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Новини Окуповані території
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ППО окупантів у Криму досі потужна, але є певні лайфхаки для її обходу, - ОК "Південь"

крим

Сили оборони України знають, як обходити протиповітряну оборону рашистів у тимчасово окупованому Криму.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що вони (загарбники. - Ред.) здатні забезпечувати захист, вони намагаються переконати своїх. Ми, реагуючи на їхню роботу, робимо висновок, де вони, скільки і як їм протидіяти. Так, дійсно, вони збирали сили там давно. Розгортали системи тривалий час. Це означає лише одне, що скоріш за все, їхні координати будуть нам неодмінно відомі. Тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система ППО у них досі потужна, але ми маємо певні лайфхаки для того, щоб її обходити", - пояснила вона.

Читайте: Рашисти розташовують кораблі в Азовському морі, вишуковуючи нову тактику для ракетних атак, - ОК "Південь"

Автор: 

Крим (14133) Гуменюк Наталія (804)


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Наші влучили по базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського Флоту.
Повідомляють про загиблих і поранених руснявих виродків, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю.
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25.08.2023 14:43 Відповісти
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25.08.2023 14:45 Відповісти
Стабильные прилеты с хорошим результатом уже норма. Пока московиты влазят в сралина ис8, ВСУ развиваются.
А когда украинская балистика подтянется со временем, вообще весело будет.
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25.08.2023 15:16 Відповісти
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25.08.2023 15:08 Відповісти
Що таке лайфхак? Вже забули українську мову?
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25.08.2023 15:31 Відповісти
Тільки-но хотів написати те ж саме. Схоже, під виглядом "дерусифікації" насправді йде знищення української мови.
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25.08.2023 15:45 Відповісти
Недоумки викидають з ужитку українські слова замінюючи їх на англійські. Як не кацапською, то англійською засирають українську мову
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25.08.2023 15:49 Відповісти
 
 