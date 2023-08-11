Кулеба запевнив, що ATACMS та Taurus використовуватимуться виключно в межах України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ATACMS та Taurus використовуватимуться виключно на території України.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Далекобійні ракети довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Як Taurus так і ATACMS будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність дії ракет, то коротша війна", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Spiegel писав, що Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.
В той самий час Bild повідомляв, що Німеччина наразі не збирається надавати Україні ракети Taurus.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.
Да ты точно Ваилий.
Прізвище боневтіка я спеціально для тебе звідти прибрав, тролю ))
Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.
Что, что-то дошло, да Вася? А 9 лет этого не видел? Что с глазами? И где ты, лично ты, был на фронте? Ты же о войне рассуждаешь...
Він своїм відомством не управляє,згідно службових обовязків,віддавши керівництво в руки того,кого в народі знають,як "козирь".
Керує всім жОПа в якій Боневтік грає роль президента.
Обгородили Україну червоними прапорцями. Атакувати орду на їх територіях не можна, лукашенка вбити не можна, стріляти по території макшанії не можна.
Щось зовсім все запутали в кварталі95.
Всё правильно, только некоторые ракеты перед использованием можно разобрать, добавить топлива, поставить на всех деталях штампы "Made in Ukraine" - и послать "куда глаза глядят" - на нефте - и бензохранилища, на аэродромы, военные заводы, склады с боеприпасами и т.д.. )