В МИД Финляндии назначат координатора по вопросам восстановления Украины

Финляндия приняла решение назначить в Министерстве иностранных дел Финляндии специального человека для координации участия Финляндии в восстановительных работах в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

По словам главы финского правительства, реконструкция открывает значительные возможности для бизнеса финских компаний.

Орпо отметил, что Финляндия может предложить решение мирового уровня в таких отраслях как чистая энергетика, строительный сектор, цифровизация и сотрудничество в сфере образования.

Финский премьер отметил, что назначение нового контактного лица потребует нескольких недель.

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