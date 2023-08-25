В МИД Финляндии назначат координатора по вопросам восстановления Украины
Финляндия приняла решение назначить в Министерстве иностранных дел Финляндии специального человека для координации участия Финляндии в восстановительных работах в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
По словам главы финского правительства, реконструкция открывает значительные возможности для бизнеса финских компаний.
Орпо отметил, что Финляндия может предложить решение мирового уровня в таких отраслях как чистая энергетика, строительный сектор, цифровизация и сотрудничество в сфере образования.
Финский премьер отметил, что назначение нового контактного лица потребует нескольких недель.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий25.08.2023 14:29 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль