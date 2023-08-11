Німеччина не змінила позицію щодо ракет Taurus, - Bild

Німеччина не надаватиме Україні крилаті ракети Taurus, в пріоритеті наразі інша допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Tagesschau, яке наводить слова офіційної представниці уряду Німеччини та Bild.

"Стан справ щодо крилатої ракети Taurus не змінився", - заявила представниця уряду.

За її словами, зараз Німеччина має інші пріоритети військової допомоги Україні. Зокрема, Берлін зосереджується на важкій артилерії, броньованій техніці та системах протиповітряної оборони.

"Наразі жодне рішення не готується", - заявив виданню Bild неназваний високопоставлений урядовець.

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Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що "немає жодних змін у поточному статусі щодо передачі Taurus Україні. Жодного політичного рішення щодо цього не приймалося".

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що поставки Taurus наразі немає на порядку денному.

"Ми не єдині, хто не здійснює поставки (таких ракет). Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети", - заявив політик. Він не бачить "на даний момент гострої потреби у прийнятті рішення" щодо питання доставки Taurus.

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Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.