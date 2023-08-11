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Новости Помощь Украине
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Германия не изменила позиции по ракетам Taurus, - Bild

taurus

Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, в приоритете другая помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Tagesschau, которое приводит слова официальной представительницы правительства Германии и Bild.

"Положение дел по крылатой ракете Taurus не изменилось", - заявила представитель правительства.

По ее словам, сейчас у Германии есть другие приоритеты военной помощи Украине. В частности, Берлин концентрируется на тяжелой артиллерии, бронированной технике и системах противовоздушной обороны.

"Пока ни одно решение не готовится", - заявил изданию Bild неназванный высокопоставленный чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге призывают Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus: Они нужны срочно

Спикер Министерства обороны Германии подтвердил, что "нет никаких изменений в текущем статусе передачи Taurus Украине. Никакого политического решения по этому поводу не принималось".

Министр обороны Борис Писториус подтвердил, что поставок Taurus пока нет в повестке дня.

"Мы не единственные, кто не осуществляет поставки (таких ракет). Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты", - заявил политик. Он не видит "на данный момент острой необходимости в принятии решения" по вопросу поставок Taurus.

Также читайте: Правительство Германии обсуждает с производителем вооружений MBDA поставки Украине ракет Taurus, - Reuters

Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить ими по территории РФ.

Затем СМИ сообщили, что Берлин вскоре может объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Автор: 

Германия (6947) крылатые ракеты (879) помощь и поддержка (868)


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Топ комментарии
+18
нічого страшного- в нас є дещо покруче ракет ТАУРУС- асфальт і страшенна корупція
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11.08.2023 15:28
+10
Якось байдуже, що ти бачиш. І пояснювати щось вони взагалі не зобов'язані. Краще хамовитій зелені шмарклі питання задай - де НАШІ ракети?
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11.08.2023 15:29
+9
Нічого дианого. Німці стимулюють нашу влалу згадати, що еа фінальній стадії знаходиться українська розробка ракет "Грім-2" з дальністю 500+ кілометрів. Ми не під санкціями. Випробування можна проводити у бойових умовах. Все що потрібно - перестати купляти барабани і інший непотріб, потрясти різних бородатих бабусь на гроші і зайнятися роботою, як це зробили з "Богданою", яку врешті-решт стали випускати дріьними серіями і навіть модернізували.
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11.08.2023 15:38
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німці бояться опозоритись з фуфлижними ракетами... інших пояснень я не бачу.
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11.08.2023 15:27 Ответить
Якось байдуже, що ти бачиш. І пояснювати щось вони взагалі не зобов'язані. Краще хамовитій зелені шмарклі питання задай - де НАШІ ракети?
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11.08.2023 15:29 Ответить
тобі взагалі все байдуже... тільки тупі питання - "чого", та "де"...
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11.08.2023 15:43 Ответить
Скоротити до "німці бояться..." і це буде найвірніша відповідь.
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11.08.2023 15:30 Ответить
А якщо так
"Німці бояться , що їх технології вкрадуть і передадуть росії шпигуни в ОП "
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11.08.2023 15:32 Ответить
Ну тоді б вони взагалі мали б нічого не давати. І не тільки німці.
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11.08.2023 15:37 Ответить
То може тому й не дають нове ,а лише старе ??? ...
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11.08.2023 15:43 Ответить
німцям хочеться... щоб в, ї...али по саратову і ростову й сталінграду... але насаджений післявоєнний пацифізм і страх ще їх перемагає... чи надовго?
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11.08.2023 15:46 Ответить
Нема слів…
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11.08.2023 15:28 Ответить
нічого страшного- в нас є дещо покруче ракет ТАУРУС- асфальт і страшенна корупція
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11.08.2023 15:28 Ответить
сцикуни
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11.08.2023 15:30 Ответить
А журналисты уже выделили ракеты Украине, поздно
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11.08.2023 15:30 Ответить
Пришлют барабаны и клёвый видосик,для поддержки морального духа.Помогут Зе.работать.
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11.08.2023 15:32 Ответить
Нічого дианого. Німці стимулюють нашу влалу згадати, що еа фінальній стадії знаходиться українська розробка ракет "Грім-2" з дальністю 500+ кілометрів. Ми не під санкціями. Випробування можна проводити у бойових умовах. Все що потрібно - перестати купляти барабани і інший непотріб, потрясти різних бородатих бабусь на гроші і зайнятися роботою, як це зробили з "Богданою", яку врешті-решт стали випускати дріьними серіями і навіть модернізували.
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11.08.2023 15:38 Ответить
Зелені, ще пару раз нахомлять німцям, і повернемось знову до шоломів...
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11.08.2023 15:46 Ответить
Не лише "барабани". Дороги у столиці кладуть з такою інтенсивністю наче це зараз має найбільший пріоритет, а війна вже давно завершилась.
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11.08.2023 15:46 Ответить
Грім 2 - готовність 65-70% . Ми не під санкціями, але какая разніца, не на часі, нужно просто пєрєстать стрєлять. Коротше кажучи, більше шансів, що Київ на покоління вперед заасфальтують, закладуть бруківкою, потім ще раз перезакладуть...Аніж той грім запустять.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html
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11.08.2023 16:50 Ответить
Думаю, що позиція німців прив'язана до позиції США (як з танками).

А США поки що не готові передавати нам ні ATACMS, ні літаки, ні бойові гвинтокрили.

p.s. З самого початку було схоже на авантюру журналістів. А ті коментатори, хто святкував цю новину як доконаний факт (й тим самим збивав з пантелику інших) - ви тупі дебіли, нічим не кращі за глядачів марафону та свідків секти "Крим до літа".
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11.08.2023 15:42 Ответить
неочевидна підказка - якщо ви підписані на ют.юб-канали, які випускали ролики з назвою НІМЕЧЧИНА ДАЄ РАКЕТИ ТАУРУС то саме час відписатися від них.
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11.08.2023 15:42 Ответить
Блаблабла,як і з Леопардами. Німчура чекає коли ж Байден нарешті роздуплиться з ATACMS.
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11.08.2023 15:51 Ответить
Це ж треба так переплутати уряд Німеччини з гарантом Конституції України та верховним головнокомандуючим Це саме уряд Німеччини казав українцям, що він "нікаму нічєво нє должен, а должен тока мамє с папой", а ще він казав "я ваш вирок", це ж уряд Німеччини мріяв "пєрєстать стрєлять" і хотів "дагаваріцца с путіним пасрєдінє", а по дорозі вбивав нашу оборонну промисловість, це ж кляті німці брехали нам, що "вайни нє будєт, а будут шашличкі" і призначали нам агентів ФСБ в СБУ. Це ж німці закатували в асфальт мільярди на нашу зброю, це ж німці крадуть на харчах у нашої армії мільярди, це ж німці мародерять українську державу... Звісно, німці в атвєтє за всьо!!! А владімірссанич, як тот Рафік, завжди нівчьомнівінават, бо він цілодобово, разом з єрмаком, татаровим та подоляком, прям в ОП виготовляє для нас Леопарди, IRIS T, Гєпарди та САУ PzH 2000, поки злобні нєхароші німці ставлять нам палки в колеса ...
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11.08.2023 16:43 Ответить
баварська сосиска
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11.08.2023 15:51 Ответить
Говорили балакали,сіли й заплакали. Цензор, ви завжди біжете попереду потягу. Скільки ж можна цибати на ці граблі, нуу зачекайте хочаб три дні з моменту , коли ви цю качку зловили....В котрий раз ви цю лайню розкидуєте....
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11.08.2023 16:02 Ответить
блд, пріорітети задає Главком Залужний а не уряд Німеччини
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11.08.2023 16:03 Ответить
Ви взагалі тут нормальні? Видаляти питання про те, скільки було ракет до того, як Зеленський став президентом?
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11.08.2023 16:35 Ответить
До Зеленського було спроектовано "Грім-2" (280 км) і велася розробка "Сапсану" (500 км). Порошенко казав, що в проєкті є розробка ракет дальністю 1000 км.
Коли Зеленський став президентом, почали переводити військові заводи на неповний робочий день/тиждень. Розмінували Чонгар. Не підірвали мости, які кацапи все одно підірвали, коли відступали, але щоб змусити їх відступати, Україна понесла втрати.

Для роботи над "Сапсаном" було кілька років, для виробництва "Вільхи" дальністю 202 км було кілька років, але завдяки фактичному президенту Єрмаку Україна чомусь залишилась взагалі без ракет потрібної дальності і вимушена була кілька місяців чекати HIMARS на 80 км - коли самі могли наробити "Вільхи" на 202 км!!!
А що там з "Сапсаном"? Чи краще пиз дити гроші на закупівлях і зосередитись на дронах, більшість з яких збивається?
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11.08.2023 16:45 Ответить
Скільки ракет було виготовлено? Невже відповідь настільки складна, що жоден свідок "було спроектовано" не може її надати? Те, що на папері, не рахується. Чи ви кресленнями збиралися воювати?
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11.08.2023 20:47 Ответить
А нам вже не вистачає британських та французських аналогів - Storm Shadow і SCALP? Чи просто вже подобається вимагати все підряд? Україні більше машини для розмінування зараз потрібні, чи мінні поля можна на ракетах перелетіти?

Тим більше, що обережність німців можна зрозуміти - у них 16 років Меркель робила те саме, що Єрмак робив в Україні - розвалювала обороноздатність. А німці - народ прагматичний, вони розуміють, що наступного року на американських виборах, скоріш за все, переможе Трамп, який з самого початку був за https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A перемовини і , а нещодавно він - німцям такий цирк не потрібен, завтра передай ракети, а потім тобі скажуть "а якого біса ви це зробили, ".
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11.08.2023 16:37 Ответить
Шо я казав? а то тут деякі вже джигу танцювали. Шольц не буде Шольцом, якщо не відтягне це діло допоки рашка вже явно не скисне і пора буде примазуватись до перемоги.
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11.08.2023 17:00 Ответить
За її словами, зараз Німеччина має інші пріоритети військової допомоги Україні. Зокрема, Берлін зосереджується на важкій артилерії, броньованій техніці та системах протиповітряної оборони.

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... и еще гробы, гробы забыли для тех людей, которые будут гибнуть благодаря вам, сволочи.
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11.08.2023 17:31 Ответить
Неужели опять каски?
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11.08.2023 22:04 Ответить
 
 