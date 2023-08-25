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На Купянском и Лиманском направлениях враг перегруппировывается после серьезных потерь, - Сырский

сирський

На Купянском и Лиманском направлениях враг перегруппировывается после серьезных потерь и перебрасывает на фронт только что сформированные части.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная обстановка на Восточном направлении остается напряженной. После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ новосозданные бригады и дивизии", - отметил Сырский.

По его словам, главная цель этих мер – повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления", - подчеркнул Сырский.

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Автор: 

армия РФ (19087) Лиман (317) Александр Сырский (568) Купянск (616)


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Бутусов вчара говорив теж,що там рашисти мають певні успіхи
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25.08.2023 19:23 Ответить
Вже навіть американці висловили невдоволення політичною ціллю Зеленського будь якими втратами взяти Бахмут. Спалюється техніка надана для контр наступу, великі втрати людей. Але Сирський виконує не директиви Генштабу, а наказ з ОПи. Просувань нема. Зате кожен день одне - "війська продовжують наступальні дії, та укріплюються в обороні."
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25.08.2023 19:28 Ответить
і скільки таким як ти засранцям платять в путлєровській трольні? "навіть американці" -а американці що пуп землі? щось по їх діях не видно -засунули голову в пісок і по каплі посилають Україні зброї.... І хто бере Бахмут?ДЕ ТИ ЦЕ побачив? .... А Залужний+Сирський своє діло знають, тільки рашисти міфи розказують про контри між ними -а вони дружать з 2004 року.... трольня довбана....
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25.08.2023 19:36 Ответить
Проти Сирського ципсятіна потужно працює. На Херсон бойова робота контрнаступу підрозділів іншого оперативного командувача декілька місяців йшла, а йому чи пощастило, чи дійсно його заслуга, але на Харьківському напрямку вдалося дуже неочікувано москалів бліцкрігом вжарити, в Лімані його підлеглі зробили москалям котел (котел, це незаплановане оточення міста, якщо заплановане, то вже облога) і ті не стали здаватися, ще їм надсилали підкріплення і всю цю кацапську нечисть в котлі так і знищили. Броні тоді натрофеіли десь стільки, скільки на той момент усі західні партнери напередавали усі разом узяті.

Схоже, ця історія не тільки задрала планку очікувань від усіх наступних контрнаступів, але і дуже підсмажила пєрдакі путлєру і той дав команду в Ольгіно топити Сирського.
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25.08.2023 22:10 Ответить
Там може незрозуміло висловився: там кацапам надсилали підкріплення декілька разів, яке проривало оточення зовні і заходило в Лиманський котел, але ніколи вже з нього не вийшло..
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25.08.2023 22:14 Ответить
Лимано-Куп'янський напрямок один із важких...Стримуємо ворога дуже дорогою ціною - життями наших бійців.
Там немає живого місця на землі,ліс зранений калібрами...
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25.08.2023 19:40 Ответить
калібри по зерносховищам пускають або будинкам, вони нездатні уражати мобільні цілі.
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25.08.2023 21:58 Ответить
 
 