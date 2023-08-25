Взлеты МИГов участились из-за боевого слаживания российских пилотов, - ОК "Південь"

В России участились взлеты истребителей МиГ, из-за которых в Украине объявляют воздушную тревогу. Такая активность связана с тем, что противник проводит боевое слаживание.

Об этом рассказала спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Во-первых, им нужно боевое слаживание, а во-вторых, надо понимать, что каждый вылет - это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", - пояснила Гуменюк.

Отметим, что сегодня лишь в течение часа дважды было объявлено о воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31.

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