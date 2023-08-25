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Зльоти МІГів почастішали через бойове злагодження російських пілотів, - ОК "Південь"

міг

В Росії почастішали зльоти винищувачів МіГ, через які в Україні оголошують повітряну тривогу. Така активність пов’язана з тим, що противник проводить бойове злагодження.

Про це розповіла Речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"По-перше, їм потрібно бойове злагодження, а по-друге, треба розуміти, що кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - пояснила Гуменюк.

Зауважимо, що сьогодні лише протягом години було двічі оголошено про повітряну тривогу через зліт МіГ-31. 

Також читайте: Рашисти розташовують кораблі в Азовському морі, вишуковуючи нову тактику для ракетних атак, - ОК "Південь"

ВПС (177) росія (64958) Гуменюк Наталія (804) повітряна тривога (905)


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Готуються F-16 протидіяти.
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25.08.2023 19:43 Відповісти
Згоден але...
Це не буде відкритий повітряний бій.
"крила" будуть застосовувати нашталт штурмової авіації.
Або відпрацювання по повітряних цілях...або наземні
Але тут вступеє в роботу і ППО,РЕБ і засоби ПЗРК.
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25.08.2023 20:01 Відповісти
Чмобнутих пілотів вчать "кінжали" по драмтеатрам пускати.
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25.08.2023 20:43 Відповісти
Нехай злагоджуються дружно падати на землю. Все таки важчий за повітря.
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25.08.2023 20:02 Відповісти
Oтже,злагодити ППО.
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25.08.2023 20:33 Відповісти
Було б добре, щоб ці Міги знищували ще на рашистських аеродромах/збивали під час їх польотів. Ось над чим треба працювати.
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25.08.2023 20:39 Відповісти
Щє декілька років буде вистачати над чим працювати, не тільки над цими МіГами...
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25.08.2023 20:45 Відповісти
 
 