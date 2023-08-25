Минобороны готовит иски к СМИ и лицам, распространяющим ложные сведения о подмене формы ВСУ: Жалобы на куртки от военных не поступало

Министерство обороны заявило, что ни от одного военнослужащего не поступало обращений относительно ненадлежащего качества зимних курток или штанов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, по данным МО, заместитель министра Денис Шарапов пошагово разъяснил членам антикоррупционного комитета и другим народным депутатам, каким образом был организован процесс закупок, и предоставил для изучения предусмотренные украинским законодательством документы.

На заседании были продемонстрированы образцы зимней формы по контракту поставщика, к которому возникли публичные вопросы. Данный поставщик наравне с другими был отобран в соответствии с действующим состоянием на сентябрь 2022 года порядком и на основании коммерческих предложений, соответствующих рыночным ценам, и после предоставления образца продукции. Поставленная продукция была принята в установленном порядке специалистами Сил логистики ВСУ без существенных замечаний по качеству.

Одним из предметов внимания является публикация в СМИ документа, похожего на инвойс, предоставляемого субъектами хозяйствования в юрисдикции Турецкой Республики. Данный документ, заключенный на турецком языке, не поступал в Минобороны и не формировался в процессе заключения и выполнения указанных контрактов в соответствии с законодательством Украины, поэтому Министерство не может комментировать его природу.

Кроме того, следует отметить, что обсуждаемый документ, похожий на инвойс, датируется декабрем 2022 года, при том, что предложение от поставщика поступило в МОУ в августе 2022 и с ценой в 86 долларов США за куртку, контракт был заключен в сентябре, а проплата состоялась в октябре 2022 года с тем же ценовым предложением. То есть, за несколько месяцев до появления в декабре документа, похожего на инвойс", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что Минобороны полностью открыто для проверок по указанным вопросам, а также готово в рамках компетенции содействовать правоохранительным органам во время проведения расследований.

"При этом изучить всю имеющуюся документацию по контракту будет предложено и Общественному антикоррупционному совету при Минобороны.

Минобороны готово содействовать в проверке всех поставленных по указанному контракту зимних курток, чтобы снять сомнения в том, что более 120 000 военнослужащих получили зимние куртки по результатам выполнения контрактов. Ведь согласно информации от Тыла Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины:

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1. В Тыл Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины не поступали акты рекламаций и обращение относительно ненадлежащего качества имущества поставленного по договору поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 и № VV2022-M1708 от 02.09.

2. Согласно полученным отзывам от воинских частей Вооруженных Сил Украины по результатам анализа эксплуатации курток и брюк зимних поставленных компанией VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI установлено, что изделия имеют удобный дизайн и улучшенную функциональность, обеспечивающую внешнюю защиту от холода, ветра и снега.

Аналогично, в Миноборону, как и в Тыл Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, не поступало ни от одного военнослужащего обращение относительно ненадлежащего качества зимних курток или штанов по указанному контракту", - говорится в заявлении Министерства.

На заседании комитета не успели заслушать всех представителей Минобороны и ВСУ, поэтому Министерство готово к продолжению разбирательства.

"В то же время, в связи с появлением в отдельных средствах массовой информации манипулятивных и ложных утверждений о якобы подмене зимней формы пожилой, Министерство обороны Украины начало подготовку судебных исков к СМИ и лиц, которые намеренно распространяют ложные сведения", - подытожили в МО.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

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