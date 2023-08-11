УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 980 51

Кулеба запевнив, що ATACMS та Taurus використовуватимуться виключно в межах України

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ATACMS та Taurus використовуватимуться виключно на території України.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Далекобійні ракети довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Як Taurus так і ATACMS  будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність дії ракет, то коротша війна", - йдеться у дописі. 

Читайте: У Бундестазі виступають проти обмеження дальності ракет Taurus для передачі України, - німецькі ЗМІ

Нагадаємо, Spiegel писав, що Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.

В той самий час Bild повідомляв, що Німеччина наразі не збирається надавати Україні ракети Taurus.

Німеччина (7345) крилаті ракети (1071) Кулеба Дмитро (3604) ATACMS (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
модулі наведення дайте, ми їх у С-200 запхаємо.
показати весь коментар
11.08.2023 18:23
+7
головне щоб таке Залужний не обіцяв
показати весь коментар
11.08.2023 18:26
+6
4 хвилини назад цей ресурс має уже іншу інформацію, тим паче, зброя,яку передали ЗСУ, є уже зброєю України, а там як Залужний скаже. Газети нехай пишуть, а орки начуваються
показати весь коментар
11.08.2023 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.08.2023 18:20 Відповісти
4 хвилини назад цей ресурс має уже іншу інформацію, тим паче, зброя,яку передали ЗСУ, є уже зброєю України, а там як Залужний скаже. Газети нехай пишуть, а орки начуваються
показати весь коментар
11.08.2023 18:22 Відповісти
Верно,делай с ней шо хош, просто больше ничего не подарят и тогда в атаку с асфальтом и барабанами.
показати весь коментар
11.08.2023 19:24 Відповісти
Так це слова не мої а донорів.
показати весь коментар
11.08.2023 19:42 Відповісти
Это хозяева вещи и если ты ею не по их желанию пользоваться будешь,больше ничего не получишь.
показати весь коментар
11.08.2023 19:50 Відповісти
Такими темпами через некоторое время "хазяева вещей " будут делать то что им им скажут их хазяева кацапо-орки.
показати весь коментар
11.08.2023 20:58 Відповісти
модулі наведення дайте, ми їх у С-200 запхаємо.
показати весь коментар
11.08.2023 18:23 Відповісти
головне щоб таке Залужний не обіцяв
показати весь коментар
11.08.2023 18:26 Відповісти
Для чого ці публічні виправдання? Це щось змінить в договорніках між кацапами та Заходом? По навчанню наших пілотів до наступного літа позиція нашої "перемоги" зрозуміла.
показати весь коментар
11.08.2023 18:26 Відповісти
Хватит уже про пилотов. Цикл стандартного обучения 9 месяцев. Не умеете гуглить? А с ATACMS Залужный решит как применять.
показати весь коментар
11.08.2023 18:37 Відповісти
Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.
показати весь коментар
11.08.2023 18:43 Відповісти
Война идет 9 лет, научись все-таки гуглить.
показати весь коментар
11.08.2023 18:44 Відповісти
В целом - да 9 лет. Широкомасштабная - 1,5 года. Это как-то меняет ситуацию по очевидному затягиванию возможности начала обучения пилотов? О чем ты решил со мной поспорить?
показати весь коментар
11.08.2023 18:54 Відповісти
Это меняет все, абсолютно все! Для тебя война полтора года и на диване, а для родственников погибших и покалеченных воинов есть разница, кацапчик.
показати весь коментар
11.08.2023 18:57 Відповісти
Кацапчик пока здесь ты. Я на твоём кацапском тебе отвечаю, как ты меня спросил. Включай мозги, если они у тебя остались. И не пиши больше чушь со своего дивана
показати весь коментар
11.08.2023 19:02 Відповісти
Вася, включай мозги и считай. "2023 минус 2014". Ты такой тупой, что даже это посчитать не можешь? Я даже про месяцы не спрашиваю, Василий...
показати весь коментар
11.08.2023 19:08 Відповісти
Я вижу, у тебя совсем проблемы с восприятием информации. Я где-то с тобой спорил по поводу 9 лет? Читай по слогам, если совсем все плохо. Может рядом кто-то есть, кто читать умеет. Дай ему, тебе прочтёт, что я написал
показати весь коментар
11.08.2023 19:12 Відповісти
Pavel Bortsevych
Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.

Да ты точно Ваилий.
показати весь коментар
11.08.2023 19:16 Відповісти
У тебя точно проблемы. Ты только по частям научился читать. Привожу дальше, что я тебе ранее ответил: "В целом - да 9 лет. Широкомасштабная - 1,5 года" )))
показати весь коментар
11.08.2023 19:19 Відповісти
Найди мне в интернете понятие "широкомасштабная война" или "Полномасштабная война" . Как-то пытался для таких тупо одаренных как ты найти. Но в ссылках только слова зеледента, что не есть аксиомой. Поищи, дай ссылочку, ты же умный, Вася.
показати весь коментар
11.08.2023 19:25 Відповісти
Понятно. Недаром, говорят, что не надо спорить с идиотами. Я тебе больше скажу, ты в этом споре одержал победу! Можешь дальше не продолжать
показати весь коментар
11.08.2023 19:39 Відповісти
Спасибо, рабссиянин. Это отрицательное наступление или добровольный жест воли?
показати весь коментар
11.08.2023 19:43 Відповісти
Кинул ссылку или тебе тоже боневтик мерещится?
показати весь коментар
11.08.2023 20:02 Відповісти
Вася, ты еще тут? Ноут не перегрелся от поиска? Что, везде фамилия Зеленский?
показати весь коментар
11.08.2023 19:41 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)


Прізвище боневтіка я спеціально для тебе звідти прибрав, тролю ))
показати весь коментар
11.08.2023 19:51 Відповісти


Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.

Что, что-то дошло, да Вася? А 9 лет этого не видел? Что с глазами? И где ты, лично ты, был на фронте? Ты же о войне рассуждаешь...
показати весь коментар
11.08.2023 20:10 Відповісти
Где служил, Вася, если ты мне ссылку кидаешь про АТО? Я там был, а где ты был, рашоттроллик?
показати весь коментар
11.08.2023 20:29 Відповісти
Ох ты и упоротый. Ты мне ***** напоминаешь. Оно войну начало, обосралось. А теперь не знает, как ему свою морду сохранить, продолжая заниматься террором. Так и ты в нашем диалоге.
показати весь коментар
11.08.2023 20:35 Відповісти
Где служил, Вася, если ты мне ссылку кидаешь про АТО? Я там был, а где ты был, рашотрроллик? Ты тупой как рашист, Вася. Ну вот сколько тебе Бортников платит. Только не делай из себя дурака, рашотроллик, что не знаешь кто такой Бортников.
показати весь коментар
11.08.2023 20:42 Відповісти
Я с твоим шефом не знаком.
показати весь коментар
11.08.2023 20:55 Відповісти
Иди в жопу, рашист. И не забудь поделится гонораром от ФСБ со своей самочкой. Знаете, рашотролли, на чем вы палитесь?
показати весь коментар
11.08.2023 21:04 Відповісти
На чем ты палишься я и все, кто это читает, уже увидели, начиная с твоей регистрации на этом сайте. Не надо писать о своем опыте заработка и дележа. Это никому неинтересно. И так все понятно. Как говорят у тебя на родине, в твоей кацапской недоимперии - на воре и шапка горит. Так что бот иди отсюда. Свои 15 руб. лови в другом месте. Здесь водки нет.
показати весь коментар
11.08.2023 21:35 Відповісти
Рашист, ты и расценки в рублях знаешь? Супер!!! И ты за такие копейки позоришься сдесь? Иди в рашоармию, там за твой трупик Ладу обещают... Или уже не обещают? Почему вы такие тупые, рашисты?
показати весь коментар
11.08.2023 21:42 Відповісти
О том, что вам платят давно всем известно. Только ты тупой этого еще не догнал. Будешь тупить - выгонят из фсб и отправят на убой под Бахмут. Так что хватит показывать свою убогую тупость.
показати весь коментар
11.08.2023 21:48 Відповісти
Где служил, Вася? Я в 204 БрТа. А ты в каком подразделении? Насыпай, рашотроллик.
показати весь коментар
11.08.2023 21:53 Відповісти
Ты дальше продолжаешь? Может я не прав? Вам, наоборот, за тупость прибавку дают или выслугу? Стоп, меня осенило. Тебе за каждый мой ответ, наверное, капает от фсбшных кураторов. Теперь понятно. Больше тебе не обломится
показати весь коментар
11.08.2023 22:03 Відповісти
Паша, всего один ворос: кто ты и где ты сейчас? На фронте? Был там? Служил в авиации? Кем?
показати весь коментар
11.08.2023 22:08 Відповісти
А как известно Белгород, Ростов, Кубань - это Украина
показати весь коментар
11.08.2023 18:35 Відповісти
Ця вся історія з літаками та ракетами схожа на дитячу гру в собачку, коли один одному перекидають м'ячик, а третій по середині намагаєтья його піймати. Кулеба з боневтіком зараз по середині. Щиро вдячний недолугим виборцям
показати весь коментар
11.08.2023 18:41 Відповісти
Може, партнери перейшли на правила гри кварталу95, який все обіцяє але нічого не робить?
показати весь коментар
11.08.2023 18:58 Відповісти
Хто-хто,а Кулеба дуже в курсі того.
Він своїм відомством не управляє,згідно службових обовязків,віддавши керівництво в руки того,кого в народі знають,як "козирь".
показати весь коментар
11.08.2023 18:46 Відповісти
Шановні пані та панове , кордони України визначені нашим славнем -" Від Сяну до Дону " !
показати весь коментар
11.08.2023 18:51 Відповісти
Статисти грають ролі кабміну, міністра закордонних справ, депутатів Ради.
Керує всім жОПа в якій Боневтік грає роль президента.
Обгородили Україну червоними прапорцями. Атакувати орду на їх територіях не можна, лукашенка вбити не можна, стріляти по території макшанії не можна.
Щось зовсім все запутали в кварталі95.
показати весь коментар
11.08.2023 18:56 Відповісти
Ставлю себе на місце німця та американця і читаю коментарі - мда. Коли вже українці навчаться не жартувати у таких темах, а лицемірно відстоювати ті заяви що вигідні так як це роблять росіяни...
показати весь коментар
11.08.2023 19:19 Відповісти
ніхто і ніколи не вірив і не буде вірити запевненням влади.котра зрадила власний народ
показати весь коментар
11.08.2023 19:28 Відповісти
"Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно в пределах Украины".
Всё правильно, только некоторые ракеты перед использованием можно разобрать, добавить топлива, поставить на всех деталях штампы "Made in Ukraine" - и послать "куда глаза глядят" - на нефте - и бензохранилища, на аэродромы, военные заводы, склады с боеприпасами и т.д.. )
показати весь коментар
11.08.2023 19:52 Відповісти
тю, як раз повід у кацапів сперти десь атамкс і орать, що по ним стріляли укри саме цим! навіть і не мати його, блефувати вони вміють.
показати весь коментар
11.08.2023 20:33 Відповісти
Типу Кулєба такий весь при ділах, за щось відповідає, за щось прослідкує, щось може гарантувати. Цирк, і собачка Кулєба з хазяїном Єрмаком показують чудеса слухняності.
показати весь коментар
11.08.2023 20:42 Відповісти
Залужному виднее где и как их использовать.
показати весь коментар
11.08.2023 21:26 Відповісти
Хто він такий щоб давати такі обіцянки у нього в МЗС дермак керуе а він лізе в военні справи
показати весь коментар
11.08.2023 21:38 Відповісти
 
 