Германия не изменила позиции по ракетам Taurus, - Bild

Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, в приоритете другая помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Tagesschau, которое приводит слова официальной представительницы правительства Германии и Bild.

"Положение дел по крылатой ракете Taurus не изменилось", - заявила представитель правительства.

По ее словам, сейчас у Германии есть другие приоритеты военной помощи Украине. В частности, Берлин концентрируется на тяжелой артиллерии, бронированной технике и системах противовоздушной обороны.

"Пока ни одно решение не готовится", - заявил изданию Bild неназванный высокопоставленный чиновник.

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Спикер Министерства обороны Германии подтвердил, что "нет никаких изменений в текущем статусе передачи Taurus Украине. Никакого политического решения по этому поводу не принималось".

Министр обороны Борис Писториус подтвердил, что поставок Taurus пока нет в повестке дня.

"Мы не единственные, кто не осуществляет поставки (таких ракет). Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты", - заявил политик. Он не видит "на данный момент острой необходимости в принятии решения" по вопросу поставок Taurus.

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Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить ими по территории РФ.

Затем СМИ сообщили, что Берлин вскоре может объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.