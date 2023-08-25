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Новини
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Міноборони готує позови до ЗМІ та осіб, які поширюють неправдиві відомості про підміну форми ЗСУ: Скарг на куртки від військових не надходило

міноборони

Міністерство оборони заявило, що від жодного військовослужбовця не надходило звернень щодо неналежної якості зимових курток чи штанів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, за даними МО, заступник міністра Денис Шарапов покроково роз'яснив членам антикорупційного комітету та іншим народним депутатам, яким чином було організовано процес закупівель, та надав для вивчення передбачені українським законодавством документи.

"На засіданні було продемонстровано зразки зимової форми за контрактом постачальника, до якого виникли публічні запитання. Даного постачальника нарівні з іншими було відібрано згідно з діючим станом на вересень 2022 року порядком та на підставі комерційних пропозицій, які відповідали ринковим цінам, і після надання зразка продукції. Поставлена продукція була прийнята у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості.

Одним з предметів уваги є публікація у ЗМІ документу, який схожий на інвойс, що надається суб'єктами господарювання у юрисдикції Турецької Республіки. Даний документ укладений турецькою мовою не надходив до Міноборони і не формувався у процесі укладання та виконання зазначених контрактів відповідно до законодавства України, тому Міністерство не може коментувати його природу.

Окрім того, варто зауважити, що обговорюваний документ, схожий на інвойс, датується груднем 2022 року, при тому, що пропозиція від постачальника надійшла до МОУ у серпні 2022 і з ціною у 86 доларів США за куртку, контракт було укладено у вересні, а проплата відбулася у жовтні 2022 з тією ж ціновою пропозицією. Тобто, за кілька місяців до появи у грудні документу, який схожий на інвойс", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки, - УП. ВIДЕО

Там зазначили, що Міноборони повністю відкрите для перевірок щодо зазначених питань, а також готове у межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань.

"При цьому, вивчити всю наявну документацію щодо контракту буде запропоновано і Громадській антикорупційній раді при Міноборони. 

Міноборони готове сприяти у перевірці всіх поставлених за зазначеним контрактом зимових курток, аби зняти сумніви щодо того, що понад 120000 військовослужбовців отримали зимові куртки за результатами виконання контрактів. Адже згідно з інформацією від Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України:

Також читайте: Міноборони судиться з "Укрспецекспортом" через зрив постачання мін

1. До Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України не надходили акти рекламацій та звернення щодо неналежної якості майна поставленого за договором поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 та № VV2022-M1708 від 09.09.2022.

2. Відповідно до отриманих відгуків від військових частин Збройних Сил України за результатами аналізу експлуатації курток та штанів зимових поставлених компанією VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI встановлено, що вироби мають зручний дизайн та покращену функціональність, яка забезпечує зовнішній захист від холоду, вітру та снігу.

Аналогічно, до Міноборони, як і до Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України, не надходили від жодного військовослужбовця звернення щодо неналежної якості зимових курток чи штанів за зазначеним контрактом", - йдеться у заяві Міністерства.

На засіданні комітету не встигли заслухати усіх представників Міноборони та ЗСУ, тому Міністерство готове до продовження розгляду.

"Водночас, у зв’язку з появою в окремих засобах масової інформації маніпулятивних та неправдивих тверджень щодо начебто підміни зимової форми літньою, Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості", - підсумували у МО.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Дивіться: Заступник Резнікова Шарапов намагався обманути антикоркомітет Ради та приніс на засідання зимову куртку для ЗСУ з іншого контракту, - Шабунін. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355)


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Топ коментарі
+82
Бггг, і дісно.. які скарги на зимові куртки в середині Серпня? Шах і мат, порохоботи
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25.08.2023 15:10
+62
Здається правий був той сенатор що казав що вибори в Україні мають відбутися за любих умов. Ви теж вже набридла ця шобла.
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25.08.2023 15:11
+50
З.І. А в середині Грудня скажуть "про%балі". І нарід їм все пробачить.
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25.08.2023 15:12
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а чего за "яйца в килограммах" МО не возбудилось в судах "про неправдыви видомости" защищая честь честного Резникокова?
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25.08.2023 15:21 Відповісти
А чого влітку скаржитись на літні куртки? Спека така, що і на майку скаржитись якось не того. І то дарма, що на куртці написано, що вона зимова - глобальне ж, бл@дь, потепління
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25.08.2023 15:23 Відповісти
Військовим дозволено скаржитися? Чи це військова таємниця?
Зараз ще й Залужного змусять дякувати найвеличніВшивому та яйцеголовому за прекрасний товар.
Прокляття турецьких курток: страшна історія з МінОборони України триває
https://www.youtube.com/watch?v=Y-hpg9zQ00g
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25.08.2023 15:27 Відповісти
та і на яйця начебто не було нарікань...
змі *****, кацапські батальони вагнирівців дайош,
бо їхніх "командирів" було цинічно знищєно - розум закінчився остаточно....
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25.08.2023 15:29 Відповісти
))) Матір Божья,не думав що доживу до такого Гівнячого Гівна )))
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25.08.2023 15:29 Відповісти
Ахахаха...парапапам, ВСЁ!
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25.08.2023 15:32 Відповісти
правильно, можна ще доводити, що ніяких курток взагалі не було не зимових, ні літніх..., з'їли миші...
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25.08.2023 15:33 Відповісти
Еее, козли , слухайте сюди! Претензій до курток нема. Претензії до вас, суки, як ви їх закупали. І будете ,тварюки, сидіти на лаві підсудних і ногами терти.
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25.08.2023 15:34 Відповісти
Так, так. Скарги на яйчі по 17 грн від військових теж не надходило... Всіх до суду...
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25.08.2023 15:37 Відповісти
Це ж вже було!
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25.08.2023 15:39 Відповісти
Перепрошую! А скарг віж військових на що?! На якість літніх курток? Реально може й нема? На їх ціну? А військових то гребе? Чи може на лейбачок, що на тій куртці пришитий. так то взагаля похрін!
От пейсаті гниди хитророблені, проблема не в якості курток, а в грошах, які ви, суки, вкрали!Так військові поки-що таким не займаються, в них трохи інші завдання, поки-що...
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25.08.2023 15:40 Відповісти
Викриваючи факти корупції у владі, та шалене розкрадання на поставках в Армію, ви допомагаєте Кремлю!!!!!
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25.08.2023 15:40 Відповісти
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25.08.2023 19:32 Відповісти
Это же надо так нагло "валить балкон"!
Просто плевали на всех. А если будет буза, то всех перекрасят в проросийских.
Уже за руку споймали, а они божью росу пускают в глаза. Даже в "Украинской правде" наваяли якобы, расследование побыстрому, скоты.
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25.08.2023 15:42 Відповісти
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25.08.2023 15:42 Відповісти
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25.08.2023 15:50 Відповісти
Майбутній посол України у Великобританії . Мабуть чимчикую верительни грамоти вручати. Оце вибрали, так вибрал
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25.08.2023 20:38 Відповісти
а куртка такая большая - яйца греет?
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25.08.2023 15:59 Відповісти
Здається за яйця вони теж хотіли судитись
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25.08.2023 15:45 Відповісти
на яйца по 17 грн в армии тоже никто из военнослужащих не жаловался.

Слуги народа в публичном пространстве только что заявили, что увеличение цены формы с 142 тысячи на 421 тысячи с дальнейшим превращением этой летней формы в зимнюю это не преступление, так как нет ни одной жалобы.

В Украине тоже никто из водителей не жаловался на то, что они ездят по самым дорогим в мире дорогам.
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25.08.2023 16:13 Відповісти
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25.08.2023 15:45 Відповісти
Та вже ціла свиноферма зелі знайшлась.
Готує судові позиви проти українців.
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25.08.2023 15:46 Відповісти
"Свинарчуки" закупали практически недоступные и крайне необходимые для военной техники комплектующие, за что были оболганы рашенскими агентами, которые рвались к власти.
Так что своих "Свинарчуков" у него точно нет.
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25.08.2023 15:58 Відповісти
Слугарчуки.
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25.08.2023 16:07 Відповісти
А скарги на яйця по 17 грн надходили від військових ?
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25.08.2023 15:50 Відповісти
Эту закупленную зимнюю форму должны были начать выдавать только этой осенью. Теперь судя по этому заявлению, эту партию фуфла выдавать не будут вообще. Соответственно жалоб не будет до следующего лета. Шах и мат, порохоботы!
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25.08.2023 15:58 Відповісти
Лякають... Старі добрі понти...
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25.08.2023 16:00 Відповісти
З яйцями було те ж саме.
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25.08.2023 16:01 Відповісти
гниди...
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25.08.2023 16:03 Відповісти
Який сором! Ці щури повинні розкаятися а вон ідуть до суду. бійці за свої кошти докупають амуніцію і вони ніколи не скаржаться, бо в армії це як сцяти проти вітру.
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25.08.2023 16:04 Відповісти
Міністерство оборони заявило, що від жодного військовослужбовця не надходило звернень щодо неналежної якості зимових курток чи штанів. --- і мабуть ні один війсковослужбовець не знає, як на ціні одягу , в котрий він вдітий "зелені аферисти з МО" чистять кишені українців ,в тому числі рідних,та знайомих ,батьків,дітей,онуків - захисників України,
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25.08.2023 16:05 Відповісти
Мабуть, ОП треба унять ретивых заготовителей МО, поки родичі тих, хто не жаліється на якість получених курток (можливо, не тільки їх) не тому, що всім задоволені, а тому, що виконують завдання БУТИ - НЕБУТИ всій Україні НЕ "підняли на прапори" лозунг "торгівля на КРОВІ", а чиєюсь мишиною вознею" - відповідні комітети, що і виконується, нажаль, з зайвим PRом.
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25.08.2023 17:38 Відповісти
Міністерство оборони заявило, що від жодного військовослужбовця не надходило звернень щодо неналежної якості

Звичайна демагогія.

Відповідь НЕ НА ТЕ ЗАПИТАННЯ

нЕ ПРО ЯКІСТЬ БУЛА РОЗМОВА,А ПРО ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ.

ЯКЩО НЕ РЄЗНІКОВ,то хтось з підлеглих повинен відповісти.

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991 Інши кодекси

97043

Переглядів
https://telegram.me/share/url?url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_358/ https://www.youtube.com/channel/UCwa4l8XMItEdQdRdwWA1Y8Q?sub_confirmation=1

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1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -

караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років

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25.08.2023 17:41 Відповісти
Треба донати на снацперки для шапіто...
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25.08.2023 16:30 Відповісти
Лицемірству ЗЕлених НЕМАЄ МЕЖ. Брешуть в очі, а винен той, хто викриває брехню.
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25.08.2023 16:32 Відповісти
Це зрозуміла реакція типу "найкраща оборона - це наступ".
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25.08.2023 17:40 Відповісти
Порохобот?
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26.08.2023 08:37 Відповісти
Мстливость видимо это их националтная черта....
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25.08.2023 16:33 Відповісти
...и хуцпа
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25.08.2023 19:11 Відповісти
******* їх аціональна риса.
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25.08.2023 21:53 Відповісти
...вот и узнаем,кто спер деньги из бюджета .
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25.08.2023 16:35 Відповісти
73% виборців зелені -ви зробили їх разом: зелених гнид, корупціонеров, зрадників, ухилянтів, ждунів і слуг урода. Зараз Україна вмивається кривавими сльозами за ваш вибір у 2019 році.
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25.08.2023 16:39 Відповісти
А вони продовжують ржать. Он в Києві очікується ЄДИНИЙ!!!! квартал. Отих сук, що будуть заходити в те шапіто закидать би всіх тухлими яйцями по 17.
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25.08.2023 16:50 Відповісти
Досить затикати ЗМІ, не подобається справедлива критика, замість позовів до суду краще займіться справами і забезпечуйте військових чим потрібно, досить виїзжати на волонтерах і на копійках простих українців. Ганбище в умовах війни!
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25.08.2023 16:43 Відповісти
Так, нажаль, це може бути не тільки виправданням назовні за "свободу слова в клітці", але й до подальшого регресу з цією свободою.
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25.08.2023 17:44 Відповісти
Народжений красти працювати не буде.
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25.08.2023 17:44 Відповісти
Гавно вопрос!
МО обвиняется относительно контракта №VV2022-М1908
"показуємо, як у грудні 2022 року (коли вже не було жодної панікі-істєрікі перших місяців вторгнення) з Туреччини до України виїхала вантажівка з одягом для наших воїнів. На старті ця форма важила і коштувала як звичайна літня форма. І називалась вона просто "камуфляжна". А останній документ був вже про "зимовий одяг".
Предъявите ЛЕТНЮЮ куртку с ярлыком контракта, по которой она оформлена как ЗИМНЯЯ - и делу конец!
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25.08.2023 17:03 Відповісти
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів


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25.08.2023 17:43 Відповісти
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 Із змінами і доповненнями, внесеними
https://ips.ligazakon.net/document/view/t112952?ed=2011_02_01&an=35 Законами https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 України
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26.08.2023 09:39 Відповісти
Особисто в мене, ЧОМУСЬ(?) більше довіри до опонентів замівМО.
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25.08.2023 17:47 Відповісти
"Нас мотает от края до края,
По краям расположены двери.
На последней написано: "Знаю»,
А на первой написано:"Верю».

Ты, одной головой обладая,
Никогда не войдешь в обе двери:
Если веришь, то веришь не зная,
Если знаешь, то знаешь не веря."
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26.08.2023 09:41 Відповісти
Олексій Оскер звернувся до нардепів:"Складіть мандати, привітайте Україну"

https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
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25.08.2023 17:30 Відповісти
Это еще один яркий пример того, что называется - хуцпа
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25.08.2023 17:31 Відповісти
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25.08.2023 17:34 Відповісти
По-перше, мова йде не про якість, а вартість, по-друге, вартість збільшена шахрайством, по-третє, форма придбана за рахунок бюджету, отже за кошти платників податків, в-четверте, різниця в ціні лягла у кишені приватних осіб, і саме головне- без одобрям зверху таке провернути було неможливо, тому МО на чолі з нешановним резніковим краще закрити рота і не робити дурниками громадян України
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25.08.2023 17:55 Відповісти
Нет,пусть не закрывают рот,пусть будет громкий шкандаль,кто-то должен ответить.
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25.08.2023 18:33 Відповісти
У відосіках нічого про це непочуєм від солнцесіяющого
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25.08.2023 18:24 Відповісти
А слабо було депутатам подивитись в "оригінальні" документи і побачити, що зазначена в СМR вага вантажу 7063 кг, а кількість комплектів 4900, тож вага одного комплекту 1,44 кг (7063/4900=1,44), що відповідає літній формі. Зимовий комплект, що приперли на демонстрацію, має вагу 3-5 кг . Тому ніяких позовів не буде. Нехай "сушать сухарі".
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25.08.2023 18:31 Відповісти
Зеля цілий серіал знімав і кожної п'ятниці з кварталом владу обсірав.
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25.08.2023 18:42 Відповісти
Люди пишуть
Вишенька на торті по розкраданню - корм рибкам на ЗАЕС. На нього у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.
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25.08.2023 18:45 Відповісти
Усе правильно, ідіоти, ганьбіться до кінця. Йолопи завжди йдуть до кінця.
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25.08.2023 18:59 Відповісти
Скарг на яйця за 17 грн. від військових не надходило. Скарг на те, що вивели за кордон 33 млрд. грн. на початку агресії, від військових не надходило. Скарг на те, що розмінували Південь від військових не надходило. Скарг на те, що обіцяних шашликів не було, від військових не надходило. Ну й т. д. МО вважає українців ідіотами.
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25.08.2023 19:09 Відповісти
Підара... Якщо одним словом ! рєзнікофф.
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25.08.2023 19:32 Відповісти
От тварюки ж, і тут викрутять все навиворіт: форму ніхто не підміняв, підмінили документи і в них вже літня форма, яку отримали по факту, стала зимньою і втричі дорожча.
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25.08.2023 19:41 Відповісти
Альо зелені! Якщо зимою почнуться скарги на куртки, ви підете під кримінал!!!! Або на вербу! Дістали отим ''дзюренням'' в очі!
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25.08.2023 20:15 Відповісти
Жалобы на куртки от военных не поступало .... и на откат в 200% тоже... Их тупость может соперничать только с их наглостью
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25.08.2023 21:43 Відповісти
Пішли в повну несознанку.
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25.08.2023 21:58 Відповісти
Мо, серйозно? Скарг не надходило може тому, що форму потрібно купляти за свій кошт, або військові просто бояться критикувати?
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25.08.2023 22:24 Відповісти
В таких случаях думаю метод Павлюченко самый эффективный.
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25.08.2023 22:40 Відповісти
військовослужбовець хіба може написати що він придбав неякісну форму за свої гроши?
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25.08.2023 23:00 Відповісти
А що армія? Мовчить. Мовчать кріпаки. Така їх доля. Язики в сраку засунули. Агов, залужний, а що ти теж мовчиш? Це ж ти кріпаків на смерть посилаєш. Чи ти теж "не в курсі"? А може ти теж в долі? Була б в тебе честь-вирішив би давно це питання. Тому ти в долі . Не даремно колись ти хвалився що герасимов твій вчитель
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26.08.2023 01:12 Відповісти
ЗЕленський скотина, ЗЕленський свиня! І СН-це повна уйня! Бариги від влади, провладне ла*но, чорти б вас вхопили, та нам що з того? Нам легше не стане, ми всі кріпаки. КозАків немає, одні кізЯки. Не буде тут щастя, не буде життя, допоки керує зелена свиня.
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26.08.2023 01:14 Відповісти
Атака - самий кращий вид захисту. Цю істину добре знають у МО.
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26.08.2023 06:41 Відповісти
Того хто писав цю відповідь (вважаючи всіх дурнями крім себе) одягти в ці куртки і до холодильника без права виходити на два тижні. Думаю температура має бути - 24 до - 19.
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26.08.2023 08:20 Відповісти
Мова про те що здорожчало з Туреччини одна ціна а після Молдови то вже інша🙄
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26.08.2023 08:26 Відповісти
*****,ну мы ведь уже проходили это с яйцами за 17 грн шт...
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26.08.2023 08:52 Відповісти
Где этого минобороны нашли? Кто его назначил перед войной? А главу СБУ.
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26.08.2023 09:40 Відповісти
Пане, Іван Непупік (а може там ще щось НЕ), то Ви, мабуть, сам злодій, що злодіїв підтримуєте?
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26.08.2023 10:06 Відповісти
Що форма ,що куртки,білизна, фліски,якість зрівняти з останнім довоєнним роком набагато гірша,штани видали просто лайно навіть на ппд не витримали 2місяці🤮🤮🤮🤮🤮🥰
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01.02.2024 19:57 Відповісти
Чого головний зелений і його шобла не носять ту форму🫣
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01.02.2024 20:00 Відповісти
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