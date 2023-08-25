У МЗС Фінляндії призначать координатора з питань відновлення України
Фінський уряд ухвалив рішення призначити у Міністерстві закордонних справ Фінляндії спеціальну людину для координування участі Фінляндії у відновлювальних роботах в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
За словами глави фінського уряду, реконструкція відкриває значні можливості для бізнесу фінських компаній.
Орпо зазначив, що Фінляндія може запропонувати рішення світового рівня в таких галузях, як чиста енергетика, будівельний сектор, цифровізація та співпраця у сфері освіти.
Фінський прем'єр зауважив, що призначення нової контактної особи потребуватиме кількох тижнів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар25.08.2023 14:29 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль