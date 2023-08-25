ППО окупантів у Криму досі потужна, але є певні лайфхаки для її обходу, - ОК "Південь"

Сили оборони України знають, як обходити протиповітряну оборону рашистів у тимчасово окупованому Криму.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що вони (загарбники. - Ред.) здатні забезпечувати захист, вони намагаються переконати своїх. Ми, реагуючи на їхню роботу, робимо висновок, де вони, скільки і як їм протидіяти. Так, дійсно, вони збирали сили там давно. Розгортали системи тривалий час. Це означає лише одне, що скоріш за все, їхні координати будуть нам неодмінно відомі. Тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система ППО у них досі потужна, але ми маємо певні лайфхаки для того, щоб її обходити", - пояснила вона.

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