Взлеты МИГов участились из-за боевого слаживания российских пилотов, - ОК "Південь"
В России участились взлеты истребителей МиГ, из-за которых в Украине объявляют воздушную тревогу. Такая активность связана с тем, что противник проводит боевое слаживание.
Об этом рассказала спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Во-первых, им нужно боевое слаживание, а во-вторых, надо понимать, что каждый вылет - это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", - пояснила Гуменюк.
Отметим, что сегодня лишь в течение часа дважды было объявлено о воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31.
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Це не буде відкритий повітряний бій.
"крила" будуть застосовувати нашталт штурмової авіації.
Або відпрацювання по повітряних цілях...або наземні
Але тут вступеє в роботу і ППО,РЕБ і засоби ПЗРК.