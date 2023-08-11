Кулеба запевнив, що ATACMS та Taurus використовуватимуться виключно в межах України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ATACMS та Taurus використовуватимуться виключно на території України.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Далекобійні ракети довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Як Taurus так і ATACMS будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність дії ракет, то коротша війна", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, Spiegel писав, що Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.

В той самий час Bild повідомляв, що Німеччина наразі не збирається надавати Україні ракети Taurus.