем повторить ... Мельника" 😂😂😂
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18.08.2023 21:53 Ответить
До чого тут соціальні опитування?! Це вже ввійшло в моду і стало доволі системноою практикою. Коли правлячі кола вагаються або навмисне затягують час на прийняття рішень вмить проводиться опитування... Пробачте, хочеться спитати; - а перед опитуванням, що людям доповідають про всі ризики які на них чекають у разі прийняття того чи іншого рішення?!! В Україні прокримлівські партії свого часу дуже ********* проводити опитування, щоб прийняти те рішення яке потрібне було владі.
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18.08.2023 22:11 Ответить
Німеччина і практично весь її народ підтримали Україну на початку масштабного московіцького вторгнення. Це було видно по багатомільйонним демонстраціям, що змусило Шольца змінити свій прокацапський вектор на проукраїнський та прозахідний.

Нацбільш вірогідно, що це замовне "опитування" прокацапський фейк і маніпуляція, яке не має жодного відношення до реальної суспільної оцінки Німеччини. Ніхто з німців не протестував і не протестує проти передачі Україні озброєння для захисту від кацапської агресії.
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18.08.2023 23:00 Ответить
 
 