Шольц про Taurus для України: "Немає ніякого нового стану справ у цьому питанні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що ФРН наразі не вважає за потрібне передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті Thüringer Allgemeine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

"Немає ніякого нового стану справ у цьому питанні", – заявив Шольц.

"Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків", – сказав він.

За його словами, Німеччина продовжить цей курс у тісній співпраці з міжнародними партнерами.

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Нагадаємо, Spiegel писав, що Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.

В той самий час Bild повідомляв, що Німеччина наразі не збирається надавати Україні ракети Taurus.