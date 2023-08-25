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В МИД Финляндии назначат координатора по вопросам восстановления Украины

фінляндія

Финляндия приняла решение назначить в Министерстве иностранных дел Финляндии специального человека для координации участия Финляндии в восстановительных работах в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

По словам главы финского правительства, реконструкция открывает значительные возможности для бизнеса финских компаний.

Орпо отметил, что Финляндия может предложить решение мирового уровня в таких отраслях как чистая энергетика, строительный сектор, цифровизация и сотрудничество в сфере образования.

Финский премьер отметил, что назначение нового контактного лица потребует нескольких недель.

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Автор: 

Финляндия (956) помощь и поддержка (865) восстановления (144)


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Сподіваюсь, головним завданням координатора буде контроль за наданими коштами?
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25.08.2023 14:29 Ответить
 
 