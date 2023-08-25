На Купянском и Лиманском направлениях враг перегруппировывается после серьезных потерь, - Сырский
На Купянском и Лиманском направлениях враг перегруппировывается после серьезных потерь и перебрасывает на фронт только что сформированные части.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативная обстановка на Восточном направлении остается напряженной. После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ новосозданные бригады и дивизии", - отметил Сырский.
По его словам, главная цель этих мер – повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.
"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления", - подчеркнул Сырский.
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