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Минобороны готовит иски к СМИ и лицам, распространяющим ложные сведения о подмене формы ВСУ: Жалобы на куртки от военных не поступало

міноборони

Министерство обороны заявило, что ни от одного военнослужащего не поступало обращений относительно ненадлежащего качества зимних курток или штанов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, по данным МО, заместитель министра Денис Шарапов пошагово разъяснил членам антикоррупционного комитета и другим народным депутатам, каким образом был организован процесс закупок, и предоставил для изучения предусмотренные украинским законодательством документы.

На заседании были продемонстрированы образцы зимней формы по контракту поставщика, к которому возникли публичные вопросы. Данный поставщик наравне с другими был отобран в соответствии с действующим состоянием на сентябрь 2022 года порядком и на основании коммерческих предложений, соответствующих рыночным ценам, и после предоставления образца продукции. Поставленная продукция была принята в установленном порядке специалистами Сил логистики ВСУ без существенных замечаний по качеству.

Одним из предметов внимания является публикация в СМИ документа, похожего на инвойс, предоставляемого субъектами хозяйствования в юрисдикции Турецкой Республики. Данный документ, заключенный на турецком языке, не поступал в Минобороны и не формировался в процессе заключения и выполнения указанных контрактов в соответствии с законодательством Украины, поэтому Министерство не может комментировать его природу.

Кроме того, следует отметить, что обсуждаемый документ, похожий на инвойс, датируется декабрем 2022 года, при том, что предложение от поставщика поступило в МОУ в августе 2022 и с ценой в 86 долларов США за куртку, контракт был заключен в сентябре, а проплата состоялась в октябре 2022 года с тем же ценовым предложением. То есть, за несколько месяцев до появления в декабре документа, похожего на инвойс", - говорится в сообщении.

Также читайте: Племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки, - УП. ВИДЕО

Там отметили, что Минобороны полностью открыто для проверок по указанным вопросам, а также готово в рамках компетенции содействовать правоохранительным органам во время проведения расследований.

"При этом изучить всю имеющуюся документацию по контракту будет предложено и Общественному антикоррупционному совету при Минобороны.

Минобороны готово содействовать в проверке всех поставленных по указанному контракту зимних курток, чтобы снять сомнения в том, что более 120 000 военнослужащих получили зимние куртки по результатам выполнения контрактов. Ведь согласно информации от Тыла Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выводы заседания антикоррупционного комитета ВР: Документы по закупке Минобороны военных курток – настоящие

1. В Тыл Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины не поступали акты рекламаций и обращение относительно ненадлежащего качества имущества поставленного по договору поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 и № VV2022-M1708 от 02.09.

2. Согласно полученным отзывам от воинских частей Вооруженных Сил Украины по результатам анализа эксплуатации курток и брюк зимних поставленных компанией VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI установлено, что изделия имеют удобный дизайн и улучшенную функциональность, обеспечивающую внешнюю защиту от холода, ветра и снега.

Аналогично, в Миноборону, как и в Тыл Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, не поступало ни от одного военнослужащего обращение относительно ненадлежащего качества зимних курток или штанов по указанному контракту", - говорится в заявлении Министерства.

На заседании комитета не успели заслушать всех представителей Минобороны и ВСУ, поэтому Министерство готово к продолжению разбирательства.

"В то же время, в связи с появлением в отдельных средствах массовой информации манипулятивных и ложных утверждений о якобы подмене зимней формы пожилой, Министерство обороны Украины начало подготовку судебных исков к СМИ и лиц, которые намеренно распространяют ложные сведения", - подытожили в МО.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Читайте также: "Слуга народа" Радина ждет Резникова с документами по скандальной закупке курток для ВСУ на заседании антикоррупционного комитета: Не придет - будет выглядеть как явка с повинной

Минобороны (9296) закупки (749)


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Топ комментарии
+82
Бггг, і дісно.. які скарги на зимові куртки в середині Серпня? Шах і мат, порохоботи
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25.08.2023 15:10
+62
Здається правий був той сенатор що казав що вибори в Україні мають відбутися за любих умов. Ви теж вже набридла ця шобла.
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25.08.2023 15:11
+50
З.І. А в середині Грудня скажуть "про%балі". І нарід їм все пробачить.
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25.08.2023 15:12
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а чего за "яйца в килограммах" МО не возбудилось в судах "про неправдыви видомости" защищая честь честного Резникокова?
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25.08.2023 15:21 Ответить
А чого влітку скаржитись на літні куртки? Спека така, що і на майку скаржитись якось не того. І то дарма, що на куртці написано, що вона зимова - глобальне ж, бл@дь, потепління
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25.08.2023 15:23 Ответить
Військовим дозволено скаржитися? Чи це військова таємниця?
Зараз ще й Залужного змусять дякувати найвеличніВшивому та яйцеголовому за прекрасний товар.
Прокляття турецьких курток: страшна історія з МінОборони України триває
https://www.youtube.com/watch?v=Y-hpg9zQ00g
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25.08.2023 15:27 Ответить
та і на яйця начебто не було нарікань...
змі *****, кацапські батальони вагнирівців дайош,
бо їхніх "командирів" було цинічно знищєно - розум закінчився остаточно....
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25.08.2023 15:29 Ответить
))) Матір Божья,не думав що доживу до такого Гівнячого Гівна )))
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25.08.2023 15:29 Ответить
Ахахаха...парапапам, ВСЁ!
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25.08.2023 15:32 Ответить
правильно, можна ще доводити, що ніяких курток взагалі не було не зимових, ні літніх..., з'їли миші...
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25.08.2023 15:33 Ответить
Еее, козли , слухайте сюди! Претензій до курток нема. Претензії до вас, суки, як ви їх закупали. І будете ,тварюки, сидіти на лаві підсудних і ногами терти.
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25.08.2023 15:34 Ответить
Так, так. Скарги на яйчі по 17 грн від військових теж не надходило... Всіх до суду...
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25.08.2023 15:37 Ответить
Це ж вже було!
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25.08.2023 15:39 Ответить
Перепрошую! А скарг віж військових на що?! На якість літніх курток? Реально може й нема? На їх ціну? А військових то гребе? Чи може на лейбачок, що на тій куртці пришитий. так то взагаля похрін!
От пейсаті гниди хитророблені, проблема не в якості курток, а в грошах, які ви, суки, вкрали!Так військові поки-що таким не займаються, в них трохи інші завдання, поки-що...
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25.08.2023 15:40 Ответить
Викриваючи факти корупції у владі, та шалене розкрадання на поставках в Армію, ви допомагаєте Кремлю!!!!!
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25.08.2023 15:40 Ответить
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25.08.2023 19:32 Ответить
Это же надо так нагло "валить балкон"!
Просто плевали на всех. А если будет буза, то всех перекрасят в проросийских.
Уже за руку споймали, а они божью росу пускают в глаза. Даже в "Украинской правде" наваяли якобы, расследование побыстрому, скоты.
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25.08.2023 15:42 Ответить
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25.08.2023 15:42 Ответить
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25.08.2023 15:50 Ответить
Майбутній посол України у Великобританії . Мабуть чимчикую верительни грамоти вручати. Оце вибрали, так вибрал
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25.08.2023 20:38 Ответить
а куртка такая большая - яйца греет?
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25.08.2023 15:59 Ответить
Здається за яйця вони теж хотіли судитись
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25.08.2023 15:45 Ответить
на яйца по 17 грн в армии тоже никто из военнослужащих не жаловался.

Слуги народа в публичном пространстве только что заявили, что увеличение цены формы с 142 тысячи на 421 тысячи с дальнейшим превращением этой летней формы в зимнюю это не преступление, так как нет ни одной жалобы.

В Украине тоже никто из водителей не жаловался на то, что они ездят по самым дорогим в мире дорогам.
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25.08.2023 16:13 Ответить
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25.08.2023 15:45 Ответить
Та вже ціла свиноферма зелі знайшлась.
Готує судові позиви проти українців.
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25.08.2023 15:46 Ответить
"Свинарчуки" закупали практически недоступные и крайне необходимые для военной техники комплектующие, за что были оболганы рашенскими агентами, которые рвались к власти.
Так что своих "Свинарчуков" у него точно нет.
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25.08.2023 15:58 Ответить
Слугарчуки.
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25.08.2023 16:07 Ответить
А скарги на яйця по 17 грн надходили від військових ?
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25.08.2023 15:50 Ответить
Эту закупленную зимнюю форму должны были начать выдавать только этой осенью. Теперь судя по этому заявлению, эту партию фуфла выдавать не будут вообще. Соответственно жалоб не будет до следующего лета. Шах и мат, порохоботы!
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25.08.2023 15:58 Ответить
Лякають... Старі добрі понти...
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25.08.2023 16:00 Ответить
З яйцями було те ж саме.
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25.08.2023 16:01 Ответить
гниди...
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25.08.2023 16:03 Ответить
Який сором! Ці щури повинні розкаятися а вон ідуть до суду. бійці за свої кошти докупають амуніцію і вони ніколи не скаржаться, бо в армії це як сцяти проти вітру.
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25.08.2023 16:04 Ответить
Міністерство оборони заявило, що від жодного військовослужбовця не надходило звернень щодо неналежної якості зимових курток чи штанів. --- і мабуть ні один війсковослужбовець не знає, як на ціні одягу , в котрий він вдітий "зелені аферисти з МО" чистять кишені українців ,в тому числі рідних,та знайомих ,батьків,дітей,онуків - захисників України,
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25.08.2023 16:05 Ответить
Мабуть, ОП треба унять ретивых заготовителей МО, поки родичі тих, хто не жаліється на якість получених курток (можливо, не тільки їх) не тому, що всім задоволені, а тому, що виконують завдання БУТИ - НЕБУТИ всій Україні НЕ "підняли на прапори" лозунг "торгівля на КРОВІ", а чиєюсь мишиною вознею" - відповідні комітети, що і виконується, нажаль, з зайвим PRом.
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25.08.2023 17:38 Ответить
Міністерство оборони заявило, що від жодного військовослужбовця не надходило звернень щодо неналежної якості

Звичайна демагогія.

Відповідь НЕ НА ТЕ ЗАПИТАННЯ

нЕ ПРО ЯКІСТЬ БУЛА РОЗМОВА,А ПРО ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ.

ЯКЩО НЕ РЄЗНІКОВ,то хтось з підлеглих повинен відповісти.

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991 Інши кодекси

97043

Переглядів
https://telegram.me/share/url?url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_358/ https://www.youtube.com/channel/UCwa4l8XMItEdQdRdwWA1Y8Q?sub_confirmation=1

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1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -

караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років

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25.08.2023 17:41 Ответить
Треба донати на снацперки для шапіто...
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25.08.2023 16:30 Ответить
Лицемірству ЗЕлених НЕМАЄ МЕЖ. Брешуть в очі, а винен той, хто викриває брехню.
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25.08.2023 16:32 Ответить
Це зрозуміла реакція типу "найкраща оборона - це наступ".
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25.08.2023 17:40 Ответить
Порохобот?
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26.08.2023 08:37 Ответить
Мстливость видимо это их националтная черта....
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25.08.2023 16:33 Ответить
...и хуцпа
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25.08.2023 19:11 Ответить
******* їх аціональна риса.
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25.08.2023 21:53 Ответить
...вот и узнаем,кто спер деньги из бюджета .
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25.08.2023 16:35 Ответить
73% виборців зелені -ви зробили їх разом: зелених гнид, корупціонеров, зрадників, ухилянтів, ждунів і слуг урода. Зараз Україна вмивається кривавими сльозами за ваш вибір у 2019 році.
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25.08.2023 16:39 Ответить
А вони продовжують ржать. Он в Києві очікується ЄДИНИЙ!!!! квартал. Отих сук, що будуть заходити в те шапіто закидать би всіх тухлими яйцями по 17.
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25.08.2023 16:50 Ответить
Досить затикати ЗМІ, не подобається справедлива критика, замість позовів до суду краще займіться справами і забезпечуйте військових чим потрібно, досить виїзжати на волонтерах і на копійках простих українців. Ганбище в умовах війни!
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25.08.2023 16:43 Ответить
Так, нажаль, це може бути не тільки виправданням назовні за "свободу слова в клітці", але й до подальшого регресу з цією свободою.
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25.08.2023 17:44 Ответить
Народжений красти працювати не буде.
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25.08.2023 17:44 Ответить
Гавно вопрос!
МО обвиняется относительно контракта №VV2022-М1908
"показуємо, як у грудні 2022 року (коли вже не було жодної панікі-істєрікі перших місяців вторгнення) з Туреччини до України виїхала вантажівка з одягом для наших воїнів. На старті ця форма важила і коштувала як звичайна літня форма. І називалась вона просто "камуфляжна". А останній документ був вже про "зимовий одяг".
Предъявите ЛЕТНЮЮ куртку с ярлыком контракта, по которой она оформлена как ЗИМНЯЯ - и делу конец!
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25.08.2023 17:03 Ответить
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів


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25.08.2023 17:43 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 Із змінами і доповненнями, внесеними
https://ips.ligazakon.net/document/view/t112952?ed=2011_02_01&an=35 Законами https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 України
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26.08.2023 09:39 Ответить
Особисто в мене, ЧОМУСЬ(?) більше довіри до опонентів замівМО.
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25.08.2023 17:47 Ответить
"Нас мотает от края до края,
По краям расположены двери.
На последней написано: "Знаю»,
А на первой написано:"Верю».

Ты, одной головой обладая,
Никогда не войдешь в обе двери:
Если веришь, то веришь не зная,
Если знаешь, то знаешь не веря."
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26.08.2023 09:41 Ответить
Олексій Оскер звернувся до нардепів:"Складіть мандати, привітайте Україну"

https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
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25.08.2023 17:30 Ответить
Это еще один яркий пример того, что называется - хуцпа
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25.08.2023 17:31 Ответить
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25.08.2023 17:34 Ответить
По-перше, мова йде не про якість, а вартість, по-друге, вартість збільшена шахрайством, по-третє, форма придбана за рахунок бюджету, отже за кошти платників податків, в-четверте, різниця в ціні лягла у кишені приватних осіб, і саме головне- без одобрям зверху таке провернути було неможливо, тому МО на чолі з нешановним резніковим краще закрити рота і не робити дурниками громадян України
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25.08.2023 17:55 Ответить
Нет,пусть не закрывают рот,пусть будет громкий шкандаль,кто-то должен ответить.
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25.08.2023 18:33 Ответить
У відосіках нічого про це непочуєм від солнцесіяющого
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25.08.2023 18:24 Ответить
А слабо було депутатам подивитись в "оригінальні" документи і побачити, що зазначена в СМR вага вантажу 7063 кг, а кількість комплектів 4900, тож вага одного комплекту 1,44 кг (7063/4900=1,44), що відповідає літній формі. Зимовий комплект, що приперли на демонстрацію, має вагу 3-5 кг . Тому ніяких позовів не буде. Нехай "сушать сухарі".
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25.08.2023 18:31 Ответить
Зеля цілий серіал знімав і кожної п'ятниці з кварталом владу обсірав.
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25.08.2023 18:42 Ответить
Люди пишуть
Вишенька на торті по розкраданню - корм рибкам на ЗАЕС. На нього у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.
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25.08.2023 18:45 Ответить
Усе правильно, ідіоти, ганьбіться до кінця. Йолопи завжди йдуть до кінця.
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25.08.2023 18:59 Ответить
Скарг на яйця за 17 грн. від військових не надходило. Скарг на те, що вивели за кордон 33 млрд. грн. на початку агресії, від військових не надходило. Скарг на те, що розмінували Південь від військових не надходило. Скарг на те, що обіцяних шашликів не було, від військових не надходило. Ну й т. д. МО вважає українців ідіотами.
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25.08.2023 19:09 Ответить
Підара... Якщо одним словом ! рєзнікофф.
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25.08.2023 19:32 Ответить
От тварюки ж, і тут викрутять все навиворіт: форму ніхто не підміняв, підмінили документи і в них вже літня форма, яку отримали по факту, стала зимньою і втричі дорожча.
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25.08.2023 19:41 Ответить
Альо зелені! Якщо зимою почнуться скарги на куртки, ви підете під кримінал!!!! Або на вербу! Дістали отим ''дзюренням'' в очі!
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25.08.2023 20:15 Ответить
Жалобы на куртки от военных не поступало .... и на откат в 200% тоже... Их тупость может соперничать только с их наглостью
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25.08.2023 21:43 Ответить
Пішли в повну несознанку.
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25.08.2023 21:58 Ответить
Мо, серйозно? Скарг не надходило може тому, що форму потрібно купляти за свій кошт, або військові просто бояться критикувати?
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25.08.2023 22:24 Ответить
В таких случаях думаю метод Павлюченко самый эффективный.
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25.08.2023 22:40 Ответить
військовослужбовець хіба може написати що він придбав неякісну форму за свої гроши?
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25.08.2023 23:00 Ответить
А що армія? Мовчить. Мовчать кріпаки. Така їх доля. Язики в сраку засунули. Агов, залужний, а що ти теж мовчиш? Це ж ти кріпаків на смерть посилаєш. Чи ти теж "не в курсі"? А може ти теж в долі? Була б в тебе честь-вирішив би давно це питання. Тому ти в долі . Не даремно колись ти хвалився що герасимов твій вчитель
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26.08.2023 01:12 Ответить
ЗЕленський скотина, ЗЕленський свиня! І СН-це повна уйня! Бариги від влади, провладне ла*но, чорти б вас вхопили, та нам що з того? Нам легше не стане, ми всі кріпаки. КозАків немає, одні кізЯки. Не буде тут щастя, не буде життя, допоки керує зелена свиня.
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26.08.2023 01:14 Ответить
Атака - самий кращий вид захисту. Цю істину добре знають у МО.
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26.08.2023 06:41 Ответить
Того хто писав цю відповідь (вважаючи всіх дурнями крім себе) одягти в ці куртки і до холодильника без права виходити на два тижні. Думаю температура має бути - 24 до - 19.
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26.08.2023 08:20 Ответить
Мова про те що здорожчало з Туреччини одна ціна а після Молдови то вже інша🙄
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26.08.2023 08:26 Ответить
*****,ну мы ведь уже проходили это с яйцами за 17 грн шт...
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26.08.2023 08:52 Ответить
Где этого минобороны нашли? Кто его назначил перед войной? А главу СБУ.
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26.08.2023 09:40 Ответить
Пане, Іван Непупік (а може там ще щось НЕ), то Ви, мабуть, сам злодій, що злодіїв підтримуєте?
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26.08.2023 10:06 Ответить
Що форма ,що куртки,білизна, фліски,якість зрівняти з останнім довоєнним роком набагато гірша,штани видали просто лайно навіть на ппд не витримали 2місяці🤮🤮🤮🤮🤮🥰
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01.02.2024 19:57 Ответить
Чого головний зелений і його шобла не носять ту форму🫣
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01.02.2024 20:00 Ответить
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