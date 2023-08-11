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Новости Помощь Украине
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Шольц о Taurus для Украины: "Нет никакого нового положения дел в этом вопросе"

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что ФРГ пока не считает нужным передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом он рассказал в интервью газете Thüringer Allgemeine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

"Нет никакого нового положения дел в этом вопросе", – заявил Шольц.

"Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", – сказал он.

По его словам, Германия продолжит этот курс в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

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Напомним, Spiegel писал, что Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.

В то же время Bild сообщал, что Германия пока не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus.

Автор: 

Германия (6947) крылатые ракеты (879) помощь и поддержка (868) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+23
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11.08.2023 20:52
+11
кацапи верещать,що то вони били " по гостінніце с найомнікамі", смердючий кацап тявкає що "ударілі с Павлограда",повзи звідси,козляча потвора.
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11.08.2023 21:00
+8
Так. Але на цьому сайті його просто з'їдали. Мовляв. ніззя так с благадєтєлями. Бо німці нам шоломи і ліжка передали. Нам потрібно цілувати всіх їх в сраку.
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11.08.2023 21:02
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Що, знову смердючий шоколад? Тільки ж вчора банили начебто
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11.08.2023 20:52 Ответить
кацапи верещать,що то вони били " по гостінніце с найомнікамі", смердючий кацап тявкає що "ударілі с Павлограда",повзи звідси,козляча потвора.
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11.08.2023 21:00 Ответить
Кацапчик сьогодні зареєструвався, щоб посмердіти...
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11.08.2023 20:54 Ответить
Ти впевнений, що ти нюхаєш шоколад?
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11.08.2023 20:58 Ответить
а звідки в сраці візьметься шоколад, дебіле?!
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11.08.2023 21:10 Ответить
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11.08.2023 20:52 Ответить
Я не розумію, у чому сенс цього відео?
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11.08.2023 22:26 Ответить
там Шольц все блокує
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11.08.2023 20:53 Ответить
Андрій Мельник вмів пінками під зад повертати німців до притомності,а зараз не має кому Шольца назвати "ображеною сосискою",щоб він роздуплився.
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11.08.2023 20:59 Ответить
Так. Але на цьому сайті його просто з'їдали. Мовляв. ніззя так с благадєтєлями. Бо німці нам шоломи і ліжка передали. Нам потрібно цілувати всіх їх в сраку.
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11.08.2023 21:02 Ответить
В тебе є вибір. Або кажеш дякую німцям, або бурят має тебе в сраку десь на соловках.
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11.08.2023 21:09 Ответить
та і дякувати не потрібно - не обсірати хочя б і вже було б діло...
але кловани, а де ви бачили клованів які нікого не обсірають? - це в них професіональна звичка...
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11.08.2023 21:17 Ответить
Якщо б німців не пхали з усіх боків, то шоломи, які вони нам передавали, не допомогли б. І цілуй німця, не цілуй, а бурят вже б мав в сраку. Тож вимоги, не просьби, з нашого боку допомогли вирішити цитуацію. Зараз чергова гра дамо , не дамо. А як дамо то не зараз. Бундестаг ЗА, а особисто Шольц проти. Через тиждень, можливо буде навпаки. А тим часом кацапня нарощує мускулатуру та закопується.
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11.08.2023 21:24 Ответить
Партнери поступово готують Україну до "переговорів" на умовах пуціна.
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12.08.2023 06:33 Ответить
І тільки? А ви асфальт назвали Ірисами, Леопарди і інше? Що за сморід кацапський....
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11.08.2023 21:31 Ответить
Валентино, ми з вами це близько року назад все обговорювали. Якраз коли на Шольца намагалися вплинути всі. Ви тут як тигр з берлінського зоопарку кидалися, що маєте вельми дякувати хоть за щось. Що дають- те беріть і стуліть свої пельки. Ми з вами особисто срались тут постійно. Як тільки Шольца нагнули вас як змінили. Зникла агресивна риторика. Ви миттєво забули про те, що українці кожного ранку мають просинатись з ім'ям Шольца на устах. Зараз маєте черговий приступ разом з вашим лідором. І не треба мені закидати про кацапський сморід. Це від вас тхне. Бо це ви пропагуєте якомога меншу західну допомогу Україні. Значить це ви бажаєте нашої погибелі. Бо після цього ваші кацапські друзі вже безвізово, на правах асвабадітєлєй, будуть знімать унітази та виривати велосипеди у аборигенних фрау. А ви, понаєхавші на бюргерські харчі, будете з них кепкувати. Поки й у вас що небудь не заберуть.
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11.08.2023 22:24 Ответить
здається в Германії є своя опа?
хлилю задула на рівному місці, а потім тихенько пішла в ліс...
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11.08.2023 21:01 Ответить
Німеччина свого часу розробила далекобійні ракети! Питання: *****? Якщо вони ніколи нікуди далеко, ні при яких обставинах ними стрілять не будуть. Нахрена було голови ламать над цими ракетами? Вся зброя в країнах НАТО розроблялась щоб стримувати і якщо треба дати ***** москалям. Цей час настав. Дати ***** кацапам, розвалити їхню останню в світі імперію. Зникне тероризм, зникнуть різні перевороти в африках і азіях. Настане мир на довгі роки.
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11.08.2023 21:03 Ответить
Може,Вам в Бундестазі виступити?
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11.08.2023 21:10 Ответить
"Вся зброя в країнах НАТО розроблялась щоб стримувати і якщо треба дати ***** москалям." Incorrect. The purpose of creating the NATO was to give the US a legal option to interfere militarily in Europe to stop the spread of communism, of which the rich in the US were terrified. Communism, which rejected private property, was the enemy. Now there is no communism. The NATO exists because… it exists, just in case. Why would you dismantle such a pretty thing? And weapons are made to look impressive. The hope and goalis to never use them. So no, the NATO will never ever go to war with any remotely strong and determined enemy.
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11.08.2023 21:24 Ответить
Vasily. хорош под интуриста косить. У вас ус отклеился Ната или не ната, а кто-то таки наваляет засрашке.
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11.08.2023 23:04 Ответить
Ukraine already has, on multiple occasions. Russia has suffered humiliating defeat many times in this war. On a larger scale though, the West is retreating, and one has to be blind not to see it. The West's unconditional dominance is over, they have themselves silently accepted that. China is there to stay, and not just China. A whole bunch of new players are becoming increasingly vocal and assertive. To try to keep the appearances, the US and NATO will continue talking tough, but they will never get into the actual fray, they know better
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11.08.2023 23:36 Ответить
You forget that the current prosperity and strengthening of China and other countries of the former third world is inextricably linked with the welfare of the West, and no matter how hard they try to convince themselves otherwise, the facts remain facts. And if centrifugal processes begin in the West, they will inevitably reach the rest, and, I think, they will hit them harder than during previous crises. The higher you climb, the harder it hurts to fall.
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12.08.2023 00:03 Ответить
Знову ''шольца валяє''
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11.08.2023 21:07 Ответить
От так и не понятно Щолць передаст или таки не передаст?
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11.08.2023 21:09 Ответить
По-моєму він - суперпередаст!
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11.08.2023 21:22 Ответить
Такі да.
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11.08.2023 21:54 Ответить
Що таке робиться, кожен день одна новина краща за іншу, як не про те що на Ф-16 буду готувати тільки через рік , потім "хтось" говорить що Тауруси Німеччина передасть Україні, сьогодні читаєшь новини "рішення по Таурусах не змінилось", щось останнім часом зі зброєю геть гальмують, до чогось готовлять Україну?
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11.08.2023 21:15 Ответить
Мабуть, як в нас йде боротьба кварталу95 з квартальною корупцією, так і давати літаки й ракети будуть.
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11.08.2023 21:20 Ответить
Скоріше за все, чекають результатів контрнаступу.
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11.08.2023 21:21 Ответить
Про ракети цілий день з різних ресурсів при тому,що один ресурс зсилається на інший,а цього зовсім не має. Від слова зовсім. Дивний підбір матеріалу.
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11.08.2023 21:36 Ответить
наш равлик продовжує повзти...
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11.08.2023 21:17 Ответить
Не думаю що це Шольц блокує, там купа ************** потвор у владі.
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11.08.2023 21:21 Ответить
Taurus - німецько-шведська технологія, на відміну від англійських Storm Shadow і французьких Scalp. При цьому Taurus, за оцінками військових експертів, має певну перевагу. Справа в особливостях конструкції боєголовки.
У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.

DW
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11.08.2023 21:22 Ответить
Кількість перевірених та готових до застосування ракет - 150 штук у Бундсвері. Інші, не перевірені, взагалі до передачі не розглядаються.
Кількість, яка німцями розглядалася для передачі - до 20 штук.
Сама ракета краща за Storm Shadow окрім згаданих Вами бойових частин ще й тим, що має більшу дальність ураження, більш досконала та надійна система наведення, потужна РЕБ - збити з курсу чи приглушити неможливо.
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11.08.2023 22:16 Ответить
Шольц на танках півроку, як целка перед першим сексом, виламувався і знову це кіно крутить. Ціну собі набиває чи що?
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11.08.2023 21:27 Ответить
Може, кварталу95 запропонувати обмін? Ми їм Безвуглу Шуляк та Колю Каклету, найкраще що є, нехай попрацюють в Бундестаз,і а німці нам за кожного по ракеті?
Потім Юзіка, Лисого та Гетьманцева.
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11.08.2023 21:27 Ответить
1000 українських солдатів закінчили Ausbildung, що означає навчання . Якщо джерело це,то нічого про ракети не має.
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11.08.2023 21:28 Ответить
В ленте ниже новость в 18:18. Но нечего на это обращать внимание. Пока не примут окончательное решение, Шольц будет молчать. А решение не за горами
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11.08.2023 21:42 Ответить
idiot utile à qui ?
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11.08.2023 21:32 Ответить
Шольц повідомив, що у нього до сих пір не стоїть
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11.08.2023 21:33 Ответить
В роде дело пошло на лад но случилось то что и всегда в таких случаях. Обосрались.
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11.08.2023 21:46 Ответить
була імітація, щоб спонукати нас розбитись об укріпрайони русні і обезкровити нас. Це дуже легко доводиться - нічого не поставляється з початку травня. Навіть те, що було законтрактовано заздалегіть і мало дати червень-серпень. Один из прикладів, яких багато - десь в районі 150-200 танків Леопард-1 обіцяно на ці місяці, нам надіслали 10. Вони тупо готувались похитати головою, вздохнути, пожурити нас і посадити за стіл капітуляції.
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11.08.2023 22:08 Ответить
Все так, як Ви пишете.
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11.08.2023 22:59 Ответить
Шольц - это Байден в профиль. Уже можно было не раз в этом убедиться. Байден ракеты не даёт, значит Шольц будет делать то же самое. Спасибо бриттам, что у них есть яйца
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11.08.2023 21:54 Ответить
Значит " Ливерная колбаса" пёрднула под нос "великому мировому лидеру"?
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11.08.2023 22:05 Ответить
а українські ЗМІ вже розкатали губу і отримали від шольца ракети ще вчора.
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11.08.2023 22:13 Ответить
реальные вещи надо просить к зиме, больше оптики дронов.. Бояться они Таурусы давать
К тому же настроение резко поменялось. По опросам у АФД уже 22 процента голосов избирателей, 8 процентов инфляции, и резкий рост цен на продукты, за год примерно в полтора раза. Всё время тыкают коррупцией
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11.08.2023 22:32 Ответить
ПрАвільнА! ГлАвнАє, нє Абідєть другА-влАдімірА!🤮
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11.08.2023 22:36 Ответить
Ти ба ,власники зброї диктують свої умови,як дико прихильникам блаЗЬня!
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11.08.2023 22:38 Ответить
Около 8 процентов перетекли от зелёных к AFD, идёт радикализация настроения. Опросы июль 23
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11.08.2023 22:40 Ответить
Це пані Серкель йому радить?
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12.08.2023 05:07 Ответить
Снова вылезло трусливое немецкое нутро. А казалось исправляются.
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12.08.2023 05:31 Ответить
 
 