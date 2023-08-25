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Новости Агрессия России против Украины Война
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Взлеты МИГов участились из-за боевого слаживания российских пилотов, - ОК "Південь"

міг

В России участились взлеты истребителей МиГ, из-за которых в Украине объявляют воздушную тревогу. Такая активность связана с тем, что противник проводит боевое слаживание.

Об этом рассказала спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Во-первых, им нужно боевое слаживание, а во-вторых, надо понимать, что каждый вылет - это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", - пояснила Гуменюк.

Отметим, что сегодня лишь в течение часа дважды было объявлено о воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31.

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Автор: 

ВВС (259) россия (95388) Гуменюк Наталья (577) воздушная тревога (779)


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Готуються F-16 протидіяти.
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25.08.2023 19:43 Ответить
Згоден але...
Це не буде відкритий повітряний бій.
"крила" будуть застосовувати нашталт штурмової авіації.
Або відпрацювання по повітряних цілях...або наземні
Але тут вступеє в роботу і ППО,РЕБ і засоби ПЗРК.
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25.08.2023 20:01 Ответить
Чмобнутих пілотів вчать "кінжали" по драмтеатрам пускати.
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25.08.2023 20:43 Ответить
Нехай злагоджуються дружно падати на землю. Все таки важчий за повітря.
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25.08.2023 20:02 Ответить
Oтже,злагодити ППО.
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25.08.2023 20:33 Ответить
Було б добре, щоб ці Міги знищували ще на рашистських аеродромах/збивали під час їх польотів. Ось над чим треба працювати.
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25.08.2023 20:39 Ответить
Щє декілька років буде вистачати над чим працювати, не тільки над цими МіГами...
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25.08.2023 20:45 Ответить
 
 