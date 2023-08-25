ПВО оккупантов в Крыму до сих пор мощная, но есть определенные лайфхаки для ее обхода, - ОК "Південь"

Силы обороны Украины знают, как обходить противовоздушную оборону рашистов во временно оккупированном Крыму.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"То, что они (захватчики. - Ред.) способны обеспечивать защиту, они пытаются убедить своих. Мы, реагируя на их работу, делаем заключение, где они, сколько и как им противодействовать. Да, действительно, они собирали силы там давно. Разворачивали системы длительное время, это означает лишь одно, что, скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система ПВО у них до сих пор мощная, но у нас есть определенные лайфхаки для того, чтобы ее обходить", - пояснила она.

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