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Новини Допомога Україні
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Німеччина не змінила позицію щодо ракет Taurus, - Bild

taurus

Німеччина не надаватиме Україні крилаті ракети Taurus, в пріоритеті наразі інша допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Tagesschau, яке наводить слова офіційної представниці уряду Німеччини та Bild.

"Стан справ щодо крилатої ракети Taurus не змінився", - заявила представниця уряду. 

За її словами, зараз Німеччина має інші пріоритети військової допомоги Україні. Зокрема, Берлін зосереджується на важкій артилерії, броньованій техніці та системах протиповітряної оборони.

"Наразі жодне рішення не готується", - заявив виданню Bild неназваний високопоставлений урядовець. 

Також читайте: У Бундестазі закликають Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus: Вони потрібні терміново

Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що "немає жодних змін у поточному статусі щодо передачі Taurus Україні. Жодного політичного рішення щодо цього не приймалося".

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що поставки Taurus наразі немає на порядку денному.

"Ми не єдині, хто не здійснює поставки (таких ракет). Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети", - заявив політик. Він не бачить "на даний момент гострої потреби у прийнятті рішення" щодо питання доставки Taurus.

Читайте: Німеччина передасть Taurus Україні, якщо їх модифікують та унеможливлять удари по території РФ, - Spiegel

Раніше видання Bild повідомляло, що уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Потім ЗМІ повідомили, що Берлін невдовзі може оголосити про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Німеччина (7345) крилаті ракети (1071) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+18
нічого страшного- в нас є дещо покруче ракет ТАУРУС- асфальт і страшенна корупція
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11.08.2023 15:28
+10
Якось байдуже, що ти бачиш. І пояснювати щось вони взагалі не зобов'язані. Краще хамовитій зелені шмарклі питання задай - де НАШІ ракети?
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11.08.2023 15:29
+9
Нічого дианого. Німці стимулюють нашу влалу згадати, що еа фінальній стадії знаходиться українська розробка ракет "Грім-2" з дальністю 500+ кілометрів. Ми не під санкціями. Випробування можна проводити у бойових умовах. Все що потрібно - перестати купляти барабани і інший непотріб, потрясти різних бородатих бабусь на гроші і зайнятися роботою, як це зробили з "Богданою", яку врешті-решт стали випускати дріьними серіями і навіть модернізували.
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11.08.2023 15:38
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німці бояться опозоритись з фуфлижними ракетами... інших пояснень я не бачу.
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11.08.2023 15:27 Відповісти
Якось байдуже, що ти бачиш. І пояснювати щось вони взагалі не зобов'язані. Краще хамовитій зелені шмарклі питання задай - де НАШІ ракети?
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11.08.2023 15:29 Відповісти
тобі взагалі все байдуже... тільки тупі питання - "чого", та "де"...
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11.08.2023 15:43 Відповісти
Скоротити до "німці бояться..." і це буде найвірніша відповідь.
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11.08.2023 15:30 Відповісти
А якщо так
"Німці бояться , що їх технології вкрадуть і передадуть росії шпигуни в ОП "
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11.08.2023 15:32 Відповісти
Ну тоді б вони взагалі мали б нічого не давати. І не тільки німці.
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11.08.2023 15:37 Відповісти
То може тому й не дають нове ,а лише старе ??? ...
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11.08.2023 15:43 Відповісти
німцям хочеться... щоб в, ї...али по саратову і ростову й сталінграду... але насаджений післявоєнний пацифізм і страх ще їх перемагає... чи надовго?
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11.08.2023 15:46 Відповісти
Нема слів…
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11.08.2023 15:28 Відповісти
нічого страшного- в нас є дещо покруче ракет ТАУРУС- асфальт і страшенна корупція
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11.08.2023 15:28 Відповісти
сцикуни
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11.08.2023 15:30 Відповісти
А журналисты уже выделили ракеты Украине, поздно
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11.08.2023 15:30 Відповісти
Пришлют барабаны и клёвый видосик,для поддержки морального духа.Помогут Зе.работать.
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11.08.2023 15:32 Відповісти
Нічого дианого. Німці стимулюють нашу влалу згадати, що еа фінальній стадії знаходиться українська розробка ракет "Грім-2" з дальністю 500+ кілометрів. Ми не під санкціями. Випробування можна проводити у бойових умовах. Все що потрібно - перестати купляти барабани і інший непотріб, потрясти різних бородатих бабусь на гроші і зайнятися роботою, як це зробили з "Богданою", яку врешті-решт стали випускати дріьними серіями і навіть модернізували.
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11.08.2023 15:38 Відповісти
Зелені, ще пару раз нахомлять німцям, і повернемось знову до шоломів...
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11.08.2023 15:46 Відповісти
Не лише "барабани". Дороги у столиці кладуть з такою інтенсивністю наче це зараз має найбільший пріоритет, а війна вже давно завершилась.
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11.08.2023 15:46 Відповісти
Грім 2 - готовність 65-70% . Ми не під санкціями, але какая разніца, не на часі, нужно просто пєрєстать стрєлять. Коротше кажучи, більше шансів, що Київ на покоління вперед заасфальтують, закладуть бруківкою, потім ще раз перезакладуть...Аніж той грім запустять.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html
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11.08.2023 16:50 Відповісти
Думаю, що позиція німців прив'язана до позиції США (як з танками).

А США поки що не готові передавати нам ні ATACMS, ні літаки, ні бойові гвинтокрили.

p.s. З самого початку було схоже на авантюру журналістів. А ті коментатори, хто святкував цю новину як доконаний факт (й тим самим збивав з пантелику інших) - ви тупі дебіли, нічим не кращі за глядачів марафону та свідків секти "Крим до літа".
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11.08.2023 15:42 Відповісти
неочевидна підказка - якщо ви підписані на ют.юб-канали, які випускали ролики з назвою НІМЕЧЧИНА ДАЄ РАКЕТИ ТАУРУС то саме час відписатися від них.
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11.08.2023 15:42 Відповісти
Блаблабла,як і з Леопардами. Німчура чекає коли ж Байден нарешті роздуплиться з ATACMS.
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11.08.2023 15:51 Відповісти
Це ж треба так переплутати уряд Німеччини з гарантом Конституції України та верховним головнокомандуючим Це саме уряд Німеччини казав українцям, що він "нікаму нічєво нє должен, а должен тока мамє с папой", а ще він казав "я ваш вирок", це ж уряд Німеччини мріяв "пєрєстать стрєлять" і хотів "дагаваріцца с путіним пасрєдінє", а по дорозі вбивав нашу оборонну промисловість, це ж кляті німці брехали нам, що "вайни нє будєт, а будут шашличкі" і призначали нам агентів ФСБ в СБУ. Це ж німці закатували в асфальт мільярди на нашу зброю, це ж німці крадуть на харчах у нашої армії мільярди, це ж німці мародерять українську державу... Звісно, німці в атвєтє за всьо!!! А владімірссанич, як тот Рафік, завжди нівчьомнівінават, бо він цілодобово, разом з єрмаком, татаровим та подоляком, прям в ОП виготовляє для нас Леопарди, IRIS T, Гєпарди та САУ PzH 2000, поки злобні нєхароші німці ставлять нам палки в колеса ...
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11.08.2023 16:43 Відповісти
баварська сосиска
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11.08.2023 15:51 Відповісти
Говорили балакали,сіли й заплакали. Цензор, ви завжди біжете попереду потягу. Скільки ж можна цибати на ці граблі, нуу зачекайте хочаб три дні з моменту , коли ви цю качку зловили....В котрий раз ви цю лайню розкидуєте....
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11.08.2023 16:02 Відповісти
блд, пріорітети задає Главком Залужний а не уряд Німеччини
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11.08.2023 16:03 Відповісти
Ви взагалі тут нормальні? Видаляти питання про те, скільки було ракет до того, як Зеленський став президентом?
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11.08.2023 16:35 Відповісти
До Зеленського було спроектовано "Грім-2" (280 км) і велася розробка "Сапсану" (500 км). Порошенко казав, що в проєкті є розробка ракет дальністю 1000 км.
Коли Зеленський став президентом, почали переводити військові заводи на неповний робочий день/тиждень. Розмінували Чонгар. Не підірвали мости, які кацапи все одно підірвали, коли відступали, але щоб змусити їх відступати, Україна понесла втрати.

Для роботи над "Сапсаном" було кілька років, для виробництва "Вільхи" дальністю 202 км було кілька років, але завдяки фактичному президенту Єрмаку Україна чомусь залишилась взагалі без ракет потрібної дальності і вимушена була кілька місяців чекати HIMARS на 80 км - коли самі могли наробити "Вільхи" на 202 км!!!
А що там з "Сапсаном"? Чи краще пиз дити гроші на закупівлях і зосередитись на дронах, більшість з яких збивається?
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11.08.2023 16:45 Відповісти
Скільки ракет було виготовлено? Невже відповідь настільки складна, що жоден свідок "було спроектовано" не може її надати? Те, що на папері, не рахується. Чи ви кресленнями збиралися воювати?
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11.08.2023 20:47 Відповісти
А нам вже не вистачає британських та французських аналогів - Storm Shadow і SCALP? Чи просто вже подобається вимагати все підряд? Україні більше машини для розмінування зараз потрібні, чи мінні поля можна на ракетах перелетіти?

Тим більше, що обережність німців можна зрозуміти - у них 16 років Меркель робила те саме, що Єрмак робив в Україні - розвалювала обороноздатність. А німці - народ прагматичний, вони розуміють, що наступного року на американських виборах, скоріш за все, переможе Трамп, який з самого початку був за https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A перемовини і , а нещодавно він - німцям такий цирк не потрібен, завтра передай ракети, а потім тобі скажуть "а якого біса ви це зробили, ".
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11.08.2023 16:37 Відповісти
Шо я казав? а то тут деякі вже джигу танцювали. Шольц не буде Шольцом, якщо не відтягне це діло допоки рашка вже явно не скисне і пора буде примазуватись до перемоги.
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11.08.2023 17:00 Відповісти
За її словами, зараз Німеччина має інші пріоритети військової допомоги Україні. Зокрема, Берлін зосереджується на важкій артилерії, броньованій техніці та системах протиповітряної оборони.

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... и еще гробы, гробы забыли для тех людей, которые будут гибнуть благодаря вам, сволочи.
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11.08.2023 17:31 Відповісти
Неужели опять каски?
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11.08.2023 22:04 Відповісти
 
 