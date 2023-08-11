Германия не изменила позиции по ракетам Taurus, - Bild
Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, в приоритете другая помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Tagesschau, которое приводит слова официальной представительницы правительства Германии и Bild.
"Положение дел по крылатой ракете Taurus не изменилось", - заявила представитель правительства.
По ее словам, сейчас у Германии есть другие приоритеты военной помощи Украине. В частности, Берлин концентрируется на тяжелой артиллерии, бронированной технике и системах противовоздушной обороны.
"Пока ни одно решение не готовится", - заявил изданию Bild неназванный высокопоставленный чиновник.
Спикер Министерства обороны Германии подтвердил, что "нет никаких изменений в текущем статусе передачи Taurus Украине. Никакого политического решения по этому поводу не принималось".
Министр обороны Борис Писториус подтвердил, что поставок Taurus пока нет в повестке дня.
"Мы не единственные, кто не осуществляет поставки (таких ракет). Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты", - заявил политик. Он не видит "на данный момент острой необходимости в принятии решения" по вопросу поставок Taurus.
Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить ими по территории РФ.
Затем СМИ сообщили, что Берлин вскоре может объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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"Німці бояться , що їх технології вкрадуть і передадуть росії шпигуни в ОП "
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html
А США поки що не готові передавати нам ні ATACMS, ні літаки, ні бойові гвинтокрили.
p.s. З самого початку було схоже на авантюру журналістів. А ті коментатори, хто святкував цю новину як доконаний факт (й тим самим збивав з пантелику інших) - ви тупі дебіли, нічим не кращі за глядачів марафону та свідків секти "Крим до літа".
Коли Зеленський став президентом, почали переводити військові заводи на неповний робочий день/тиждень. Розмінували Чонгар. Не підірвали мости, які кацапи все одно підірвали, коли відступали, але щоб змусити їх відступати, Україна понесла втрати.
Для роботи над "Сапсаном" було кілька років, для виробництва "Вільхи" дальністю 202 км було кілька років, але завдяки фактичному президенту Єрмаку Україна чомусь залишилась взагалі без ракет потрібної дальності і вимушена була кілька місяців чекати HIMARS на 80 км - коли самі могли наробити "Вільхи" на 202 км!!!
А що там з "Сапсаном"? Чи краще пиз дити гроші на закупівлях і зосередитись на дронах, більшість з яких збивається?
Тим більше, що обережність німців можна зрозуміти - у них 16 років Меркель робила те саме, що Єрмак робив в Україні - розвалювала обороноздатність. А німці - народ прагматичний, вони розуміють, що наступного року на американських виборах, скоріш за все, переможе Трамп, який з самого початку був за https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A перемовини і , а нещодавно він - німцям такий цирк не потрібен, завтра передай ракети, а потім тобі скажуть "а якого біса ви це зробили, ".
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... и еще гробы, гробы забыли для тех людей, которые будут гибнуть благодаря вам, сволочи.