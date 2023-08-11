Шольц о Taurus для Украины: "Нет никакого нового положения дел в этом вопросе"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что ФРГ пока не считает нужным передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом он рассказал в интервью газете Thüringer Allgemeine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.
"Нет никакого нового положения дел в этом вопросе", – заявил Шольц.
"Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", – сказал он.
По его словам, Германия продолжит этот курс в тесном сотрудничестве с международными партнерами.
Напомним, Spiegel писал, что Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.
В то же время Bild сообщал, что Германия пока не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus.
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але кловани, а де ви бачили клованів які нікого не обсірають? - це в них професіональна звичка...
хлилю задула на рівному місці, а потім тихенько пішла в ліс...
У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.
DW
Кількість, яка німцями розглядалася для передачі - до 20 штук.
Сама ракета краща за Storm Shadow окрім згаданих Вами бойових частин ще й тим, що має більшу дальність ураження, більш досконала та надійна система наведення, потужна РЕБ - збити з курсу чи приглушити неможливо.
Потім Юзіка, Лисого та Гетьманцева.
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