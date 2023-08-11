Шольц о Taurus для Украины: "Нет никакого нового положения дел в этом вопросе"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что ФРГ пока не считает нужным передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом он рассказал в интервью газете Thüringer Allgemeine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

"Нет никакого нового положения дел в этом вопросе", – заявил Шольц.

"Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", – сказал он.

По его словам, Германия продолжит этот курс в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

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Напомним, Spiegel писал, что Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.

В то же время Bild сообщал, что Германия пока не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus.