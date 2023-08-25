Зльоти МІГів почастішали через бойове злагодження російських пілотів, - ОК "Південь"
В Росії почастішали зльоти винищувачів МіГ, через які в Україні оголошують повітряну тривогу. Така активність пов’язана з тим, що противник проводить бойове злагодження.
Про це розповіла Речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"По-перше, їм потрібно бойове злагодження, а по-друге, треба розуміти, що кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - пояснила Гуменюк.
Зауважимо, що сьогодні лише протягом години було двічі оголошено про повітряну тривогу через зліт МіГ-31.
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Це не буде відкритий повітряний бій.
"крила" будуть застосовувати нашталт штурмової авіації.
Або відпрацювання по повітряних цілях...або наземні
Але тут вступеє в роботу і ППО,РЕБ і засоби ПЗРК.