У Бундестазі виступають проти обмеження дальності ракет Taurus для передачі України, - німецькі ЗМІ

У Бундестазі не підтримують ідею обмеження дальності дії крилатих ракет Taurus для того, щоб Україна не змогла бити ними по території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила проти обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus як умови для їх постачання Україні.

"Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus, щоб мати можливість атакувати суто військові позиції на території Росії, звідки постійно здійснюють атаки на Україну", – заявила вона.

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Нагадаємо, Spiegel писав, що Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.

В той самий час Bild повідомляв, що Німеччина наразі не збирається надавати Україні ракети Taurus.