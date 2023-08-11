УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка Україні
2 921 26

У Бундестазі виступають проти обмеження дальності ракет Taurus для передачі України, - німецькі ЗМІ

taurus

У Бундестазі не підтримують ідею обмеження дальності дії крилатих ракет Taurus для того, щоб Україна не змогла бити ними по території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила проти обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus як умови для їх постачання Україні.

"Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus, щоб мати можливість атакувати суто військові позиції на території Росії, звідки постійно здійснюють атаки на Україну", – заявила вона.

Також читайте: У Бундестазі закликають Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus: Вони потрібні терміново

Нагадаємо, Spiegel писав, що Німеччина розглядає можливість надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ.

В той самий час Bild повідомляв, що Німеччина наразі не збирається надавати Україні ракети Taurus.

Німеччина (7345) крилаті ракети (1071) Бундестаг (195) допомога і підтримка (1160)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Своє вже розроблено, потребувало лише належного фінансування. Але асфальт важливіший..
показати весь коментар
11.08.2023 17:48
+11
Може резьнікова замінити на цю фройлян...
показати весь коментар
11.08.2023 17:31
+7
та да, 10 кілометрів вистачить..., зайве нагадування про те, що треба мати своє, або хоч намагатися його розробляти...,
показати весь коментар
11.08.2023 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є відчуття, що канцлери Німеччини хоч і працюють для фатерленда, але й не забувають отримувати гроші від роzzії у власну кишеню.
показати весь коментар
11.08.2023 17:29 Відповісти
Ти дебіл, Німеччина зараз #1 в Європі по допомозі Україні: як військової, так і фінансової. Тому мають право робити так як вважають за потрібне
показати весь коментар
11.08.2023 18:13 Відповісти
Це питання критикуючи, чекають на позитив для України. А газети пишуть часто без ґрунту.
показати весь коментар
11.08.2023 18:15 Відповісти
Дебіл твій батько, що не виховав тебе.
показати весь коментар
12.08.2023 15:20 Відповісти
Є відчуття, що у багатьох німців з'явилося бажання цього разу відігратися на кацапії по повній за дві програні світові війни.
показати весь коментар
11.08.2023 18:41 Відповісти
Може резьнікова замінити на цю фройлян...
показати весь коментар
11.08.2023 17:31 Відповісти
якби рєзнікова замінити на гумову Барбі ми теж були б в плюсі
показати весь коментар
11.08.2023 18:03 Відповісти
та да, 10 кілометрів вистачить..., зайве нагадування про те, що треба мати своє, або хоч намагатися його розробляти...,
показати весь коментар
11.08.2023 17:31 Відповісти
Своє вже розроблено, потребувало лише належного фінансування. Але асфальт важливіший..
показати весь коментар
11.08.2023 17:48 Відповісти
На 300км нам хватит
показати весь коментар
11.08.2023 17:34 Відповісти
Краще 350км - що не підлітали впритул до лінії фронту
показати весь коментар
11.08.2023 17:35 Відповісти
А в ТТХ заявлено 560 км. Чем плохо 560 км?
показати весь коментар
11.08.2023 17:51 Відповісти
історично канцлери завжди працювали проти інтересів німців, тобто справа не в особистості а в практично необмеженій владі яка надається канцлеру.
показати весь коментар
11.08.2023 17:37 Відповісти
Отто фон Бисмарк тоже работал против Германии?
показати весь коментар
11.08.2023 17:52 Відповісти
канцлери проти інтересів німців?! не смішно!
показати весь коментар
11.08.2023 18:04 Відповісти
Надо с орками поступать честно-куда долетела там и ограничение.
показати весь коментар
11.08.2023 17:39 Відповісти
Гуйня.
Наші хлопчики їх просто ближче до рузьге кордонів притягнуть і...
показати весь коментар
11.08.2023 17:47 Відповісти
А яйолами Шольца мабуть до сих пір стара ***** мєркєль крутить?
показати весь коментар
11.08.2023 17:48 Відповісти
Хоч хтось притомний
показати весь коментар
11.08.2023 17:50 Відповісти
Знову ця тупа гра з пустого в порожне...На що займатися такою фігнею поводитися як психічнохворі?Ці ракети такого типу ми просили ще рік назад у всіх.Якби рік назад нам їх дали скільки життів можна було врятувати і вибитьи русню не кажучи закінчити цю війну?От вкотре вже не дивують що людство якесь кончене.
показати весь коментар
11.08.2023 17:52 Відповісти
Шольц він проросійський робить вигляд що допомагає але обмежує щоб випадково чи навмисно не завдали удару по Росії
Але як бачимо бундестаг проти обмеження яке хоче шольц
Це друзі путлера тому шольц і штайнмаєр вони ніколи лояльними до України не можуть бути вони були б раді щоб Україна програла війну
показати весь коментар
11.08.2023 17:52 Відповісти
Яка різниця - вдарити по воронезькому "Балтімору" випустивши ракету над Сумами, чи над Борисполєм. Шольц в данному питанні займається політичним онанізмом.
показати весь коментар
11.08.2023 18:02 Відповісти
отож і не може визначитись з довжиною "вудочки"
показати весь коментар
11.08.2023 18:05 Відповісти
Де вітчизняні ракетні програми ? Де , власне , самі розробки ? Скільки можно *********** по телебаченню і в Ю.Тюбі про якісь там прориви в галузі ..... Квартальні ви балаболи .....
показати весь коментар
11.08.2023 18:12 Відповісти
Колись таке зволікання з допомогою історики назвуть «потурання ворогові»… І матимуть рацію.(((
показати весь коментар
11.08.2023 19:16 Відповісти
1 mètre de portée suffit pour atteindre le territoire russe. Tout dépend du point de départ. Ces discussions stupides ne font que prolonger le conflit
показати весь коментар
11.08.2023 20:11 Відповісти
 
 