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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ПВО оккупантов в Крыму до сих пор мощная, но есть определенные лайфхаки для ее обхода, - ОК "Південь"

крим

Силы обороны Украины знают, как обходить противовоздушную оборону рашистов во временно оккупированном Крыму.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"То, что они (захватчики. - Ред.) способны обеспечивать защиту, они пытаются убедить своих. Мы, реагируя на их работу, делаем заключение, где они, сколько и как им противодействовать. Да, действительно, они собирали силы там давно. Разворачивали системы длительное время, это означает лишь одно, что, скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система ПВО у них до сих пор мощная, но у нас есть определенные лайфхаки для того, чтобы ее обходить", - пояснила она.

Читайте: Рашисты размещают корабли в Азовском море, выискивая новую тактику для ракетных атак, - ОК "Південь"

Автор: 

Крым (26371) Гуменюк Наталья (577)


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Повідомляють про загиблих і поранених руснявих виродків, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю.
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25.08.2023 14:43 Ответить
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25.08.2023 14:45 Ответить
Стабильные прилеты с хорошим результатом уже норма. Пока московиты влазят в сралина ис8, ВСУ развиваются.
А когда украинская балистика подтянется со временем, вообще весело будет.
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25.08.2023 15:16 Ответить
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25.08.2023 15:08 Ответить
Що таке лайфхак? Вже забули українську мову?
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25.08.2023 15:31 Ответить
Тільки-но хотів написати те ж саме. Схоже, під виглядом "дерусифікації" насправді йде знищення української мови.
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25.08.2023 15:45 Ответить
Недоумки викидають з ужитку українські слова замінюючи їх на англійські. Як не кацапською, то англійською засирають українську мову
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25.08.2023 15:49 Ответить
 
 