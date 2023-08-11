Шольц про Taurus для України: "Немає ніякого нового стану справ у цьому питанні"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що ФРН наразі не вважає за потрібне передавати Україні далекобійні ракети Taurus.
Про це він розповів в інтерв’ю газеті Thüringer Allgemeine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
"Немає ніякого нового стану справ у цьому питанні", – заявив Шольц.
"Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків", – сказав він.
За його словами, Німеччина продовжить цей курс у тісній співпраці з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, Spiegel писав, що Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.
В той самий час Bild повідомляв, що Німеччина наразі не збирається надавати Україні ракети Taurus.
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але кловани, а де ви бачили клованів які нікого не обсірають? - це в них професіональна звичка...
хлилю задула на рівному місці, а потім тихенько пішла в ліс...
У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.
DW
Кількість, яка німцями розглядалася для передачі - до 20 штук.
Сама ракета краща за Storm Shadow окрім згаданих Вами бойових частин ще й тим, що має більшу дальність ураження, більш досконала та надійна система наведення, потужна РЕБ - збити з курсу чи приглушити неможливо.
Потім Юзіка, Лисого та Гетьманцева.
К тому же настроение резко поменялось. По опросам у АФД уже 22 процента голосов избирателей, 8 процентов инфляции, и резкий рост цен на продукты, за год примерно в полтора раза. Всё время тыкают коррупцией