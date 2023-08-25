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У МЗС Фінляндії призначать координатора з питань відновлення України

фінляндія

Фінський уряд ухвалив рішення призначити у Міністерстві закордонних справ Фінляндії спеціальну людину для координування участі Фінляндії у відновлювальних роботах в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

За словами глави фінського уряду, реконструкція відкриває значні можливості для бізнесу фінських компаній.

Орпо зазначив, що Фінляндія може запропонувати рішення світового рівня в таких галузях, як чиста енергетика, будівельний сектор, цифровізація та співпраця у сфері освіти.

Фінський прем'єр зауважив, що призначення нової контактної особи потребуватиме кількох тижнів.

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Фінляндія (1297) допомога і підтримка (1156) відновлення (565)


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Сподіваюсь, головним завданням координатора буде контроль за наданими коштами?
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25.08.2023 14:29 Відповісти
 
 