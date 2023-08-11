Німеччина не змінила позицію щодо ракет Taurus, - Bild
Німеччина не надаватиме Україні крилаті ракети Taurus, в пріоритеті наразі інша допомога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Tagesschau, яке наводить слова офіційної представниці уряду Німеччини та Bild.
"Стан справ щодо крилатої ракети Taurus не змінився", - заявила представниця уряду.
За її словами, зараз Німеччина має інші пріоритети військової допомоги Україні. Зокрема, Берлін зосереджується на важкій артилерії, броньованій техніці та системах протиповітряної оборони.
"Наразі жодне рішення не готується", - заявив виданню Bild неназваний високопоставлений урядовець.
Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що "немає жодних змін у поточному статусі щодо передачі Taurus Україні. Жодного політичного рішення щодо цього не приймалося".
Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що поставки Taurus наразі немає на порядку денному.
"Ми не єдині, хто не здійснює поставки (таких ракет). Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети", - заявив політик. Він не бачить "на даний момент гострої потреби у прийнятті рішення" щодо питання доставки Taurus.
Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.
Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Німці бояться , що їх технології вкрадуть і передадуть росії шпигуни в ОП "
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html
А США поки що не готові передавати нам ні ATACMS, ні літаки, ні бойові гвинтокрили.
p.s. З самого початку було схоже на авантюру журналістів. А ті коментатори, хто святкував цю новину як доконаний факт (й тим самим збивав з пантелику інших) - ви тупі дебіли, нічим не кращі за глядачів марафону та свідків секти "Крим до літа".
Коли Зеленський став президентом, почали переводити військові заводи на неповний робочий день/тиждень. Розмінували Чонгар. Не підірвали мости, які кацапи все одно підірвали, коли відступали, але щоб змусити їх відступати, Україна понесла втрати.
Для роботи над "Сапсаном" було кілька років, для виробництва "Вільхи" дальністю 202 км було кілька років, але завдяки фактичному президенту Єрмаку Україна чомусь залишилась взагалі без ракет потрібної дальності і вимушена була кілька місяців чекати HIMARS на 80 км - коли самі могли наробити "Вільхи" на 202 км!!!
А що там з "Сапсаном"? Чи краще пиз дити гроші на закупівлях і зосередитись на дронах, більшість з яких збивається?
Тим більше, що обережність німців можна зрозуміти - у них 16 років Меркель робила те саме, що Єрмак робив в Україні - розвалювала обороноздатність. А німці - народ прагматичний, вони розуміють, що наступного року на американських виборах, скоріш за все, переможе Трамп, який з самого початку був за https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A перемовини і , а нещодавно він - німцям такий цирк не потрібен, завтра передай ракети, а потім тобі скажуть "а якого біса ви це зробили, ".
-----------------------------------------------------------------------------
... и еще гробы, гробы забыли для тех людей, которые будут гибнуть благодаря вам, сволочи.