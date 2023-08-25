Міноборони готує позови до ЗМІ та осіб, які поширюють неправдиві відомості про підміну форми ЗСУ: Скарг на куртки від військових не надходило
Міністерство оборони заявило, що від жодного військовослужбовця не надходило звернень щодо неналежної якості зимових курток чи штанів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Так, за даними МО, заступник міністра Денис Шарапов покроково роз'яснив членам антикорупційного комітету та іншим народним депутатам, яким чином було організовано процес закупівель, та надав для вивчення передбачені українським законодавством документи.
"На засіданні було продемонстровано зразки зимової форми за контрактом постачальника, до якого виникли публічні запитання. Даного постачальника нарівні з іншими було відібрано згідно з діючим станом на вересень 2022 року порядком та на підставі комерційних пропозицій, які відповідали ринковим цінам, і після надання зразка продукції. Поставлена продукція була прийнята у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості.
Одним з предметів уваги є публікація у ЗМІ документу, який схожий на інвойс, що надається суб'єктами господарювання у юрисдикції Турецької Республіки. Даний документ укладений турецькою мовою не надходив до Міноборони і не формувався у процесі укладання та виконання зазначених контрактів відповідно до законодавства України, тому Міністерство не може коментувати його природу.
Окрім того, варто зауважити, що обговорюваний документ, схожий на інвойс, датується груднем 2022 року, при тому, що пропозиція від постачальника надійшла до МОУ у серпні 2022 і з ціною у 86 доларів США за куртку, контракт було укладено у вересні, а проплата відбулася у жовтні 2022 з тією ж ціновою пропозицією. Тобто, за кілька місяців до появи у грудні документу, який схожий на інвойс", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що Міноборони повністю відкрите для перевірок щодо зазначених питань, а також готове у межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань.
"При цьому, вивчити всю наявну документацію щодо контракту буде запропоновано і Громадській антикорупційній раді при Міноборони.
Міноборони готове сприяти у перевірці всіх поставлених за зазначеним контрактом зимових курток, аби зняти сумніви щодо того, що понад 120000 військовослужбовців отримали зимові куртки за результатами виконання контрактів. Адже згідно з інформацією від Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України:
1. До Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України не надходили акти рекламацій та звернення щодо неналежної якості майна поставленого за договором поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 та № VV2022-M1708 від 09.09.2022.
2. Відповідно до отриманих відгуків від військових частин Збройних Сил України за результатами аналізу експлуатації курток та штанів зимових поставлених компанією VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI встановлено, що вироби мають зручний дизайн та покращену функціональність, яка забезпечує зовнішній захист від холоду, вітру та снігу.
Аналогічно, до Міноборони, як і до Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України, не надходили від жодного військовослужбовця звернення щодо неналежної якості зимових курток чи штанів за зазначеним контрактом", - йдеться у заяві Міністерства.
На засіданні комітету не встигли заслухати усіх представників Міноборони та ЗСУ, тому Міністерство готове до продовження розгляду.
"Водночас, у зв’язку з появою в окремих засобах масової інформації маніпулятивних та неправдивих тверджень щодо начебто підміни зимової форми літньою, Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості", - підсумували у МО.
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз ще й Залужного змусять дякувати найвеличніВшивому та яйцеголовому за прекрасний товар.
Прокляття турецьких курток: страшна історія з МінОборони України триває
https://www.youtube.com/watch?v=Y-hpg9zQ00g
змі *****, кацапські батальони вагнирівців дайош,
бо їхніх "командирів" було цинічно знищєно - розум закінчився остаточно....
От пейсаті гниди хитророблені, проблема не в якості курток, а в грошах, які ви, суки, вкрали!Так військові поки-що таким не займаються, в них трохи інші завдання, поки-що...
Просто плевали на всех. А если будет буза, то всех перекрасят в проросийских.
Уже за руку споймали, а они божью росу пускают в глаза. Даже в "Украинской правде" наваяли якобы, расследование побыстрому, скоты.
Слуги народа в публичном пространстве только что заявили, что увеличение цены формы с 142 тысячи на 421 тысячи с дальнейшим превращением этой летней формы в зимнюю это не преступление, так как нет ни одной жалобы.
В Украине тоже никто из водителей не жаловался на то, что они ездят по самым дорогим в мире дорогам.
Готує судові позиви проти українців.
Так что своих "Свинарчуков" у него точно нет.
Звичайна демагогія.
Відповідь НЕ НА ТЕ ЗАПИТАННЯ
нЕ ПРО ЯКІСТЬ БУЛА РОЗМОВА,А ПРО ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ.
ЯКЩО НЕ РЄЗНІКОВ,то хтось з підлеглих повинен відповісти.
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991 Інши кодекси
97043
Переглядів
https://telegram.me/share/url?url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_358/ https://www.youtube.com/channel/UCwa4l8XMItEdQdRdwWA1Y8Q?sub_confirmation=1
Додати в обране
1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -
караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років
МО обвиняется относительно контракта №VV2022-М1908
"показуємо, як у грудні 2022 року (коли вже не було жодної панікі-істєрікі перших місяців вторгнення) з Туреччини до України виїхала вантажівка з одягом для наших воїнів. На старті ця форма важила і коштувала як звичайна літня форма. І називалась вона просто "камуфляжна". А останній документ був вже про "зимовий одяг".
Предъявите ЛЕТНЮЮ куртку с ярлыком контракта, по которой она оформлена как ЗИМНЯЯ - и делу конец!
https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 Із змінами і доповненнями, внесеними
https://ips.ligazakon.net/document/view/t112952?ed=2011_02_01&an=35 Законами https://ips.ligazakon.net/document/view/t042222?ed=2004_12_08&an=167 України
По краям расположены двери.
На последней написано: "Знаю»,
А на первой написано:"Верю».
Ты, одной головой обладая,
Никогда не войдешь в обе двери:
Если веришь, то веришь не зная,
Если знаешь, то знаешь не веря."
https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
Вишенька на торті по розкраданню - корм рибкам на ЗАЕС. На нього у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.