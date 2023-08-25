Минобороны готовит иски к СМИ и лицам, распространяющим ложные сведения о подмене формы ВСУ: Жалобы на куртки от военных не поступало
Министерство обороны заявило, что ни от одного военнослужащего не поступало обращений относительно ненадлежащего качества зимних курток или штанов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Так, по данным МО, заместитель министра Денис Шарапов пошагово разъяснил членам антикоррупционного комитета и другим народным депутатам, каким образом был организован процесс закупок, и предоставил для изучения предусмотренные украинским законодательством документы.
На заседании были продемонстрированы образцы зимней формы по контракту поставщика, к которому возникли публичные вопросы. Данный поставщик наравне с другими был отобран в соответствии с действующим состоянием на сентябрь 2022 года порядком и на основании коммерческих предложений, соответствующих рыночным ценам, и после предоставления образца продукции. Поставленная продукция была принята в установленном порядке специалистами Сил логистики ВСУ без существенных замечаний по качеству.
Одним из предметов внимания является публикация в СМИ документа, похожего на инвойс, предоставляемого субъектами хозяйствования в юрисдикции Турецкой Республики. Данный документ, заключенный на турецком языке, не поступал в Минобороны и не формировался в процессе заключения и выполнения указанных контрактов в соответствии с законодательством Украины, поэтому Министерство не может комментировать его природу.
Кроме того, следует отметить, что обсуждаемый документ, похожий на инвойс, датируется декабрем 2022 года, при том, что предложение от поставщика поступило в МОУ в августе 2022 и с ценой в 86 долларов США за куртку, контракт был заключен в сентябре, а проплата состоялась в октябре 2022 года с тем же ценовым предложением. То есть, за несколько месяцев до появления в декабре документа, похожего на инвойс", - говорится в сообщении.
Там отметили, что Минобороны полностью открыто для проверок по указанным вопросам, а также готово в рамках компетенции содействовать правоохранительным органам во время проведения расследований.
"При этом изучить всю имеющуюся документацию по контракту будет предложено и Общественному антикоррупционному совету при Минобороны.
Минобороны готово содействовать в проверке всех поставленных по указанному контракту зимних курток, чтобы снять сомнения в том, что более 120 000 военнослужащих получили зимние куртки по результатам выполнения контрактов. Ведь согласно информации от Тыла Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины:
1. В Тыл Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины не поступали акты рекламаций и обращение относительно ненадлежащего качества имущества поставленного по договору поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 и № VV2022-M1708 от 02.09.
2. Согласно полученным отзывам от воинских частей Вооруженных Сил Украины по результатам анализа эксплуатации курток и брюк зимних поставленных компанией VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI установлено, что изделия имеют удобный дизайн и улучшенную функциональность, обеспечивающую внешнюю защиту от холода, ветра и снега.
Аналогично, в Миноборону, как и в Тыл Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, не поступало ни от одного военнослужащего обращение относительно ненадлежащего качества зимних курток или штанов по указанному контракту", - говорится в заявлении Министерства.
На заседании комитета не успели заслушать всех представителей Минобороны и ВСУ, поэтому Министерство готово к продолжению разбирательства.
"В то же время, в связи с появлением в отдельных средствах массовой информации манипулятивных и ложных утверждений о якобы подмене зимней формы пожилой, Министерство обороны Украины начало подготовку судебных исков к СМИ и лиц, которые намеренно распространяют ложные сведения", - подытожили в МО.
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.
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Зараз ще й Залужного змусять дякувати найвеличніВшивому та яйцеголовому за прекрасний товар.
Прокляття турецьких курток: страшна історія з МінОборони України триває
https://www.youtube.com/watch?v=Y-hpg9zQ00g
змі *****, кацапські батальони вагнирівців дайош,
бо їхніх "командирів" було цинічно знищєно - розум закінчився остаточно....
От пейсаті гниди хитророблені, проблема не в якості курток, а в грошах, які ви, суки, вкрали!Так військові поки-що таким не займаються, в них трохи інші завдання, поки-що...
Просто плевали на всех. А если будет буза, то всех перекрасят в проросийских.
Уже за руку споймали, а они божью росу пускают в глаза. Даже в "Украинской правде" наваяли якобы, расследование побыстрому, скоты.
Слуги народа в публичном пространстве только что заявили, что увеличение цены формы с 142 тысячи на 421 тысячи с дальнейшим превращением этой летней формы в зимнюю это не преступление, так как нет ни одной жалобы.
В Украине тоже никто из водителей не жаловался на то, что они ездят по самым дорогим в мире дорогам.
Готує судові позиви проти українців.
Так что своих "Свинарчуков" у него точно нет.
Звичайна демагогія.
Відповідь НЕ НА ТЕ ЗАПИТАННЯ
нЕ ПРО ЯКІСТЬ БУЛА РОЗМОВА,А ПРО ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ.
ЯКЩО НЕ РЄЗНІКОВ,то хтось з підлеглих повинен відповісти.
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991 Інши кодекси
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Переглядів
https://telegram.me/share/url?url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_358/ https://www.youtube.com/channel/UCwa4l8XMItEdQdRdwWA1Y8Q?sub_confirmation=1
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1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -
караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років
МО обвиняется относительно контракта №VV2022-М1908
"показуємо, як у грудні 2022 року (коли вже не було жодної панікі-істєрікі перших місяців вторгнення) з Туреччини до України виїхала вантажівка з одягом для наших воїнів. На старті ця форма важила і коштувала як звичайна літня форма. І називалась вона просто "камуфляжна". А останній документ був вже про "зимовий одяг".
Предъявите ЛЕТНЮЮ куртку с ярлыком контракта, по которой она оформлена как ЗИМНЯЯ - и делу конец!
https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 Із змінами і доповненнями, внесеними
https://ips.ligazakon.net/document/view/t112952?ed=2011_02_01&an=35 Законами https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 України
По краям расположены двери.
На последней написано: "Знаю»,
А на первой написано:"Верю».
Ты, одной головой обладая,
Никогда не войдешь в обе двери:
Если веришь, то веришь не зная,
Если знаешь, то знаешь не веря."
https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
Вишенька на торті по розкраданню - корм рибкам на ЗАЕС. На нього у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.