Зльоти МІГів почастішали через бойове злагодження російських пілотів, - ОК "Південь"

В Росії почастішали зльоти винищувачів МіГ, через які в Україні оголошують повітряну тривогу. Така активність пов’язана з тим, що противник проводить бойове злагодження.

Про це розповіла Речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"По-перше, їм потрібно бойове злагодження, а по-друге, треба розуміти, що кожний виліт - це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - пояснила Гуменюк.

Зауважимо, що сьогодні лише протягом години було двічі оголошено про повітряну тривогу через зліт МіГ-31.

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