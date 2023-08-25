Міноборони готує позови до ЗМІ та осіб, які поширюють неправдиві відомості про підміну форми ЗСУ: Скарг на куртки від військових не надходило

Міністерство оборони заявило, що від жодного військовослужбовця не надходило звернень щодо неналежної якості зимових курток чи штанів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, за даними МО, заступник міністра Денис Шарапов покроково роз'яснив членам антикорупційного комітету та іншим народним депутатам, яким чином було організовано процес закупівель, та надав для вивчення передбачені українським законодавством документи.

"На засіданні було продемонстровано зразки зимової форми за контрактом постачальника, до якого виникли публічні запитання. Даного постачальника нарівні з іншими було відібрано згідно з діючим станом на вересень 2022 року порядком та на підставі комерційних пропозицій, які відповідали ринковим цінам, і після надання зразка продукції. Поставлена продукція була прийнята у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості.

Одним з предметів уваги є публікація у ЗМІ документу, який схожий на інвойс, що надається суб'єктами господарювання у юрисдикції Турецької Республіки. Даний документ укладений турецькою мовою не надходив до Міноборони і не формувався у процесі укладання та виконання зазначених контрактів відповідно до законодавства України, тому Міністерство не може коментувати його природу.

Окрім того, варто зауважити, що обговорюваний документ, схожий на інвойс, датується груднем 2022 року, при тому, що пропозиція від постачальника надійшла до МОУ у серпні 2022 і з ціною у 86 доларів США за куртку, контракт було укладено у вересні, а проплата відбулася у жовтні 2022 з тією ж ціновою пропозицією. Тобто, за кілька місяців до появи у грудні документу, який схожий на інвойс", - йдеться в повідомленні.

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Там зазначили, що Міноборони повністю відкрите для перевірок щодо зазначених питань, а також готове у межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань.

"При цьому, вивчити всю наявну документацію щодо контракту буде запропоновано і Громадській антикорупційній раді при Міноборони.

Міноборони готове сприяти у перевірці всіх поставлених за зазначеним контрактом зимових курток, аби зняти сумніви щодо того, що понад 120000 військовослужбовців отримали зимові куртки за результатами виконання контрактів. Адже згідно з інформацією від Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України:

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1. До Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України не надходили акти рекламацій та звернення щодо неналежної якості майна поставленого за договором поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 та № VV2022-M1708 від 09.09.2022.

2. Відповідно до отриманих відгуків від військових частин Збройних Сил України за результатами аналізу експлуатації курток та штанів зимових поставлених компанією VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI встановлено, що вироби мають зручний дизайн та покращену функціональність, яка забезпечує зовнішній захист від холоду, вітру та снігу.

Аналогічно, до Міноборони, як і до Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України, не надходили від жодного військовослужбовця звернення щодо неналежної якості зимових курток чи штанів за зазначеним контрактом", - йдеться у заяві Міністерства.

На засіданні комітету не встигли заслухати усіх представників Міноборони та ЗСУ, тому Міністерство готове до продовження розгляду.

"Водночас, у зв’язку з появою в окремих засобах масової інформації маніпулятивних та неправдивих тверджень щодо начебто підміни зимової форми літньою, Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості", - підсумували у МО.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

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